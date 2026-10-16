Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
#BezKitu

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym: obie strony mają za uszami

|
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: mamy wojnę o to, czyj jest Trybunał Konstytucyjny
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przewodnicząca Polski 2050, uważa, że należy zrobić "reset" w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie trwa obecnie "wojna", w której ścierają się "dwie strony" - PiS i KO. Tak mówiła w programie "#BezKitu" w TVN24.

W programie "#BezKitu" w TVN24 gościła przewodnicząca Polski 2050 oraz ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jednym z tematów rozmowy była sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie prezes Bogdan Święczkowski nie dopuszcza części sędziów do orzekania.

Polityczka mówiła, że Trybunał Konstytucyjny powinien być apolityczny. - Dzisiaj mamy wojnę wokół Trybunału Konstytucyjnego. Już nie o to, jaki on jest, tylko czyj on jest - powiedziała.

Pełczyńska-Nałęcz: w sprawie TK obie strony mają za uszami

Na pytanie Radomira Wita, kto toczy tę wojnę, Pełczyńska-Nałęcz odparła: - Toczą dwie strony, moim zdaniem, niestety.

Uściśliła, że są to Prawo i Sprawiedliwość z jednej strony oraz Koalicja Obywatelska z drugiej strony. - Ja bardzo dużo mogę powiedzieć, co bardzo złego zrobiło PiS, bo mega upolityczniło Trybunał Konstytucyjny - przyznała liderka Polski 2050. Wskazała, że jednak ze swojej strony Koalicja Obywatelska wybrała do TK Macieja Berka. - A to jest polityk - oceniła.

Radomir Wit zwrócił uwagę, że część posłów jej partii poparło kandydaturę Berka, byłego ministra ds. wdrażania polityki rządu. - Ja mówiłam o sobie, bo czasem to jest tak, że ugrupowanie różnie głosuje - oświadczyła ministra.

- Ja jestem w koalicji, ale jestem w tej koalicji właśnie "bez kitu" - zadeklarowała polityczka. - Obie strony mają za uszami, choć wina PiS-u jest tu dużo większa - oceniła spór o Trybunał.

Potrzebny reset "ponad podziałami"

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawiła również swój pogląd na rozwiązanie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. - Powinniśmy zrobić reset, bo dzisiaj już jest takie zapętlenie - powiedziała.

- Reset musiałby być zrobiony ponad podziałami politycznymi - dodała. Wskazywała, że jest to coś, o czym mówią różne środowiska, jak Fundacja Batorego i Klub Jagielloński. - Dokładnie pokazują, że jedynym dzisiaj rozwiązaniem, który przywraca apolityczny Trybunał Konstytucyjny, to jest reset - opisała.

- Na to są różne pomysły. Trzeba wykasować kadencje [sędziów TK - red.]. Tak, potrzebna jest zmiana konstytucyjna. I to jest też odpowiedzialność polityków, żeby nie mówić (...) "tam wszystko czarne, a u nas wszystko białe". Bo tak w tej sprawie nie jest. Jest szaro - skomentowała Pełczyńska-Nąłecz.

"Selektywne zaprzysięganie sędziów jest złe"

Sędzia zgłoszony przez Polskę 2050 - prof. Dariusz Szostek - jest jednym z trojga sędziów wybranych w tej kadencji Sejmu, którym Karol Nawrocki umożliwił złożenie ślubowania. Prezydent nie odebrał go od pięciorga innych.

- Żeby była jasność, selektywne zaprzysięganie sędziów jest złe i prezydent nie ma do tego prawa - podkreśliła w programie Pełczyńska-Nałęcz.

- To już jest tak zawiązane, tak zawiązany węzeł, że jedynym rozwiązaniem jest reset - skwitowała.

OGLĄDAJ: Pełczyńska-Nałęcz o wynikach Polski 2050: za mało przebija się to, co zrobiliśmy
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Katarzyna Pełczyńska-NałęczPolska 2050Trybunał KonstytucyjnyKoalicja 15 październikaMaciej BerekPrawo i SprawiedliwośćKoalicja Obywatelska
Czytaj także:
shutterstock_2239909941
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
imageTitle
Wielki comeback w tenisie. "Ryzyko się opłaciło"
EUROSPORT
Mgła, noc
Tutaj noc i poranek będą mgliste
METEO
Donald Tusk
Tusk o ETS2: wybiliśmy jeden ząb trzonowy i siekacz
BIZNES
Donald Tusk
"Jeszcze przed Wigilią". Tusk: można się spodziewać eskalacji ze strony Rosji
Polska
Działacz środowisk narodowych, lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
"Nieduże grupy, ale dość agresywne". Tusk: poradzimy sobie
Świat
Zima w Nowym Jorku
El Nino wciąż się wzmacnia. Taką zimę przyniesie USA
METEO
Cezary Tomczyk
Tomczyk z apelem do "panów z PiS-u"
FAKTY PO FAKTACH
Papież Leon XIV odprawił mszę w szpitalu
Nowy komunikat o stanie zdrowia papieża i pierwsze zdjęcia po operacji
Świat
makro shutterstock_2217705899
Zwolnienia w Makro. Jest porozumienie ze związkowcami
BIZNES
EFNI
Big Techy zmieniają rynek mediów. Eksperci wskazują na zagrożenia
BIZNES
imageTitle
Przełamanie Rakowa. Błysnął rezerwowy
EUROSPORT
Grzegorz Braun
"Pierwsze i ostatnie ostrzeżenie dla pana sędziego". Braun wyproszony z rozprawy
WARSZAWA
imageTitle
Dramat w hotelu. Zawodnik zmarł dzień przed meczem
EUROSPORT
Katie Zacharia i Donald Trump
Dopiero co zaczęła pracę. Nowe informacje o rzeczniczce Białego Domu
Świat
Donald J. Trump
Ukraina z ograniczonym dostępem do Starlinka. Trump zabrał głos
BIZNES
euro shutterstock_2666145997
10 euro miesięcznie dla dzieci. Bundestag przyjął nowy program
BIZNES
Ukraina, obwód wołyński. Skutki ataku rosyjskich dronów na obiekt spółki Ahrofrukt LTD w Maniewiczach
Atak Rosji na obiekt z polskim kapitałem. Jest ofiara śmiertelna
Świat
Były pracownik ukradł firmową kartę i wypłacił sobie 20 tysięcy złotych
Były pracownik ukradł firmową kartę i wypłacił sobie 20 tysięcy złotych
Trójmiasto
Rosja przyjęła "5 milionów ukraińskich uchodźców"? Co to za dane
FAŁSZ"Większość Ukraińców, którzy opuścili kraj, udała się do Rosji". Ostrzegamy
Zuzanna Karczewska
Czarny męski portfel z polskimi pieniędzmi – złotówkami. Koncepcja gospodarki i finansów, budżet domowy
Limit w górę po 25 latach. Zmiany w PCC z podpisem prezydenta
BIZNES
Zawalił się dach szkoły w Pakistanie
Zawalił się dach szkoły. Nie żyje ponad 30 dzieci
METEO
imageTitle
Nazywali go "drewnem". Dziś podbija Barcelonę
EUROSPORT
Strażacy w Nisku
Strażacy w całej Polsce oddali hołd zmarłym kolegom
Rzeszów
Rakieta SpaceX Falcon 9 z 29 satelitami Starlink kilka sekund po starcie z bazy bazie Cape Canaveral Space Force Station na Florydzie, w środę 4 marca 2026 roku.
Gwiezdna tarcza i tajemnice Białego Domu. "Ludzie będą ginąć"
Łukasz Figielski
Incydent przy Marszałkowskiej
Policjantka pchnięta na szklane drzwi. Minister: cała interwencja została nagrana
WARSZAWA
Miejsce śmiertelnego postrzelenia mężczyzny w trakcie policyjnej interwencji na bydgoskim osiedlu Błonie
44-latek zginął podczas interwencji policji. Prokuratura podała nowe informacje
Kujawsko-Pomorskie
Błaszczak: rząd "zasypuje dziurę budżetową" z SAFE
Sędziowie żądają przeprosin od Błaszczaka
Polska
37 min
Trump
"Mało mnie szlag jasny nie trafił". Biały Dom wiąże ręce Ukrainie?
Rozmowy na szczycie
Władimir Putin
Papież rozmawiał z Putinem. Jest komunikat
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica