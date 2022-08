Przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego wyszli z komisji po słowach wiceprezesa Wód Polskich

czytaj dalej

Czy udany atak na Most Krymski to realny scenariusz? Wobec bieżących wydarzeń na okupowanym Krymie na to pytanie odpowiadali goście "Faktów po Faktach": były ambasador RP w Afganistanie Piotr Łukasiewicz oraz była ambasador RP w Moskwie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. - To byłaby decyzja nie tylko militarna, ale i polityczna - oceniła Pełczyńska-Nałęcz. Łukasiewicz zwracał uwagę na dużą skalę ochrony mostu. - To objaw histerii, niewątpliwie miły dla naszego oka, ale to jest wciąż pewnie fantazja, żeby można było ten most zniszczyć - ocenił.