Leżała w szpitalu, w którym zmarła 33-letnia Dorota. Relacja z porodówki w Nowym Targu

To mogłam być ja. Ten sam szpital, ten sam dzień, ta sama noc. Płakać mi się chce - wyznaje pani Katarzyna, która podobnie jak pani Dorota trafiła do szpitala w Nowym Targu w piątym miesiącu ciąży, z powodu odejścia wód płodowych. Materiał programu "Uwaga!" TVN.

- To mogłam być ja. Ten sam szpital, ten sam dzień, ta sama noc. Płakać mi się chce - wyznaje pani Katarzyna. I dodaje: - Cieszę się, że się to u mnie tak nie skończyło. Dziecko nie przeżyło, ale ja mam się dobrze, mam dobre wyniki badań. Mogę powiedzieć, że miałam szczęście.

U pacjentki rozwinęła się sepsa

- Miała zachowywać ścisły reżim łóżkowy, leżeć z nogami powyżej poziomu głowy. To były jedyne zalecenia adresowane do pacjentki - podkreśla mecenas Budzowska.

- Można zadać sobie pytanie: po co to wszystko? - mówi mecenas Budzowska. - Jeżeli celem było utrzymanie zdrowej ciąży, to personel szpitala winien się liczyć z tym, że jeśli urodzi się żywy wcześniak, taki blisko granicy przeżywalności, to musi mieć opiekę na oddziale neonatologicznym, o najwyższym stopniu referencyjności. Takich kwalifikacji szpital w Nowym Targu nie ma - zwraca uwagę. - Więc jeśli celem było urodzenie żywego dziecka, powinno było się oddać pacjentkę do szpitala referencyjnego w Krakowie - dodaje pełnomocniczka rodziny pani Doroty.