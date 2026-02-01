Pełczyńska-Nałęcz wicepremierką? "Pewnie będzie powrót do tych rozmów"

Pełczyńska-Nałęcz zostanie wicepremierką? "Pewnie będzie powrót do tych rozmów" Źródło: TVN24

W sobotę odbyło się głosowanie w powtórzonej drugiej turze wyborów na przewodniczącego Polski 2050. Na to stanowisko została wybrana ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jej rywalką była Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska.

Poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń został zapytany w niedzielę w "Kawie na ławę", czy wewnętrzne walki, które ujawniły się w formacji przy okazji kampanii wyborczej, pozwalają myśleć o wspólnej przyszłości ugrupowania.

Ocenił, że "to był trudny spór". - Padło wiele obietnic, padło wiele deklaracji i będziemy oczekiwać realizacji i zmiany - powiedział. Dodał, że "potrzebne jest zaangażowanie wszystkich do tego, żeby pokazać Polakom, że mamy konkretne projekty na stole" i "będziemy je realizować".

Suchoń mówił, że "każdej formacji są różne stronnictwa, różne grupy, które mają wspólnotę programową", ale jak ocenił, "każda formacja, która chce realizować swoje zadania w polityce, musi na koniec dojść do porozumienia". Według Suchonia "to się da zalepić".

Pytany, czy dobrą decyzją będzie powierzenie Pełczyńskiej-Nałęcz stanowiska wicepremiera, odparł, że "stosuje zasadę, że o stołkach rozmawiamy w gremiach, które o tym decydują".

Pełczyńska-Nałęcz wicepremierką? "Pewnie będzie powrót do rozmów"

Rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda mówiła, że "odetchnęliśmy z ulgą, że udało się przeprowadzić wybory i jest przewodnicząca". - Myślę, że wszyscy w koalicji byliśmy zmęczeni sytuacją, w której nasz koalicjant jest jednak w jakimś kryzysie związanym z wewnętrznymi wyborami - dodała.

- Co do tego, czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zostanie wicepremierką, to jest decyzja premiera Donalda Tuska. Pewnie teraz, kiedy Polska 2050 ma już przewodniczącą, będzie powrót do tych rozmów - powiedziała. Dodała, że pozostaje pytanie, czy "sam klub, czy Rada Krajowa (...) utrzyma swoją decyzję, czy to cały czas Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest tą osobą, którą rekomenduje na stanowisko wicepremierki".

- Nas od tego nie ubędzie, jeżeli będzie jeszcze jeden wicepremier - skomentowała zaś szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. - Jeżeli tak postanowi pan premier Donald Tusk, to nie widzę problemu, ale myślę, że nie w tym programie powinno się to rozstrzygać i to też nie jest najważniejsze dla takiej mechaniki zarządzania państwem - dodała.

Oferta od PiS? Horała: zawsze warto propozycje mieć

Poseł PiS Marcin Horała został zapytany, czy partia ma propozycje dla jakiejś frakcji w Polsce 2050, gdyby ewentualnie zdecydowała o odejściu z ugrupowania.

- Oczywiście w polityce zawsze warto rozmawiać i zawsze warto propozycje mieć - powiedział. Ocenił, że "jest życie polityczne poza koalicją, a nie ma dłużej życia politycznego w tej koalicji".

"Realnym zwycięzcą wyborów w Polsce 2050 jest Donald Tusk"

Michał Wawer (Konfederacja) ocenił, że "realnym zwycięzcą tych wyborów w Polsce 2050 jest Donald Tusk, który w ciągu ostatnich dwóch lat doprowadził Polskę 2050 do poziomu poparcia [na poziomie-red.] jeden, dwa procent".

- Doprowadził do głębokiego podziału, gdzie tajemnicą poliszynela jest, że część posłów tego klubu zerka w stronę Platformy Obywatelskiej i list tej partii, a jednocześnie sama Platforma Obywatelska pożywiła się częścią przynajmniej poparcia Polski 2050, zbudowała sobie wyższe słupki - mówił.

Dodał, że "kosztem tego jest to, że obecnie w sondażach prowadzi prawica i zmierzamy do wyborów, w których, miejmy nadzieję, to prawica uzyska większość".

Zwrot polityczny?

Prowadzący program Konrad Piasecki wspomniał, że w sejmowych kuluarach mówi się o pewnym potencjalnym zwrocie politycznym w tej kadencji, że Polska 2050 albo jej część oraz PSL wspólnie z Konfederacją i PiS mogłyby powołać jakiś alternatywny rząd.

- Byłoby to oczywiście bardzo dobre dla Polski, więc życzyłbym sobie, żeby odsunięcie Donalda Tuska jeszcze w tej kadencji od władzy było możliwe. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to było dzisiaj bardziej realistyczne, niż było w momencie powoływania rządu - powiedział Wawer.

Doradca prezydenta Karola Nawrockiego Błażej Poboży został zapytany, czy widzi taki scenariusz zmiany rządu z udziałem prezydenta.

- Pan prezydent od początku swojej kadencji patronuje dobrym rozwiązaniom dla Polski - powiedział. Ocenił, że każdy jeden dzień więcej rządów Tuska "jest stratą dla Polski". - W tym sensie możliwość odsunięcia Donalda Tuska, tego najgorszego po 1989 roku polskiego rządu, myślę, że mogłaby spotkać się z pozytywnym działaniem pana prezydenta - dodał. Zaznaczył, że "prezydent nie pracuje nad tym".

