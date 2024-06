Kotula o słowach Czarzastego. "Nie wiem, dlaczego taka deklaracja padła"

Ministra podkreśliła, że "to jest to, co znajduje się w tym projekcie dziś na stole". - To jest to, co zostało przeze mnie skierowane do wykazu prac legislacyjnych. Jestem ministrem do spraw równości, to ja negocjuję, rozmawiam, to ja podpisuję dokumenty, to ja kieruję dokumenty do wykazu prac legislacyjnych. I ten zapis o sytuacji dzieci wychowywanych przez osoby w związkach partnerskich tutaj się znajduje - wskazywała.