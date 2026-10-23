Fakty po faktach "Przemocowe zarządzanie" Tuska? Kowal: polityka to nie jest herbatka u cioci Justyna Sochacka |

"Przemocowe zarządzanie" Tuska? Kowal: polityka to nie jest herbatka u cioci Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl

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Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w czwartek ogłosiła, że odchodzi z rządu Donalda Tuska i pozostawia partię Polska 2050 "w rękach jej założyciela". W opublikowanym w piątek wywiadzie dla Wirtualnej Polski oceniła, że "ten rząd ma przemocową kulturę zarządzania". "Premier odpowiada za rząd i sposób zarządzania nim, a to zarządzanie jest przemocowe" - powiedziała. Mówiła też, że "problemem tego rządu jest ciepła woda w kranie". "Gdy przychodzi ktoś z gorącą, jasną, strategiczną wizją tego, co trzeba zmienić, odpowiedzią jest cynizm, przemoc i podgryzanie" - dodała Pełczyńska-Nałęcz.

Kowal: Tusk jest człowiekiem dowcipnym

Do tych słów odniósł się w "Faktach po Faktach" w TVN24 poseł KO, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.

Ocenił, że "mamy wyjątkowo mocny rząd jak na te czasy w Europie". Powiedział, że często podróżuje ze względu na swoje obowiązki szefa Komisji Spraw Zagranicznych po Europie i świecie i "wszystkim mówi: dzisiaj atutem Polski jest silny rząd, który ma twardą podstawę w parlamencie". - Mamy w Polsce twardą koalicję, najbardziej w Europie doświadczonego premiera - dodał.

Na uwagę, że Pełczyńskiej-Nałęcz raczej chodziło o to, jak premier traktuje swoich współpracowników i członków rządu, zamiast stanowczo realizować swoją politykę, Kowal powiedział, że zauważył, iż "premier jest człowiekiem dowcipnym".

- Nie należę do jakichś osobistych przyjaciół pana premiera. Dość często z nim współpracuję. Zauważyłem, że jest człowiekiem dowcipnym, delikatnym, niesłychanie inteligentnym, ale przede wszystkim to, co jest ważne dla państwa - bo tu nie chodzi o osobiste relacje, bo ostatecznie polityka to nie jest herbatka u cioci - to jest bardzo doświadczony polityk, z doświadczeniem jako premier, szef Rady Europejskiej - dodał.

- Na takie czasy, a myślę, że każdy, kto ma dostęp do tej wiedzy, ale też każdy, kto nas po prostu słucha i rozumie, co się dzisiaj w świecie dzieje, ma otwartą głowę, to wie, że doświadczony polityk, rząd ze stabilną większością, to są naprawdę atuty - ocenił Kowal.

Gramatyka: nie doświadczyłem przemocowych sytuacji

Polityk Polski 2050 i wiceszef resortu cyfryzacji Michał Gramatyka, zapytany w "Faktach po Faktach" o słowa Pełczyńskiej-Nałęcz, powiedział, że "nie doświadczył przemocowych sytuacji ani ze strony pana premiera, ani ze strony żadnego z wicepremierów, ani ze strony ministrów obojga płci". - Nie wiem, jak to skomentować. Widać pani minister doświadczyła, skoro takie rzeczy mówi, albo przynajmniej w jej ocenie te sytuacje mogły takimi być - dodał.

Gramatyka: nie doświadczyłem przemocowych sytuacji Źródło: TVN24