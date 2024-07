"Figury są na granicy możliwości samolotu"

Ekspert zwrócił uwagę, że był to lot treningowy. - Ale to był lot w treningu do pokazu. Loty pokazowe są lotami najwyższych kwalifikacji. W locie pokazowym pilot pokazuje i swoje umiejętności, i możliwości maszyny, więc te wszystkie figury są na granicy możliwości samolotu, po to, żeby pokazać jak najwięcej - mówił ekspert.