Ambasador Polski przy NATO: jeszcze nie jest właściwy moment by przekazać sojusznikom pełnię wiedzy o Smoleńsku

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w ubiegłą sobotę podczas uroczystości odsłonięcia pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tarnowie nawiązał do katastrofy smoleńskiej. - Ktoś tutaj pytał, czy (w Smoleńsku) to była katastrofa, czy zamach. To był zamach, to była zbrodnia tych samych, którzy dzisiaj mordują na Ukrainie – powiedział.