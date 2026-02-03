Pełczyńska-Nałęcz: czuję się ogromnie odpowiedzialna za naszą formację Źródło: TVN24

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie we wtorek gościnią "Faktów po Faktach" w TVN24 i TVN24+ o godz. 19.30.

Jak ogłosiła we wtorek nowa liderka Polski 2050, I wiceprzewodniczącą partii została Ewa Schaedler, a II wiceprzewodniczącym - Adam Rudawski. Decyzją Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, skarbnikiem pozostał Łukasz Osmalak, a sekretarzem generalnym - Robert Sitnik.

W skład Zarządu Krajowego Polski 2050 wchodzi od pięciu do 10 osób. Przewodnicząca może powołać do czterech członków zarządu - czyli I i II wiceprzewodniczącego partii oraz skarbnika i sekretarza generalnego. Do zarządu z urzędu wchodzi również szef klubu parlamentarnego, czyli obecnie Paweł Śliz.

Pozostałych członków zarządu może wybrać Rada Krajowa, która jest najwyższym organem partii między Zjazdami Krajowymi. W jej skład wchodzą członkowie zarządu, wybrani parlamentarzyści i europarlamentarzyści ugrupowania oraz delegaci z regionów.

Kim są nowi członkowie zarządu?

Informację o powołaniach Pełczyńska-Nałęcz przekazała we wtorek na platformie X. Napisała, że Ewa Schaedler to "posłanka z Wielkopolski i liderka tamtejszych struktur Polski 2050" oraz "doświadczona przedsiębiorczyni, stawiająca na rozsądek i dialog".

Adam Rudawski to wojewoda zachodniopomorski, lider Polski 2050 w tym województwie i były szef Radia Szczecin.

Pełczyńska-Nałęcz przekazała, że w jej zarządzie znaleźli się także "sprawdzeni w zarządczym boju" Łukasz Osmalak i Robert Sitnik. Dodała, że w zarządzie pozostanie szef klubu parlamentarnego Paweł Śliz. "Ruszamy do działania z wizją i odwagą" - zaznaczyła nowa liderka.

Wygrana w wyborach i przetasowania

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w minioną sobotę wygrała powtórzoną drugą turę wyborów na przewodniczącą Polski 2050, otrzymując 350 głosów i pokonując ministrę klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę, na którą głos oddało 309 osób.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej zapowiedziała, że zwoła posiedzenie Rady Krajowej, aby wybrać pozostałych członków Zarządu Krajowego i że pełen skład tego organu powstanie do końca tygodnia. Zapowiedziała, że zarekomenduje Radzie Krajowej, by do zarządu weszła także Paulina Hennig-Kloska.

W poprzednim zarządzie, oprócz byłego lidera Szymona Hołowni, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jako I wiceprzewodniczącej oraz Pawła Śliza, Łukasza Osmalaka i Roberta Sitnika, byli także Adrianna Porowska jako II wiceprzewodnicząca oraz wiceprzewodniczący Paulina Hennig-Kloska, Paweł Zalewski i Joanna Mucha.

