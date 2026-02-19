Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Program SAFE. Jest decyzja Senatu
Program SAFE. Jest decyzja Senatu
Polska

Rozłam u koalicjanta. "Dlaczego akurat wczoraj miałabym dzwonić do premiera?"

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz: chciałabym skończyć operę mydlaną o wicepremierze dla Polski 2050
Źródło: TVN24
Już bym chciała skończyć, prawdę powiedziawszy, tę operę mydlaną o wicepremierze dla Polski 2050 - powiedziała w Radiu ZET przewodnicząca partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, pytana o możliwości objęcia tego stanowiska wobec rozłamu w jej ugrupowaniu. Podkreśliła, że partia nadal jest częścią koalicji rządzącej, a jedynie część jej członków "zdezerterowała".

Przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz komentowała w czwartek w Radiu ZET rozłam wśród dotychczasowych członków ugrupowania. Kilkanaście osób w środę ogłosiło, że odchodzi i zakłada nowy klub parlamentarny Centrum. Stało się to po tygodniach wewnętrznych konfliktów i niedawnych wyborach na szefa partii, które wygrała Pełczyńska-Nałęcz.

- Były demokratyczne wybory. Część osób wyraźnie się spodziewała, że wynik wyborów będzie inny. Wszyscy zadeklarowali, że wybory uznają, a jak się okazało, że wynik jest nie taki, jaki by oczekiwali, nie udźwignęli odpowiedzialności za demokrację - oceniła w Radiu ZET.

Przewodnicząca Polski 2050 była też pytana, co ze stanowiskiem wicepremiera dla niej, o które się ubiega i czy "premier powinien się wstydzić", że nie dotrzymuje słowa w tym zakresie. - Już bym chciała skończyć, prawdę powiedziawszy, tę operę mydlaną o wicepremierze dla Polski 2050. Takie są moje zasady w polityce. Takie są zasady Polski 2050. My jak się zobowiążemy, to dotrzymujemy słowa - odpowiedziała i wspomniała o spełnieniu obietnicy o rotacji na funkcji marszałka Sejmu, kiedy po Szymonie Hołowni funkcję tę objął Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Jak mówiła, "padło zobowiązanie, że każda partia, która podpisała umowę koalicyjną, dostanie wicepremiera". - Myśmy się zgodzili na wicepremiera dla Platformy Obywatelskiej, to się zdarzyło, a teraz od miesięcy jest jakaś epopeja wobec zobowiązania - dodała.

Pełczyńska-Nałęcz: dezerterom dziękujemy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pełczyńska-Nałęcz: dezerterom dziękujemy

Pełczyńska-Nałęcz o "dezercji" i rozmowach z premierem

Ministra funduszy i polityki regionalnej przyznała, że nie rozmawiała z premierem w środę po tym, jak doszło do rozłamu. - Pan premier takiej rozmowy nie zaproponował - zauważyła. Pytana, czy dzwoniła do szefa rządu, odpowiedziała: - Dlaczego akurat wczoraj miałabym dzwonić do pana premiera?

Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że klub parlamentarny Polski 2050 "nadal jest", tylko część posłów "zdezerterowała". - Partia jako całość dalej jest. Dalej jesteśmy częścią koalicji 15 października - powiedziała.

Jak doszło do rozłamu w Polsce 2050?

Napięta sytuacja w Polsce 2050 narastała od czasu unieważnionej w styczniu drugiej tury wyborów na nowego przewodniczącego partii. O przywództwo w ugrupowaniu ubiegały się w drugiej turze Paulina Hennig-Kloska i Pełczyńska-Nałęcz. Partia podzieliła się na frakcje i zwolenników obu kandydatek. Na wewnętrznych forach pojawiały się też pomysły unieważnienia całych wyborów i startu Hołowni w nowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tak z jednego klubu zrobiły się dwa. Równo po 15 posłów

Tak z jednego klubu zrobiły się dwa. Równo po 15 posłów

"Przecięcie sagi, wyjście z groteski". "Rozłamowcy" o swojej decyzji

"Przecięcie sagi, wyjście z groteski". "Rozłamowcy" o swojej decyzji

Spór dotyczył też kwestii obsadzenia wakatów w Radzie Krajowej i postulowanego przez frakcję Hennig-Kloski odwołania Pawła Śliza ze stanowiska szefa klubu parlamentarnego. Punktem zwrotnym była sobotnia Rada Krajowa, która zobowiązała członków partii w uchwale, by do Zjazdu Krajowego zaplanowanego na 21 marca zaprzestali "eskalacji napięć". Do tego czasu zawieszono też postępowania dyscyplinarne oraz wstrzymano wszelkie zmiany personalne. Uchwała została źle przyjęta przez część działaczy, którzy określili ją jako "kagańcową". 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Aleksandra Sapeta

Źródło: Radio ZET, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
Tagi:
Polska 2050CentrumKatarzyna Pełczyńska-NałęczDonald TuskKoalicja 15 października
Czytaj także:
Śnieg, Rosja
Śnieżyca w Moskwie. "Spodziewane są rekordowe opady"
METEO
Katarzyna Kęcka na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia
Luka w zdrowiu rośnie do 30 miliardów, a w rozmowach pat. "To temat na reformę państwa"
Piotr Wójcik
Pilne
Program SAFE. Jest decyzja Senatu
BIZNES
Podwójne zabójstwo w Raciążu
Zadzwonił na policję, powiedział, że zabił dwie osoby. Makabryczne szczegóły zbrodni
Polska
imageTitle
Zatrważające przeoczenie. Sędziowie mogli wypaczyć wynik
EUROSPORT
Sarna na krze na Wiśle
Sarna dryfowała na krze. Służby ruszyły z pomocą
Trójmiasto
Sycylia po przejściu burzy Harry
Fale wyrzuciły na brzeg już 15 ciał. Media o możliwej przyczynie
Zgłoszenie o drażniącym zapachu uruchomiło akcję służb
Drażniący zapach i ewakuacja mieszkańców
Wrocław
cholesterol shutterstock_2616402807
Badania i leki to nie wszystko. Nowe zalecenia w walce z cholesterolem
Zdrowie
imageTitle
Wypieki, bełkot, nonsensowne zdania na wizji. Zaangażował się nawet premier
EUROSPORT
Znaleźli ciało 27-latki (zdjęcie ilustracyjne)
Kobieta utonęła w balii. Zatrzymali jej partnera
Białystok
pap_20090522_0L8
Nie tylko Węgry i Słowacja. Już trzy kraje mają blokować sankcje na Rosję
BIZNES
Książę Andrzej, król Karol III (2022)
Były książę w rękach policji. Jest oświadczenie króla
Rozpoczęły się odwierty pod budowę IV linii metra
Rozpoczęły się odwierty pod budowę czwartej linii metra
WARSZAWA
Rekin w wodach Oceanu Południowego
"W wodach Antarktyki nie ma rekinów". A jednak zdarzył się wyjątek
METEO
Ciało noworodka było porzucone w rowie
Porzucone ciało noworodka w rowie. Policja apeluje o pomoc
Olsztyn
Książę Andrzej
Były książę Andrzej został zatrzymany. Co wiemy do tej pory
telefon, bankomat, smartfon
Od dziś obowiązuje nowy limit w bankomatach
BIZNES
W mieszkaniu mężczyzny policjanci znaleźli kilkadziesiąt noży i miecze
Kilkadziesiąt noży i miecze w mieszkaniu. 38-latek groził budowlańcom i policjantom
Kraków
Małe pudełko, wielka pomoc
W pudełka po butach pakują kosmetyki i słowa otuchy. Trwa zbiórka
Poznań
imageTitle
Sochan gotowy do gry. Szansa na debiut już tej nocy
EUROSPORT
Silny mróz
Może być nawet -15 stopni. Lodowate chwile w dziewięciu województwach
METEO
shutterstock_432895555
Koniec ery panierki. Tak w 2026 roku będą wyglądać obiady w polskich szkołach
Zdrowie
Pytasz chatbota o zdrowie? To musisz o czymś wiedzieć
"Przychodzi pacjent do chatbota", a ten kłamie. Co więc robić?
Zuzanna Karczewska
Donald Tusk w Zielonce
Tusk: to nie jest tylko gra słów
BIZNES
Donald Trump
Oni pojawią się na posiedzeniu Rady Pokoju. Kogo nie będzie?
Przewożą lód do ziemianek
Leśnicy zbierają wielkie kostki lodu. Mają ważne zastosowanie
Białystok
imageTitle
Miał niewielkie szanse na przeżycie. Stanął na olimpijskim podium
EUROSPORT
Zazieleni się plac przy dawnej Cepelii
Urządzą zielony skwer w miejscu hotelowego parkingu
WARSZAWA
W wielu miejscach w Japonii nieprzerwanie pada śnieg
Odwołane loty, nie jeżdżą pociągi. Jedna osoba nie żyje
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica