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Polska

Pełczyńska-Nałęcz odchodzi z rządu Tuska. Dziennikarze o reakcjach polityków

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Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, 10.09.2024
Wit o reakcjach polityków związanych z Polską 2050
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl
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Dziennikarze Radomir Wit z TVN24 i Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej" na gorąco analizowali polityczne reakcje na decyzję Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o odejściu z rządu Donalda Tuska. Jeden z polityków miał żartować, że zastanawiają się, czy sprowadzać premiera z zagranicy, zanim ta się rozmyśli. Inny miał stwierdzić, że rezygnacja ta dla rządu "nic nie znaczy".

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że odchodzi z rządu Donalda Tuska. Dotychczasowa ministra funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050, napisała, że jej decyzja jest związana z czwartkowym głosowaniem w Sejmie w sprawie dwukadencyjności w samorządach.

Dziennikarz TVN24 Radomir Wit opowiedział, że po rozmowie z Pełczyńską-Nałęcz w "#BezKitu" w TVN24 miał wrażenie, że "nie widzi w pani minister energii przywódczyni partii, którą chce postawić na nogi". - Chyba te moje wątpliwości nie były przypadkowe i już się wiązały z tym, co na horyzoncie, czyli z potencjalną rezygnacją - wspomniał.

Wit o reakcjach i "świętowaniu"

Wit stwierdził, że zanosiło się na jej odejście. - Atmosfera w Polsce 2050 jest fatalna już od dawna. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz straciła poparcie wśród posłów i posłanek swojego ugrupowania i właściwie nawet sprawa (Marcina) Gomoły pokazywała to, co się teraz dzieje. To też czuć w Sejmie - podkreślił.

Wit zdradził, że wykonał telefon do osoby, która "kiedyś była związana z Polską 2050". - Odbiera telefon, jeszcze nie zdążyłem się przywitać ani zadać pytania, a już słyszę: "Panie redaktorze, my już świętujemy" - opisał.

- Druga rozmowa i ktoś mi mówi: już się zastanawiamy, czy szybko ściągać premiera z tej podróży zagranicznej, żeby przyjął tę dymisję, zanim Pełczyńska-Nałęcz się rozmyśli - relacjonował.

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Nizinkiewicz: politycy koalicji uważają, że to odejście nic nie znaczy

Dziennikarz "Rzeczpospolitej" Jacek Nizinkiewicz opowiedział, że zapytał przedstawicieli koalicji 15 października, co oznacza dla rządu odejście Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

- Z rozbrajającą szczerością mówili, że to nic nie znaczy. Znaczy tylko tyle, że Pełczyńska-Nałęcz zdała sobie sprawę, że w samym rządzie i w swojej partii nic nie znaczy - przekazał. - Inni przedstawiciele rządu byli też zadowoleni, że w końcu doszło do tego odejścia - dodał.

Nizinkiewicz: politycy koalicji uważają, że to odejście nic nie znaczy
Źródło: TVN24
Źródło: TVN24
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Tagi:
Polska 2050Katarzyna Pełczyńska-NałęczSejmKoalicja ObywatelskaNowa Lewica
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