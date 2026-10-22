Polska Pełczyńska-Nałęcz odchodzi z rządu Tuska. Dziennikarze o reakcjach polityków Adam Styczek |

Wit o reakcjach polityków związanych z Polską 2050 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl

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Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że odchodzi z rządu Donalda Tuska. Dotychczasowa ministra funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050, napisała, że jej decyzja jest związana z czwartkowym głosowaniem w Sejmie w sprawie dwukadencyjności w samorządach.

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Dziennikarz TVN24 Radomir Wit opowiedział, że po rozmowie z Pełczyńską-Nałęcz w "#BezKitu" w TVN24 miał wrażenie, że "nie widzi w pani minister energii przywódczyni partii, którą chce postawić na nogi". - Chyba te moje wątpliwości nie były przypadkowe i już się wiązały z tym, co na horyzoncie, czyli z potencjalną rezygnacją - wspomniał.

Wit o reakcjach i "świętowaniu"

Wit stwierdził, że zanosiło się na jej odejście. - Atmosfera w Polsce 2050 jest fatalna już od dawna. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz straciła poparcie wśród posłów i posłanek swojego ugrupowania i właściwie nawet sprawa (Marcina) Gomoły pokazywała to, co się teraz dzieje. To też czuć w Sejmie - podkreślił.

Wit zdradził, że wykonał telefon do osoby, która "kiedyś była związana z Polską 2050". - Odbiera telefon, jeszcze nie zdążyłem się przywitać ani zadać pytania, a już słyszę: "Panie redaktorze, my już świętujemy" - opisał.

- Druga rozmowa i ktoś mi mówi: już się zastanawiamy, czy szybko ściągać premiera z tej podróży zagranicznej, żeby przyjął tę dymisję, zanim Pełczyńska-Nałęcz się rozmyśli - relacjonował.

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Nizinkiewicz: politycy koalicji uważają, że to odejście nic nie znaczy

Dziennikarz "Rzeczpospolitej" Jacek Nizinkiewicz opowiedział, że zapytał przedstawicieli koalicji 15 października, co oznacza dla rządu odejście Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

- Z rozbrajającą szczerością mówili, że to nic nie znaczy. Znaczy tylko tyle, że Pełczyńska-Nałęcz zdała sobie sprawę, że w samym rządzie i w swojej partii nic nie znaczy - przekazał. - Inni przedstawiciele rządu byli też zadowoleni, że w końcu doszło do tego odejścia - dodał.

Nizinkiewicz: politycy koalicji uważają, że to odejście nic nie znaczy Źródło: TVN24