Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zmiany w zarządzie Polski 2050. Pełczyńska-Nałęcz powołała nowych członków

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz: czuję się ogromnie odpowiedzialna za naszą formację
Źródło: TVN24
Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która od soboty jest przewodniczącą Polski 2050, wybrała czterech członków zarządu partii. Pozostałych wskaże Rada Krajowa - ma to zrobić do końca tygodnia.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie we wtorek gościnią "Faktów po Faktach" w TVN24 i TVN24+ o godz. 19.30.

Jak ogłosiła we wtorek nowa liderka Polski 2050, I wiceprzewodniczącą partii została Ewa Schaedler, a II wiceprzewodniczącym - Adam Rudawski. Decyzją Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, skarbnikiem pozostał Łukasz Osmalak, a sekretarzem generalnym - Robert Sitnik.

W skład Zarządu Krajowego Polski 2050 wchodzi od pięciu do 10 osób. Przewodnicząca może powołać do czterech członków zarządu - czyli I i II wiceprzewodniczącego partii oraz skarbnika i sekretarza generalnego. Do zarządu z urzędu wchodzi również szef klubu parlamentarnego, czyli obecnie Paweł Śliz.

Pozostałych członków zarządu może wybrać Rada Krajowa, która jest najwyższym organem partii między Zjazdami Krajowymi. W jej skład wchodzą członkowie zarządu, wybrani parlamentarzyści i europarlamentarzyści ugrupowania oraz delegaci z regionów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Szymon Hołownia
Pełczyńska-Nałęcz spotkała się z Hołownią
Ryszard Petru
Petru o krytyce w partii: spływa to po mnie, wybaczam wszystkim
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Hołownia "zadzwonił dwie minuty po ogłoszeniu wyniku". Na konferencję nie przyszedł

Kim są nowi członkowie zarządu?

Informację o powołaniach Pełczyńska-Nałęcz przekazała we wtorek na platformie X. Napisała, że Ewa Schaedler to "posłanka z Wielkopolski i liderka tamtejszych struktur Polski 2050" oraz "doświadczona przedsiębiorczyni, stawiająca na rozsądek i dialog".

Adam Rudawski to wojewoda zachodniopomorski, lider Polski 2050 w tym województwie i były szef Radia Szczecin.

Pełczyńska-Nałęcz przekazała, że w jej zarządzie znaleźli się także "sprawdzeni w zarządczym boju" Łukasz Osmalak i Robert Sitnik. Dodała, że w zarządzie pozostanie szef klubu parlamentarnego Paweł Śliz. "Ruszamy do działania z wizją i odwagą" - zaznaczyła nowa liderka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Wyczuła moment". Koniec z pozycją szarej eminencji
Marcin Złotkowski
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska
Pełczyńska-Nałęcz opuści koalicję? Trzy scenariusze dla Polski 2050
"W KULUARACH"
Paulina Hennig-Kloska
Hennig-Kloska: Hołownia byłby doskonałym wicepremierem
"FAKTY PO FAKTACH"

Wygrana w wyborach i przetasowania

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w minioną sobotę wygrała powtórzoną drugą turę wyborów na przewodniczącą Polski 2050, otrzymując 350 głosów i pokonując ministrę klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę, na którą głos oddało 309 osób.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej zapowiedziała, że zwoła posiedzenie Rady Krajowej, aby wybrać pozostałych członków Zarządu Krajowego i że pełen skład tego organu powstanie do końca tygodnia. Zapowiedziała, że zarekomenduje Radzie Krajowej, by do zarządu weszła także Paulina Hennig-Kloska.

W poprzednim zarządzie, oprócz byłego lidera Szymona Hołowni, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jako I wiceprzewodniczącej oraz Pawła Śliza, Łukasza Osmalaka i Roberta Sitnika, byli także Adrianna Porowska jako II wiceprzewodnicząca oraz wiceprzewodniczący Paulina Hennig-Kloska, Paweł Zalewski i Joanna Mucha.

OGLĄDAJ: Postulaty oparte na korzeniach
pc

Postulaty oparte na korzeniach

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Filip Czerwiński

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
Polska 2050PolitykaKatarzyna Pełczyńska-NałęczPaulina Hennig-KloskaSzymon Hołownia
Czytaj także:
Ministerstwo Finansów
Resort chce nowego podatku. Podano stawkę
BIZNES
USS Abraham Lincoln
Reuters: irański dron zestrzelony przez USA
Świat
imageTitle
Ruszyło go sumienie. Złodziej zadzwonił do Norwegów
Najnowsze
Piotr Schab
Schab na konwencji Brauna. Jest ruch ministra sprawiedliwości
Polska
Media antyspołecznościowe
"Będziemy chronić nieletnich". Władze ogłosiły nowy zakaz
BIZNES
Śmiertelne potrącenie dziecka na Pradze
Tramwaj przeciągnął 4-latka kilkaset metrów, dziecko zmarło. Koniec procesu motorniczego
WARSZAWA
Służba Ochrony Państwa (zdjęcie ilustracyjne)
Personalne trzęsienie ziemi w SOP
Polska
imageTitle
Wilson słono zapłaci za porażkę w 1. rundzie World Grand Prix
EUROSPORT
Opady marznące, oblodzenie
Polska zamieni się w lodowisko. Mapy pokazują, gdzie będzie groźnie
METEO
Waldemar Żurek
Minister pokieruje nowym zespołem. "Musimy poznać, jak głęboko afera Epsteina wkraczała w Polskę"
Polska
Somalia
Wybrali śmierć zamiast pieniędzy. Kobietę poddano egzekucji
Świat
Wojciech Fibak
"Nikt nie zdawał sobie sprawy". Fibak o rozmowach z Epsteinem
Sebastian Zakrzewski
Jazda zakończona w sklepie
Wjechała autem do sklepu odzieżowego
Trójmiasto
warszawa tlum zima shutterstock_2573188091
Zaskakująca oferta pracy. "Gwarantuję: głód, upodlenie, depresję"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
imageTitle
Zapadła decyzja w sprawie występu Vonn na igrzyskach
EUROSPORT
Zaśnieżona szkoła (zdj. ilustracyjne)
Kilkaset zamkniętych szkół. Lista rośnie
Polska
Pożar kompleksu domków w Pogorzelicy
Kilkudziesięciu strażaków walczyło z pożarem kompleksu domków
Szczecin
Pies w schronisku
Kierowniczka schroniska zrezygnowała przez "falę hejtu"
WARSZAWA
shutterstock_2282170465
Mróz testuje sieć. Historyczny rekord w Polsce
BIZNES
imageTitle
Kolejna bardzo przykra porażka Hurkacza
EUROSPORT
Olivia Dean
To nowa Adele? "W burzliwych czasach dla świata jest jak balsam"
Kultura i styl
Boom na krótkoterminowy najem
Koniec samowoli w najmie krótkoterminowym. Nowy obowiązek
BIZNES
Ślisko, gołoledź, opady marznące, szklanka, ślizgawica
Szykuje się radykalna zmiana w pogodzie
METEO
shutterstock_2714899109
Alarmujące dane. Co piąty mieszkaniec Niemiec jest zagrożony
BIZNES
Tabliczka z mapą WC
Niebieskie lub brązowe. Wskażą najbliższą toaletę
WARSZAWA
1 godz 16 min
pc
Amerykańscy żołnierze mieli powiedzieć: nie. Kiedy wojskowi mogą odmówić wykonania rozkazu?
Terlikowski. Istota rzeczy
Wyrok dla byłego wójta Rewala
21 milionów złotych strat gminy. Sąd złagodził wyrok dla byłego wójta Rewala
Szczecin
Ministerstwo Obrony Narodowej , MON
"Potężne, obciążające" dowody. Nowe informacje o zatrzymanym pracowniku MON
Polska
Sławomir Nowak
Prawomocna decyzja sądu w sprawie Nowaka
WARSZAWA
Kalifornia
Seria trzęsień ziemi w Kalifornii
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica