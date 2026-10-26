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ROZMOWA PIASECKIEGO

"Albo jest się w rządzie, albo w opozycji". Wiceminister o wyrzuceniu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz

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Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Karnowski o Pełczyńskiej Nałęcz: albo jest się w rządzie, albo jest się w opozycji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
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Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była mentalnie po drugiej stronie barykady i klub się na to nie zgodził - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski w "Rozmowie Piaseckiego", komentując usunięcie z Polski 2050 jej przewodniczącej i byłej już ministry funduszy.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w czwartek ogłosiła, że odchodzi z rządu, a w sobotę została usunięta z Polski 2050. Przyczyną - jak poinformował Szymon Hołownia - było "działanie na szkodę partii oraz wbrew uchwałom organów statutowych" Polski 2050. Gościem poniedziałkowej "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 był jej dotychczasowy zastępca w resorcie funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski z KO.

Jak ocenił, "tego odejścia można było się spodziewać". - Sposób komunikowania się pani minister, przede wszystkim krytyka koalicji rządzącej, niezwracanie uwagi na pozytywy także jej własnej pracy, a skupianie się na krytyce wszystkich naokoło pokazywało, że pani minister mentalnie jest poza koalicją - powiedział Karnowski.

Według polityka KO, problemem był między innymi sposób, w jaki Pełczyńska-Nałęcz komunikowała w mediach działania rządu. - Jest posiedzenie rządu i tam jest dyskusja, tak samo jest w radach miasta, wszędzie w polityce. Wiadomo, jest pewna dyskusja, nieraz zażarta, nieraz ostra, nieraz rzeczy spadają, wracają - mówił. - Ale jak to wychodzi na zewnątrz, to już reprezentujemy wspólne stanowisko - zaznaczył.

- To był ten błąd pani minister według mnie, że jeżeli coś wyszło z Rady Ministrów i było przedyskutowane, raz po myśli pani minister, raz przeciwko, to nie można tego komunikować, jakby się było przynajmniej u Morawieckiego - ocenił Karnowski.

Karnowski: Pełczyńska-Nałęcz była mentalnie po drugiej stronie barykady

Jak komentował, "albo jest się w rządzie, albo jest się w opozycji". - Albo się chce chwalić tym, że zaimplementowało się pieniądze na onkologię z KPO, które sprowadził premier Donald Tusk, albo że się wybudowało 1400 kilometrów autostrad i 2000 linii kolejowych, albo się oskarża, zaczyna się dyskutować o najmie krótkoterminowym - wskazał. Jak dodał, "Lewica też miała pomysły podobne do pani minister, ale nie komunikowała tego w ten sposób".

- Pani minister była mentalnie po drugiej stronie barykady i klub się na to nie zgodził - powtórzył Karnowski.

Karnowski o stanowisku wicepremiera dla Pełczyńskiej-Nałęcz

Karnowski odniósł się też do kwestii stanowiska wicepremiera, o które od dawna bezskutecznie ubiegała się Pełczyńska-Nałęcz. Zamiast tego w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk podpisał wniosek w sprawie mianowania na wicepremiera Andrzeja Domańskiego.

Według Karnowskiego, brak teki wicepremiera dla Pełczyńskiej-Nałęcz "to była wypadkowa jej poparcia". - W momencie, kiedy już wszystko się wydawało, że pani minister zostanie wicepremierem, nagle odeszła jej połowa klubu - powiedział, odnosząc się do rozpadu Polski 2050 w lutym tego roku. 

- Jeżeli odchodzi połowa klubu i mamy piętnaście osób, a z drugiej strony mamy piętnaście osób z panią minister Hennig-Kloską, to już wypadałoby dwóch wicepremierów kolejnych mianować - ocenił. Jak dodał, "myślę, że nie spotkałoby się dobrze z opinią publiczną".

Kto zastąpi Pełczyńską-Nałęcz?

Karnowski zapytany został również o następców Pełczyńskiej-Nałęcz w resorcie funduszy. Prowadzący Konrad Piasecki zwrócił uwagę, że mówi się o dwóch kandydatkach. - Ja mogę się domyślać, o kogo chodzi - odparł Karnowski. Jak wskazał, są to: ambasadorka Polski przy Unii Europejskiej Agnieszka Bartol oraz Elżbieta Bieńkowska, była ministra rozwoju regionalnego.

- Jak myślę o tych dwóch kandydatkach to bardzo chciałbym z nimi współpracować, bo mają wielkie doświadczenie europejskie - powiedział Karnowski. Zaznaczył jednak, że "nie miał okazji rozmawiać z premierem na ten temat". 

Źródło: TVN24
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Tagi:
Katarzyna Pełczyńska-NałęczPolska 2050Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
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