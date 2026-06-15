Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Andrzej Szeptycki zostaje w rządzie, nie będziemy ulegać takiej presji
Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek na początku czerwca żądał, aby cały rząd Donalda Tuska podał się do dymisji. Miało to związek z wypowiedzią wiceministra nauki i członka Polski 2050 Andrzeja Szeptyckiego. 5 czerwca na antenie TOK FM Szeptycki powiedział, że - w ukraińskim wyobrażeniu, jak wynika z kontekstu - członków UPA można porównać do żołnierzy niezłomnych.
- Pan minister Szeptycki, wiceminister nauki, zdecydowanie pozostaje w rządzie, nie będziemy ulegać takiej presji - oświadczyła w "Kropce nad i" TVN24 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej oraz przewodnicząca Polski 2050.
Szeptycki powiedział to, "co myślą Ukraińcy"
Zdaniem polityczki - która była też ambasadorem RP w Rosji w latach 2014-2016 - wszyscy w rządzie solidarnie odparli "oburzającą nagonkę". - Nagle patrzy się na to, kto ma jakie korzenie i rozlicza się, czy ma prawo być w rządzie czy w polityce - opisała.
- Natomiast te słowa, proszę zwrócić uwagę, pan minister pokazał, jaka jest perspektywa Ukraińców, on nie powiedział "ja tak sądzę", on powiedział, że tak myślą Ukraińcy - podkreśliła Pełczyńska-Nałęcz.
Andrzej Szeptycki w wywiadzie radiowym w TOK FM został zapytany przez prowadzącego o miejsce UPA w społecznej wyobraźni Ukraińców. - Przede wszystkim to, że to była formacja, która niezależnie od tego, o czym pan mówi, o zbrodni wołyńskiej, ale walczyła o niepodległość Ukrainy, walczyła w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami. I to była taka walka beznadziejna, to byli tacy, ze wszystkimi pozytywnymi, negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierzy niezłomni - odpowiedział wiceminister nauki.
- Dzisiaj Ukraińcy mają bardzo zafałszowany obraz tego, co się zdarzyło na Wołyniu i my powinniśmy zrobić wszystko, co możliwe, bo najwyraźniej, niestety, dzisiejsza Ukraina nie jest w stanie tego zrobić, żeby tę prawdę donieść do społeczeństwa ukraińskiego i do Ukraińców. Bo prawda jest taka, że tam się odbyło po prostu ludobójstwo i rzeź - oświadczyła rozmówczyni Moniki Olejnik.
Rzeź wołyńska to masowe zabójstwa, których nacjonaliści ukraińscy z UPA wraz z mieszkańcami dokonali na mniejszości polskiej zamieszkującej Wołyń i wschodnią Galicję. Tereny te znajdowały się wówczas pod okupacją niemieckiej III Rzeszy, a do kulminacji mordów doszło latem 1943 roku. Dokładna liczba ofiar nie jest znana. Polscy historycy szacują, że zginęło między 80 a 100 tysięcy Polaków. W ramach polskich akcji odwetowych zostało zabitych około 10-20 tysięcy Ukraińców.
Pełczyńska-Nałęcz przeciwna odebraniu Orderu Orła Białego
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została też zapytana o to, czy jej zdaniem prezydent Karol Nawrocki powinien odebrać Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu za nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA".
- Nie. Dlatego, że to jest najwyższe polskie odznaczenie. Miejmy poczucie jakiejś godności i wagi odznaczeń, które przyznajemy. To nie jest coś dawane w leasing. Czy ktoś słyszał, żeby można było odebrać na przykład Nagrodę Nobla? To jest powaga polskiego odznaczenia - odpowiedziała.
Minister oświadczyła, że jej zdaniem to, co zrobił Zełenski, jest złe. - Powinny być inne sposoby wywierania presji na stronę ukraińską niż takie trochę poniewieranie naszego odznaczenia, że dajemy, odbieramy. To nie jest dobre - oceniła.
- To jest jeszcze absolutnie karygodne, co zrobił prezydent Zełenski. Natomiast my powinniśmy też pamiętać o jednej rzeczy: że najważniejsze dzisiaj dla każdego z nas to jest nasze bezpieczeństwo. I my mamy totalitarną Rosję, która dybie także na Polskę i na Europę. I walcząca Ukraina chroni nas przed rosyjską agresją - powiedziała.
Rozmówczyni Moniki Olejnik zwróciła uwagę na jeszcze jedno - że to "scenariusz rosyjski, żebyśmy się z Ukrainą skłócili". - I w efekcie nie popierali ich walki przeciwko Rosji. Oni tylko o tym marzą, więc przy całej tej trudnej sytuacji, naprawdę opamiętajmy się - oświadczyła Pełczyńska-Nałęcz.