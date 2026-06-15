Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kropka nad i

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Andrzej Szeptycki zostaje w rządzie, nie będziemy ulegać takiej presji

|
Kropka nad i - Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Andrzej Szeptycki zostaje w rządzie, nie będziemy ulegać takiej presji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Przewodnicząca Polski 2050 broniła w "Kropce nad i" w TVN24 członka swojej partii, wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zadeklarowała, że pozostanie on w rządzie mimo presji ze strony opozycji. Przekonywała też, że nie należy odbierać Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek na początku czerwca żądał, aby cały rząd Donalda Tuska podał się do dymisji. Miało to związek z wypowiedzią wiceministra nauki i członka Polski 2050 Andrzeja Szeptyckiego. 5 czerwca na antenie TOK FM Szeptycki powiedział, że - w ukraińskim wyobrażeniu, jak wynika z kontekstu - członków UPA można porównać do żołnierzy niezłomnych.

- Pan minister Szeptycki, wiceminister nauki, zdecydowanie pozostaje w rządzie, nie będziemy ulegać takiej presji - oświadczyła w "Kropce nad i" TVN24 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej oraz przewodnicząca Polski 2050.

Szeptycki powiedział to, "co myślą Ukraińcy"

Zdaniem polityczki - która była też ambasadorem RP w Rosji w latach 2014-2016 - wszyscy w rządzie solidarnie odparli "oburzającą nagonkę". - Nagle patrzy się na to, kto ma jakie korzenie i rozlicza się, czy ma prawo być w rządzie czy w polityce - opisała.

- Natomiast te słowa, proszę zwrócić uwagę, pan minister pokazał, jaka jest perspektywa Ukraińców, on nie powiedział "ja tak sądzę", on powiedział, że tak myślą Ukraińcy - podkreśliła Pełczyńska-Nałęcz.

Andrzej Szeptycki w wywiadzie radiowym w TOK FM został zapytany przez prowadzącego o miejsce UPA w społecznej wyobraźni Ukraińców. - Przede wszystkim to, że to była formacja, która niezależnie od tego, o czym pan mówi, o zbrodni wołyńskiej, ale walczyła o niepodległość Ukrainy, walczyła w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami. I to była taka walka beznadziejna, to byli tacy, ze wszystkimi pozytywnymi, negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierzy niezłomni - odpowiedział wiceminister nauki.

- Dzisiaj Ukraińcy mają bardzo zafałszowany obraz tego, co się zdarzyło na Wołyniu i my powinniśmy zrobić wszystko, co możliwe, bo najwyraźniej, niestety, dzisiejsza Ukraina nie jest w stanie tego zrobić, żeby tę prawdę donieść do społeczeństwa ukraińskiego i do Ukraińców. Bo prawda jest taka, że tam się odbyło po prostu ludobójstwo i rzeź - oświadczyła rozmówczyni Moniki Olejnik.

Rzeź wołyńska to masowe zabójstwa, których nacjonaliści ukraińscy z UPA wraz z mieszkańcami dokonali na mniejszości polskiej zamieszkującej Wołyń i wschodnią Galicję. Tereny te znajdowały się wówczas pod okupacją niemieckiej III Rzeszy, a do kulminacji mordów doszło latem 1943 roku. Dokładna liczba ofiar nie jest znana. Polscy historycy szacują, że zginęło między 80 a 100 tysięcy Polaków. W ramach polskich akcji odwetowych zostało zabitych około 10-20 tysięcy Ukraińców.

Pełczyńska-Nałęcz przeciwna odebraniu Orderu Orła Białego

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została też zapytana o to, czy jej zdaniem prezydent Karol Nawrocki powinien odebrać Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu za nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA".

- Nie. Dlatego, że to jest najwyższe polskie odznaczenie. Miejmy poczucie jakiejś godności i wagi odznaczeń, które przyznajemy. To nie jest coś dawane w leasing. Czy ktoś słyszał, żeby można było odebrać na przykład Nagrodę Nobla? To jest powaga polskiego odznaczenia - odpowiedziała.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest przeciwna odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego
Źródło: TVN24

Minister oświadczyła, że jej zdaniem to, co zrobił Zełenski, jest złe. - Powinny być inne sposoby wywierania presji na stronę ukraińską niż takie trochę poniewieranie naszego odznaczenia, że dajemy, odbieramy. To nie jest dobre - oceniła.

- To jest jeszcze absolutnie karygodne, co zrobił prezydent Zełenski. Natomiast my powinniśmy też pamiętać o jednej rzeczy: że najważniejsze dzisiaj dla każdego z nas to jest nasze bezpieczeństwo. I my mamy totalitarną Rosję, która dybie także na Polskę i na Europę. I walcząca Ukraina chroni nas przed rosyjską agresją - powiedziała.

Rozmówczyni Moniki Olejnik zwróciła uwagę na jeszcze jedno - że to "scenariusz rosyjski, żebyśmy się z Ukrainą skłócili". - I w efekcie nie popierali ich walki przeciwko Rosji. Oni tylko o tym marzą, więc przy całej tej trudnej sytuacji, naprawdę opamiętajmy się - oświadczyła Pełczyńska-Nałęcz.

OGLĄDAJ: "Wybuch" Donalda Tuska. Pełczyńska-Nałęcz zabiera głos
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 12 min
Mamy temat - zdjęcie Żebrowskiej
Zdjęcie Żebrowskiej i fala oburzenia. "Sygnał, że za mało się o tym mówi"
Mamy temat
26 min
Grodzki
PremieraBezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
Czarno na białym
20 min
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Wybuch" Donalda Tuska. Pełczyńska-Nałęcz zabiera głos
Kropka nad i
Udostępnij:
Tagi:
Katarzyna Pełczyńska-NałęczUkrainaDyplomacjaLudobójstwoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKoalicja 15 październikaPolska 2050Wołodymyr ZełenskiKarol NawrockiPrezydent RP
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Cudowny powrót Zastalu. Twarda walka i znów remis w finale
EUROSPORT
2026-06-15T173055Z_1_LWD924315062026RP1_RTRWNEV_C_9243-RUSSIA-AIRPLANE-CRASH-UGC-0003
Katastrofa rosyjskiego bombowca. Jest nagranie
Świat
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Nowe przywileje podróżujących samolotem. Sprawdź, co się zmieni
BIZNES
imageTitle
"Przerwy na nawodnienie? Powiedziałem wystarczająco dużo"
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Ruszają unijne negocjacje z Ukrainą. "Czas, abyśmy i my dotrzymali słowa"
BIZNES
Trąba w województwie zachodniopomorskim
Wirujący lej pojawił się w pobliżu polskiej plaży
METEO
Bombowiec B-52 Stratofortress rozbił się obok bazy lotniczej Edwards w Kalifornii
Rozbił się amerykański bombowiec B-52
Świat
imageTitle
Nie przeszła kwalifikacji, wygrała ważny turniej. Zapisała się w historii
EUROSPORT
imageTitle
Kuriozalny finisz. "Porażka roku" wisiała w powietrzu
EUROSPORT
Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej
Strzały w Białej Podlaskiej, nie żyje Rosjanin. To znany krytyk Putina
Biała Podlaska
Kropka nad i - Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Podwyżka drugiego progu podatkowego. "PiS idzie po klasę średnią"
BIZNES
imageTitle
Nieoczywisty bohater. 40-latek zatrzymał wielką Hiszpanię
EUROSPORT
GettyImages-2281158223
Belgia zdoła odwrócić losy meczu? Egipt dalej groźny
RELACJA
Dziwidło olbrzymie
To najbardziej śmierdzący kwiat świata. Niedługo zakwitnie we Wrocławiu
METEO
ministerstwo finansów
Deficyt przebija ważną barierę. Ministerstwo Finansów pokazuje liczby
BIZNES
Górnicy w kopalni w Jastrzębiu Zdroju
170 tysięcy złotych na rękę. Setki górników opuszczają kopalnie
BIZNES
imageTitle
"Pora znowu przypiąć numer". Kwiatkowski wraca po koszmarnej kraksie
EUROSPORT
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Policja w Trybunale Konstytucyjnym? Żurek o "jednym z planów"
FAKTY PO FAKTACH
Donald Trump i Emmanuel Macron
Trump spotkał się ze "szczególnym przyjacielem"
Świat
imageTitle
Sensacja w Atlancie. Nawet Yamal nie pomógł Hiszpanii
EUROSPORT
Powódź w Teksasie
Auta pod wodą. "Naprawdę mam szczęście, że żyję"
METEO
GettyImages-2281143319
Nudna Hiszpania, gwizdy na stadionie. Niespodzianka stała się faktem
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Ziobro dziennikarzem? Prezydencki minister: to jego sprawa
Filip Czerwiński
pieniadze pln shutterstock_2754960315
Ile trzeba zarabiać, by wpaść w drugi próg podatkowy? Ekspert wyjaśnia
Paulina Karpińska
ciesnina ormuz
Co dalej z cieśniną Ormuz? Ruch statków wznowiony, ceny ropy spadają
BIZNES
Leszek Kraskowski
Prokuratura przyjrzy się sprawie zatrzymanego dziennikarza Leszka Kraskowskiego
WARSZAWA
Maciej Lasek
Budowa Portu Polska ruszy we wrześniu. "Trzeba od czegoś zacząć"
BIZNES
imageTitle
Burza wokół sędziego VAR. FIFA bada kontrowersyjny gest
EUROSPORT
Zdarzenie nagrał monitoring placówki
Opiekunka szarpała dziecko, rodzice zobaczyli to na nagraniu. Jest decyzja prokuratury
Opole
Deszcz
Kolejna porcja opadów, możliwe burze. Sprawdź radar i mapy
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica