Polska

Niebo bez "Slaba". "Ta śmierć nie może pójść na marne"

Miejsce katastrofy myśliwca F-16 w Radomiu
Ireneusz Nowak o śmierci pilota Macieja Krakowiana: trauma jest ogromna
Źródło: TVN24
- Najważniejsze jest dotarcie do prawdy i wyciągnięcie wniosków, żeby to się więcej nie powtórzyło. To jest konieczne ze względu na pamięć Maćka - mówił w "Faktach po Faktach" Ireneusz Nowak, polski pilot wojskowy i generał dywizji Wojska Polskiego. Major Maciej "Slab" Krakowian, pilot F-16, zginął w wyniku katastrofy przed Air Show w Radomiu.

W piątek zostało formalnie wszczęte śledztwo dotyczące katastrofy F-16 na radomskim lotnisku. W sprawie zostali przesłuchani pierwsi świadkowie.

Po katastrofie F-16. "Czas na decyzje i one zostały podjęte"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Po katastrofie F-16. "Czas na decyzje i one zostały podjęte"

Generał Nowak: to jest konieczne ze względu na pamięć Maćka

O katastrofie F-16 i śmierci doświadczonego pilota, które wstrząsnęły polską opinią publiczną, rozmawiali w piątkowych "Faktach po Faktach" dziennikarz "Faktów" TVN i TVN24 Artur Molęda i Ireneusz Nowak, polski pilot wojskowy i generał dywizji Wojska Polskiego.

- Najważniejsze jest dotarcie do prawdy, co się tak naprawdę stało i wyciągnięcie wniosków czy wypracowanie mechanizmów, żeby to się więcej nie powtórzyło. To jest konieczne ze względu na pamięć Maćka. Ta śmierć nie może pójść na marne - mówił Ireneusz Nowak.

"Prosimy o pomoc dla małych chłopców". Zbierają pieniądze dla rodziny pilota F-16
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Prosimy o pomoc dla małych chłopców". Zbierają pieniądze dla rodziny pilota F-16

Przyznał, że wciąż "jest mu trudno o tym mówić i że trauma jest ogromna". Przypomniał, że środowisko pilotów F-16 w Polsce jest małe, wszyscy się znają. 

Pytany o to, jakim był pilotem major Maciej "Slab" Krakowian, rozmówca TVN24 odpowiedział: "Wspaniałym, dynamicznym, młodym oficerem z fenomenalnymi perspektywami, świetnie przygotowanym, był absolwentem elitarnej akademii sił powietrznych w Stanach Zjednoczonych, w Colorado Springs".

- Tej uczelni nie kończą ludzie, którzy są słabi - podkreślił Nowak. Dodał, że Krakowian był też "wspaniałym człowiekiem, oddanym i godnym zaufania, bardzo obowiązkowym i pracowitym".

- Młodzi piloci go uwielbiali - dodał gość "Faktów po Faktach".

F-16 DLUGI
Nagranie manewru przed katastrofą F-16
Źródło: TVN24

Molęda: często się go radziłem

Artur Molęda, który w TVN i TVN24 zajmuje się tematyką związaną z lotnictwem wojskowym, również przyznał, że mówienie o czwartkowej tragedii jest trudne. - To o tyle trudne, bo bardzo często z Maćkiem rozmawialiśmy, często się go radziłem w materiałach, czy to, co napisałem, żeby widzom pokazać, jest na pewno w porządku - mówił Molęda.

"Zostawiał serce w eskadrze, był twarzą F-16"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Zostawiał serce w eskadrze, był twarzą F-16"

- Chyba wszyscy czekaliśmy na te pokazy w Radomiu - dodał dziennikarz, przypominając, że Krakowian "niesamowicie się cieszył, że będzie mógł zaprezentować polskiej i zagranicznej publiczności coś, o co walczył przez lata, żeby to latanie, to piękno latania, w jeszcze lepszy sposób pokazać". 

Artur Molęda: często z Maćkiem rozmawialiśmy
Źródło: TVN24

Zawód podwyższonego ryzyka

- Zawód pilota myśliwskiego jest zawodem podwyższonego ryzyka - kontynuował Nowak. Mówił, że "ryzyko to jest wkalkulowane w codzienne funkcjonowanie i nawet zwykły lot szkolny jest obarczony ryzykiem".

- Wszystkie procedury operacyjne, które stosujemy w naszej codziennej działalności, są tak skonstruowane, aby minimalizować ryzyko. Ale nie ma możliwości przy lataniu tak szybkim samolotem, żeby to ryzyko zminimalizować do zera - wyjaśniał. - My to ryzyko akceptujemy - dodał rozmówca "Faktów po Faktach". Podkreślił, że między pilotami jest silna więź, ponieważ "to ryzyko cementuje". 

Ireneusz Nowak: zawód pilota myśliwskiego jest zawodem podwyższonego ryzyka
Źródło: TVN24

Katastrofa nie wstrzymała dyżurów bojowych

Pytany o to, co mogło się zdarzyć w czasie czwartkowego lotu, Nowak odpowiedział, że "nie możemy w sposób odpowiedzialny dziś to powiedzieć". Generał przekazał, że katastrofa nie wstrzymała dyżurów bojowych, natomiast wstrzymano loty szkoleniowe.  - Po to, byśmy mogli się upewnić, że ten samolot był sprawny - wyjaśnił. 

"Żegnaj, Mistrzu… Nie tak to miało być"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Żegnaj, Mistrzu… Nie tak to miało być"

Artur Molęda zwracał uwagę, że Maciej Krakowian był bardzo doświadczonym pilotem i "z pokorą" podchodził do kwestii bezpieczeństwa. Mówił także, że w trakcie pokazu pilot nie jest sam. - Ma na dole Safety Observera, drugiego pilota, który go zabezpiecza, który sprawdza, czy w danej minucie wykonuje poprawnie to, co było zaplanowane.

- W lataniu pokazowym nie ma przypadków - tłumaczył dziennikarz TVN i TVN24, dodając, że wszystkie normy bezpieczeństwa muszą w tym przypadku być spełniane.

OGLĄDAJ: Prokuratura ws. katastrofy F-16: odnalezniono czarną skrzynkę
pc

Prokuratura ws. katastrofy F-16: odnalezniono czarną skrzynkę

pc
Autorka/Autor: tas/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Fakty po FaktachLotnictwo
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica