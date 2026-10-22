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Polska

Komentują odejście Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu. Szymon Hołownia zabrał głos

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Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Paulina Hennig-Kloska: odejście Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu to populistyczny ruch przed wyborami
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
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Odejście Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu komentują kolejni politycy. Szymon Hołownia ocenił, że dzieje się to w bardzo trudnym momencie, a Polska 2050 wybierze nowe przywództwo. Paulina Hennig-Kloska, jej niegdysiejsza rywalka o fotel szefa partii, nazwała ten ruch "szkodliwym" i "populistycznym". Gorzkich słów jest więcej.

Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej i liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała w czwartek, że odchodzi z rządu. Jak dodała, partię zostawia "w rękach jej założyciela, który odszedł, ale jednak wrócił" - czyli Szymona Hołowni.

Szymon Hołownia o "rezygnacji z zaufania"

Szymon Hołownia, były lider Polski 2050, napisał w serwisie X, że partia dowiedziała się o decyzji Pełczyńskiej-Nałęcz z mediów. Przypomniał, że została ona wybrana na przewodniczącą partii niedawno - stało się to na początku roku.

"Zaskakująca rezygnacja przewodniczącej z zaufania wyborców i odpowiedzialności powierzonej jej w bardzo trudnym momencie przez ludzi (w tym mnie) zaledwie po niespełna 1/3 kadencji - dla każdej organizacji byłaby poważnym wyzwaniem. Jest nim i dla nas" - wskazał Hołownia.

Były marszałek Sejmu zapewnił, że Polska 2050 pozostaje w Koalicji 15 października, a teraz partię czekają wybory nowego szefa lub szefowej.

"Katarzynie serdecznie dziękuję za wszystko, co przez tych 7 lat zrobiła i w moich prezydenckich kampaniach, i w naszej partii, i w Polsce. Bo Polska dużo jej zawdzięcza. Różniliśmy się, jak wielu których łączy cel, ale różnią czasem drogi. Życzę jej powodzenia w nowych politycznych projektach, z nadzieją, że będą odpowiedzialnie szukały tego, co łączy, nie tego, co dzieli. Bo Polska tego dziś właśnie najbardziej potrzebuje" - napisał.

W Polsce 2050 zaskoczenie

Poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak wyraził zaskoczenie oświadczeniem swojej szefowej. - Chcielibyśmy też poznać szczegóły, zanim tak naprawdę będziemy mogli je komentować - podkreślił.

Na pytanie, czy Szymon Hołownia, założyciel Polski 2050, wejdzie do rządu, Osmalak odpowiedział, że o tym decyduje premier Donald Tusk. - Myślę, że będzie siadał do rozmowy z liderami koalicji. W związku z powyższym myślimy, że z Szymonem Hołownią też - mówił.

Jak relacjonowała w trakcie wydania specjalnego w TVN24 i TVN24+ reporterka Michalina Czepita, "krótko po zakończonych głosowaniach, kiedy posłowie opuszczali salę plenarną, pojawiła się informacja, a właściwie wpis Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o tym, że ona odchodzi z rządu Donalda Tuska". 

- Na gorąco posłowie także jej partii, Polski 2050, komentowali to w ten sposób, że absolutnie nic nie wiedzieli - opisała dziennikarka.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odchodzi. "Posłowie nic nie wiedzieli"

Hennig-Kloska: udawanie opozycji

Paulina Hennig-Kloska, która przegrała wybory na przewodniczącą Polski 2050 z Pełczyńską-Nałęcz i wyszła z częścią posłów, aby założyć klub Centrum, oceniła, że to wygląda na "ruch przed wyborami, aby udawać opozycję".

- Populistyczny ruch przed wyborami, tak to postrzegam. Niestety, bardzo złe i szkodliwe. Zobaczymy, co na to klub, bo nie wiem, czy ta decyzja była konsultowana - skomentowała liderka Unii Centrum.

Według Hennig-Kloski Pełczyńska-Nałęcz "taki scenariusz zakładała wiele lat temu". - Że w momencie, kiedy Polska 2050 będzie słaba w sondażach, to może trzeba będzie opuścić rząd, żeby udawać opozycję względem rządu i w ten sposób spróbować odzyskać wyborców - powiedziała.

Mirosław Suchoń, poseł Centrum, twierdził, że nie jest zaskoczony. - Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dała się poznać jako główny stołkowy tego rządu, jej czas był od dłuższego czasu zakończony - ocenił. Dodał, że rząd dzięki jej odejściu będzie "pracował sprawniej".

- Odeszliśmy z Polski 2050, tworząc Centrum, właśnie dlatego, że nie zgadzaliśmy się na metody Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Uważaliśmy i nadal uważamy, że polityka powinna być domeną ludzi, którzy szukają porozumienia, a nie ludzi, którzy szukają sporu. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz szukała sporu i na końcu zostaje sama, odchodząc w niesławie - skomentował.

Zaskoczona nie jest również posłanka Centrum Barbara Oliwiecka. - Jest atencjuszką i ten jej wpis dzisiejszy, ten styl, pokazał totalny brak szacunku, przede wszystkim dla koalicji, przede wszystkim dla członków swojej partii, którzy nie wiedzieli o tym i byli zaskoczeni, i również dla swoich pracowników w ministerstwie - oceniła. Dodała, że teraz będzie "spokojniej, bardziej merytorycznie" w rządzie.

Politycy KO wyrażają zadowolenie

Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński, komentując odejście z rządu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, powiedział: - Ozięble żegnamy.

Zembaczyński ocenił, że "najlepszym rysem osobowości" Pełczyńskiej-Nałęcz jest sposób i moment jej odejścia. - Nasz przeciwnik jest bardzo poważny, rosnący. Prezydent bierze Brauna pod skrzydło - wymieniał. - To czasy jedności, jednego głosu, silnego rządu, a nie jakichś gierek, i one się właśnie dzisiejszego wieczoru, moim zdaniem, kończą - stwierdził.

"Premier dobrze czuł, że te Indie to będzie udana wizyta" - napisał ironicznie Bartosz Arłukowicz z KO. Donald Tusk wraz z delegacją jest obecnie w Indiach. W Nowym Delhi otworzyli w czwartek Polsko-Indyjskie Forum Biznesowe.

"Dobra decyzja. Dziękujemy" - napisał senator KO Adam Szejnfeld.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Katarzyna Pełczyńska-NałęczKoalicja ObywatelskaRządPaulina Hennig-KloskaPolska 2050Koalicja 15 październikaSejmSzymon Hołownia
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