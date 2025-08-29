Dowództwo Generalne: do odwołania zakaz wykonywania na F-16 innych lotów niż bojowe

Informację o wstrzymaniu lotów padała też Polska Agencja Prasowa. Rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych pułkownik Marek Pawlak powiedział, że po czwartkowej katastrofie F-16 w czasie prób do Air Show w Radomiu, podjęta została decyzja o wstrzymaniu wszelkich lotów z udziałem tych myśliwców do odwołania, z wyjątkiem działań operacyjnych.
Oznacza to, że decyzja nie dotyczy między innymi misji mających na celu ochronę polskiej granicy i przestrzeni powietrznej.
F-16 regularnie na misjach
F-16 regularnie patrolują granice Polski, a tym samym wschodnią flankę NATO, w ramach systemu obrony powietrznej kraju i zobowiązań sojuszniczych.
Są one kluczowym elementem stałej gotowości bojowej, pełnią dyżury jako pary dyżurne - gotowe do natychmiastowego startu w reakcji na potencjalne zagrożenia, takie jak nieautoryzowane loty obcych maszyn, naruszenia przestrzeni powietrznej czy ataki rakietowe.
Autorka/Autor: akr/akw
Źródło: TVN24, PAP
Źródło zdjęcia głównego: VanderWolf Images/Shutterstock