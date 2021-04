"Pamiętajmy o tych, którzy zginęli i nie pozwólmy się podzielić. Pamięć powinna łączyć"

"11. rocznica katastrofy smoleńskiej powinna być okazją do refleksji, że śmierć nigdy nie powinna stanowić okazji do tworzenia głębokich, międzyludzkich podziałów" - napisał w mediach społecznościowych szef PO Borys Budka. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau stwierdził, że "ta tragedia stała się częścią naszej wspólnej, narodowej tożsamości". Wielu polityków zamieściło w internecie w sobotę wpisy dotyczące katastrofy smoleńskiej.

"Ta tragedia stała się częścią naszej wspólnej, narodowej tożsamości"

"Nie umierają Ci, którzy trwają w pamięci żywych"

W kolejnym wpisie Kosiniak-Kamysz apelował, by wspominając zmarłych w katastrofie smoleńskiej, nie zapominać, w jakim celu udała się do Katynia polska delegacja. "Lecieli, by oddać hołd elicie Rzeczypospolitej pomordowanej w lesie katyńskim. Nie pozwólmy, by cokolwiek przysłoniło nam pamięć o straszliwej zbrodni" - podkreślił.