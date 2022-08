"Rozmowy o końcu świata. Odra umiera". Wydanie specjalne programu w TVN24 i TVN24 GO

Stało się to, co było nieuniknione, czyli do Odry wkroczyła polityka - powiedziała Magda Łucyan, zapowiadając wydanie specjalne programu "Rozmowy o końcu świata. Odra umiera". W niedzielę o godzinie 20 w TVN24 i TVN24 GO goście programu, eksperci i naukowcy, będą odpowiadali na to, co w ostatnich tygodniach w sprawie skażenia rzeki słyszymy z ust polityków.

W niedzielę o godzinie 20 w specjalnym wydaniu programu "Rozmowy o końcu świata" w TVN24 i TVN24 GO Magda Łucyan poprowadzi debatę dotyczącą katastrofy ekologicznej w Odrze.

Magda Łucyan, gospodyni programu "Rozmowy o końcu świata. Odra umiera" TVN24

Magda Łucyan zaznaczyła, że w niedzielnym wydaniu specjalnym gościć będą eksperci, "ponieważ stało się to, co było nieuniknione, czyli do Odry wkroczyła polityka z całą swoją brutalnością". - Jest przerzucanie się winą, są przekazy dnia. To wszystko zderzymy z ekspertami - wyjaśniła.

"Polityka wygrywa, czy wygra na tym Odra?"

W debacie udział wezmą: Magdalena Bobryk ze Stowarzyszenia 515 kilometr Odry, prezes Polskiego Związku Wędkarskiego Beata Olejarz, adwokatka i ekspertka w zakresie prawnej ochrony zwierząt Karolina Kuszewicz, profesor Zbigniew Karaczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Koalicji Klimatycznej oraz Michał Brennek, geograf i meteorolog. Magda Łucyan połączy się też z reporterami, którzy będą relacjonować sytuację z kilku miejsc wzdłuż Odry.

- Z tymi ludźmi odpowiemy na to, co w ostatnim tygodniu słyszymy z ust polityków. Oni się postanowili tą sprawą zajmować i niestety, nadal nie postanowili posłuchać ekspertów, którzy wiedzą co i jak należy robić. Polityka wygrywa, czy wygra na tym Odra? Na pewno nie - dodała Łucyan.

Odra PAP/Marcin Bielecki

Autor:ft//now

Źródło: TVN24