Przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz komentowała w czwartek w Radiu ZET rozłam wśród dotychczasowych członków ugrupowania. Kilkanaście osób w środę ogłosiło, że odchodzi i zakłada nowy klub parlamentarny Centrum. Stało się to po tygodniach wewnętrznych konfliktów i niedawnych wyborach na szefa partii, które wygrała Pełczyńska-Nałęcz.

- Były demokratyczne wybory. Część osób wyraźnie się spodziewała, że wynik wyborów będzie inny. Wszyscy zadeklarowali, że wybory uznają, a jak się okazało, że wynik jest nie taki, jaki by oczekiwali, nie udźwignęli odpowiedzialności za demokrację - oceniła w Radiu ZET.

Przewodnicząca Polski 2050 była też pytana, co ze stanowiskiem wicepremiera dla niej, o które się ubiega i czy "premier powinien się wstydzić", że nie dotrzymuje słowa w tym zakresie. - Już bym chciała skończyć, prawdę powiedziawszy, tę operę mydlaną o wicepremierze dla Polski 2050. Takie są moje zasady w polityce. Takie są zasady Polski 2050. My jak się zobowiążemy, to dotrzymujemy słowa - odpowiedziała i wspomniała o spełnieniu obietnicy o rotacji na funkcji marszałka Sejmu, kiedy po Szymonie Hołowni funkcję tę objął Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Jak mówiła, "padło zobowiązanie, że każda partia, która podpisała umowę koalicyjną, dostanie wicepremiera". - Myśmy się zgodzili na wicepremiera dla Platformy Obywatelskiej, to się zdarzyło, a teraz od miesięcy jest jakaś epopeja wobec zobowiązania - dodała.

Pełczyńska-Nałęcz o "dezercji" i rozmowach z premierem

Ministra funduszy i polityki regionalnej przyznała, że nie rozmawiała z premierem w środę po tym, jak doszło do rozłamu. - Pan premier takiej rozmowy nie zaproponował - zauważyła. Pytana, czy dzwoniła do szefa rządu, odpowiedziała: - Dlaczego akurat wczoraj miałabym dzwonić do pana premiera?

Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że klub parlamentarny Polski 2050 "nadal jest", tylko część posłów "zdezerterowała". - Partia jako całość dalej jest. Dalej jesteśmy częścią koalicji 15 października - powiedziała.

Jak doszło do rozłamu w Polsce 2050?

Napięta sytuacja w Polsce 2050 narastała od czasu unieważnionej w styczniu drugiej tury wyborów na nowego przewodniczącego partii. O przywództwo w ugrupowaniu ubiegały się w drugiej turze Paulina Hennig-Kloska i Pełczyńska-Nałęcz. Partia podzieliła się na frakcje i zwolenników obu kandydatek. Na wewnętrznych forach pojawiały się też pomysły unieważnienia całych wyborów i startu Hołowni w nowych.

Spór dotyczył też kwestii obsadzenia wakatów w Radzie Krajowej i postulowanego przez frakcję Hennig-Kloski odwołania Pawła Śliza ze stanowiska szefa klubu parlamentarnego. Punktem zwrotnym była sobotnia Rada Krajowa, która zobowiązała członków partii w uchwale, by do Zjazdu Krajowego zaplanowanego na 21 marca zaprzestali "eskalacji napięć". Do tego czasu zawieszono też postępowania dyscyplinarne oraz wstrzymano wszelkie zmiany personalne. Uchwała została źle przyjęta przez część działaczy, którzy określili ją jako "kagańcową".

