#BezKitu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym: obie strony mają za uszami Oprac. Filip Czerwiński |

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: mamy wojnę o to, czyj jest Trybunał Konstytucyjny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W programie "#BezKitu" w TVN24 gościła przewodnicząca Polski 2050 oraz ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jednym z tematów rozmowy była sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie prezes Bogdan Święczkowski nie dopuszcza części sędziów do orzekania.

Polityczka mówiła, że Trybunał Konstytucyjny powinien być apolityczny. - Dzisiaj mamy wojnę wokół Trybunału Konstytucyjnego. Już nie o to, jaki on jest, tylko czyj on jest - powiedziała.

Pełczyńska-Nałęcz: w sprawie TK obie strony mają za uszami

Na pytanie Radomira Wita, kto toczy tę wojnę, Pełczyńska-Nałęcz odparła: - Toczą dwie strony, moim zdaniem, niestety.

Uściśliła, że są to Prawo i Sprawiedliwość z jednej strony oraz Koalicja Obywatelska z drugiej strony. - Ja bardzo dużo mogę powiedzieć, co bardzo złego zrobiło PiS, bo mega upolityczniło Trybunał Konstytucyjny - przyznała liderka Polski 2050. Wskazała, że jednak ze swojej strony Koalicja Obywatelska wybrała do TK Macieja Berka. - A to jest polityk - oceniła.

Radomir Wit zwrócił uwagę, że część posłów jej partii poparło kandydaturę Berka, byłego ministra ds. wdrażania polityki rządu. - Ja mówiłam o sobie, bo czasem to jest tak, że ugrupowanie różnie głosuje - oświadczyła ministra.

- Ja jestem w koalicji, ale jestem w tej koalicji właśnie "bez kitu" - zadeklarowała polityczka. - Obie strony mają za uszami, choć wina PiS-u jest tu dużo większa - oceniła spór o Trybunał.

Potrzebny reset "ponad podziałami"

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawiła również swój pogląd na rozwiązanie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. - Powinniśmy zrobić reset, bo dzisiaj już jest takie zapętlenie - powiedziała.

- Reset musiałby być zrobiony ponad podziałami politycznymi - dodała. Wskazywała, że jest to coś, o czym mówią różne środowiska, jak Fundacja Batorego i Klub Jagielloński. - Dokładnie pokazują, że jedynym dzisiaj rozwiązaniem, który przywraca apolityczny Trybunał Konstytucyjny, to jest reset - opisała.

- Na to są różne pomysły. Trzeba wykasować kadencje [sędziów TK - red.]. Tak, potrzebna jest zmiana konstytucyjna. I to jest też odpowiedzialność polityków, żeby nie mówić (...) "tam wszystko czarne, a u nas wszystko białe". Bo tak w tej sprawie nie jest. Jest szaro - skomentowała Pełczyńska-Nąłecz.

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"Selektywne zaprzysięganie sędziów jest złe"

Sędzia zgłoszony przez Polskę 2050 - prof. Dariusz Szostek - jest jednym z trojga sędziów wybranych w tej kadencji Sejmu, którym Karol Nawrocki umożliwił złożenie ślubowania. Prezydent nie odebrał go od pięciorga innych.

- Żeby była jasność, selektywne zaprzysięganie sędziów jest złe i prezydent nie ma do tego prawa - podkreśliła w programie Pełczyńska-Nałęcz.

- To już jest tak zawiązane, tak zawiązany węzeł, że jedynym rozwiązaniem jest reset - skwitowała.

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