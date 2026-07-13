Polska "Mam nadzieję, że ktoś w Kościele katolickim się opamięta". Katarzyna Kotula o słowach księży na temat in vitro Mikołaj Stępień |

Biskup Wiesław Szlachetka: aby mieć dziecko, można je po prostu zaadoptować Źródło wideo: Youtube.com / Jasna Góra Klasztor Ojców Paulinów Źródło zdj. gł.: Jasna Góra Klasztor Ojców Paulinów

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Biskup Wiesław Szlachetka w sobotę, podczas mszy inaugurującej 35. Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, mówił między innymi, że "aby mieć dziecko, można je po prostu zaadoptować". - Nie trzeba uciekać się do procedur in vitro nazywanych kłamliwie leczeniem bezpłodności. Warto też zwrócić uwagę na to, że rodzice borykający się z problemem niepłodności mogą podjąć metodę leczenia zwaną naprotechnologią, która jest w dużym stopniu skuteczna i jednocześnie jest zgodna z nauką Kościoła - mówił.

Podobnie podczas weekendowych uroczystości wypowiadał się ojciec Tadeusz Rydzyk: - Minister nie chciał dawać pieniędzy na lewactwo, na demoralizację dzieci i młodzieży, na te LGBT, te nienormalności i za to cierpi, za to cierpią ci ministrowie i minister Ziobro, i minister Romanowski - mówił duchowny, odnosząc się do oskarżonych w śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy uciekli za granicę.

Dodał także, że cierpią "niewinne panie", jak określił oskarżone w sprawie Funduszu Sprawiedliwości urzędniczki. - To jest bestialstwo, takie traktowanie ludzi, trzeba to mówić. Matka chorego dziecka powinna być przy dziecku. Dziecko cierpiało, nawet nad dziećmi nie mają litości. Zresztą oni [rządzący - red.] mówią, żeby zabijać te dzieci. A z drugiej strony mówią ,"14 tysięcy dzięki in vitro". Przecież to jest obłuda. In vitro to jest zabijanie wielu dzieci, żeby jedno się urodziło - mówił ojciec Rydzyk.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Rydzyk o in vitro na Jasnej Górze. "To są słowa odczłowieczające" W kuluarach

Kotula o słowach księży na temat in vitro: to jest absurd

Słowa duchownych komentowała Katarzyna Kotula w poniedziałkowym "Jeden na Jeden" w TVN24. - Jestem zszokowana słowami, które płyną z Jasnej Góry. Zastanawiam się tak naprawdę, co dzisiaj Kościół katolicki mówi do swoich wiernych - przyznała Kotula.

Postawę duchownych nazwała też "ewangelią nienawiści i pogardy do drugiego człowieka". - To jest w absolutnej sprzeczności ze wszystkim, co jest fundamentem chrześcijaństwa, co jest fundamentem wiary katolickiej - dodała.

Kotula podkreśliła także, że dla wielu par in vitro jest jedyną możliwością powiększenia rodziny. - Ale dzisiaj księża katoliccy mówią tym parom, że dziecko, które mają dzięki procedurze in vitro, jest efektem morderstwa. To jest absurd. Mam nadzieję, że ktoś w Kościele katolickim się opamięta i po prostu przeprosi za te słowa - powiedziała.

Kotula o słowach księży na temat in vitro: jestem zszokowana tymi słowami Źródło: TVN24

Gajewska: nie może być tak, że ksiądz pakuje się z butami w życiowe decyzje

Z kolei dziennikarka Małgorzata Mielcarek w materiale dla "Faktów" TVN podkreśliła, że tylko w przeciągu ostatnich dwóch lat w ramach rządowego programu in vitro urodziło się niemal 15 tysięcy dzieci. Bez tej metody mamą nie byłaby między innymi Narine Szostak. - Zachęcam bardzo, żeby się nie bać tej metody, żeby nie słuchać takich krzywdzących słów - mówiła Narine w rozmowie dla "Faktów".

Mielcarek odniosła się również do słów biskupa Szlachetki, wedle którego pary zmagające się z problemem niepłodności powinny stosować metody naprotechnologii. Dziennikarka przypomniała, że naprotechnologia może być wsparciem, lecz nie jest uznawaną metodą leczenia niepłodności, w odróżnieniu od in vitro.

- Nie może być tak, że na ambonę wychodzi ksiądz, umoralnia ludzi i pakuje się z butami w ich życiowe decyzje - mówiła w "Faktach" wiceministra rodziny pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska (KO).

Cały materiał na ten temat obejrzysz poniżej:

Wiesław Szlachetka krytykuje metodę in vitro. Materiał Katarzyny Mielcarek Źródło: TVN24

Kazanie biskupa Szlachetki na Jasnej Górze. Uderzył w in vitro i LGBT

W sobotnim kazaniu biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Wiesław Szlachetka, krytykując in vitro, ocenił, iż nie jest to zgodne z zasadami religii. O religijne wychowanie w rodzinach zaapelował. - Ojczyzna, jako państwo, ma obowiązek troszczyć się o nią i to w najwyższym stopniu - mówił.

Wyliczył, co jego zdaniem troską o rodzinę nie jest: - Podejmowanie, wbrew rozsądkowi, usilnych prób, aby małżeństwem nazywać związek dwóch panów czy dwóch pań i przyznawać im prawo do adopcji dzieci - bo to jest akt bezprawia wobec dziecka. Wyrazem troski państwa o rodzinę nie jest nazywanie wolnością prawa do zabijania dziecka poczętego - to nie jest wolność, to jest zabójstwo. Nie jest nim lekceważenie w szkołach wychowania do wartości, gdyż aby takie wychowanie miało miejsce, potrzebne są lekcje religii albo przynajmniej lekcje etyki.

Hierarcha skrytykował władze państwowe za to, że lekcje te są nieobowiązkowe, "czyli nieważne". A ci, którzy na nie chodzą - dyskryminowani: - Lekcje religii umieszczane są poza siatką zajęć, co sprawia, że uczeń musi nieraz czekać kilka godzin. Zakazywane jest też wliczanie ocen z lekcji religii do średniej, co jest nie tylko niepedagogiczne, ale lekceważy trud uczniów. To jest jawny przejaw dyskryminacji i lekceważenia ludzi wierzących w Chrystusa.

- Nie jest także wyrazem troski o rodzinę władz państwowych, które na siłę wprowadzają w miejsce wychowania do życia w rodzinie inny przedmiot zatruty ideologią, podstępnie zwany edukacją zdrowotną. Ktoś może powiedzieć, że w internecie młodzież i dzieci mają dostęp do większego zła, i to jest prawda, ale jeśli w szkole i w ogóle zło nazywane jest dobrem, to zgoda na to staje się grzechem, który nigdy nie będzie odpuszczony - powiedział biskup Szlachetka.

Dodał, że "bezmyślne dążenie, by wyrzucić ze szkół w naszej ojczyźnie lekcje religii, stało się swoistą obsesją". - Być może chodzi o to, aby dzieci i młodzież wychować na egoistycznych ateistów, którzy w imię ustanawianego bezprawia nie będą mieli skrupułów, aby w przyszłości stosować eutanazję. Czyli skazywać na śmierć starych i chorych, a także tych najmniejszych, którzy sami się obronić nie mogą - ocenił.

Odpowiedź Konferencji Episkopatu Polski

Reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska zwróciła się w poniedziałek do Konferencji Episkopatu Polski z pytaniem, czy tego typu wypowiedzi duchownych są podzielane przez cały Kościół i przez niego akceptowane.

W odpowiedzi Biuro Prasowe KEP odesłało do rzecznika Jasnej Góry. "Jeśli chodzi o kwestie dotyczące in vitro, proponujemy zapoznać się ze Stanowiskiem Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych odnośnie do godności osobowej i prawa do chrztu dzieci poczętych metodą in vitro z 20 listopada 2025 roku" - przekazano.

W stanowisku zespół Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych przypomniał "nauczanie Kościoła katolickiego o niezbywalnej godności osoby ludzkiej od jej poczęcia, o niemoralności procedury in vitro" oraz wyjaśnił "problematykę związaną z posługą sakramentalną wobec tych dzieci".

Zespół przekazał, że "każde dziecko poczęte w jakikolwiek sposób jest obdarowane godnością osobową i w całej pełni jest podmiotem prawa naturalnego oraz praw cywilnych i kościelnych". KEP dodał, że jeśli spełnione zostają kanoniczne warunki chrztu, nikt nie może odmówić sakramentu chrztu dziecku tylko dlatego, że zostało poczęte z pomocą metod innych niż współżycie intymne małżonków.

W stanowisku zespół przypomniał też "nauczanie Kościoła katolickiego dotyczące warunków chrztu dziecka będącego pod opieką osób kierujących się ideologią LGBT+, osób żyjących w związkach jednopłciowych i będących po tranzycji płci".

OGLĄDAJ: In vitro i "zabijanie zarodków"? "To kłamstwo, budzi we mnie wstręt"