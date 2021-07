Katarzyna Kolenda-Zaleska odpowiadała internautom. "Uwielbiam taką reporterską robotę, bieganie za newsem"

Katarzyna Kolenda-Zaleska, reporterka "Faktów" TVN i prowadząca "Fakty po Faktach" w TVN24, wystąpiła w czwartek wieczorem w programie "Ty pytasz, TVN24 odpowiada". Mówiła internautom między innymi o tym, z kim chciałaby przeprowadzić wywiad i jakie są jej ulubione wiersze i książki. Wspominała także pierwszą wizytę w telewizyjnym studiu i najtrudniejszy moment w całej swojej dziennikarskiej pracy.

Cykl "Ty pytasz, TVN24 odpowiada" to program, który powstał z okazji 20-lecia stacji. Na facebookowej stronie TVN24 można zadać pytanie gwiazdom telewizji. Na pytania i komentarze w czasie piątego spotkania odpowiadała dziennikarka Katarzyna Kolenda-Zaleska, reporterka "Faktów" TVN i prowadząca "Fakty po Faktach" w TVN24.

Kolenda-Zaleska: Jarosław Kaczyński byłby niezłym kandydatem do wywiadu

Z kim prowadząca "Fakty po Faktach" najbardziej chciałaby przeprowadzić wywiad? - Wielu kandydatów by się znalazło - przyznała. - Mógłby to być Joe Biden albo Kamala Harris - dodała. I choć powinno się mierzyć siły na zamiary, "nigdy nie trzeba rezygnować ze swoich marzeń", a "Jarosław Kaczyński byłby niezłym kandydatem do wywiadu".

Kolenda-Zaleska - jak mówiła - oprócz rozmów "uwielbia taką reporterską robotę, bieganie za newsem".

Z kim Katarzyna Kolenda-Zaleska chciałaby przeprowadzić wywiad? FACEBOOK/TVN24

Kolenda-Zaleska o pierwszej wizycie w studiu TVN24

Kolenda-Zaleska wspominała także swoją pierwszą wizytę w studiu TVN24. Mieściło się ono w innym budynku niż obecnie i "było maleńkie", ale kiedy do niego weszła, miała "poczucie absolutnej wolności". Pomyślała wtedy, że "to jest miejsce, w którym naprawdę chce być, to jest miejsce, w którym można uprawiać prawdziwe dziennikarstwo".

Powiedziała też, że z przyjemnością słucha ludzi, którzy mają dużo wiedzę na jakiś temat. Przywołała swoją czwartkową rozmowę w "Faktach po Faktach" z profesorem Markiem Safjanem, polskim sędzią w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej i byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego. - To była naprawdę wielka przyjemność słuchać wykształconego człowieka, dobrego człowieka, który czuje prawdziwą troskę o to, jaki będzie stan demokracji w Polsce - przyznała.

Jakich rozmów nie lubi dziennikarka TVN24? - Nie lubię rozmawiać z kimś, kto udowadnia mi, że coś jest czarne, jeśli jest białe i ja muszę się z tym zmagać - mówiła.

Katarzyna Kolenda-Zaleska o wywiadzie, który wspomina najbardziej FACEBOOK/TVN24

Pytana natomiast na facebookowym spotkaniu o najtrudniejszy moment w całej swojej pracy powiedziała, że bardzo trudną chwilą była dla niej śmierć papieża Jana Pawła II.

Kolenda-Zaleska o ulubionych książkach: jestem wychowana na Erneście Hemingwayu

- Jestem wychowana na Erneście Hemingwayu - mówiła reporterka "Faktów" TVN, odpowiadając na pytanie o książki, które wpłynęły w jakiś sposób na jej życie. Zachwyciła się powieścią "Słońce też wschodzi". - A potem przeczytałam wszystko, co napisał - powiedziała.

Z wykształcenia jest polonistką. Jednak gdyby miała dać radę sobie sprzed 20 lat, to byłaby to sugestia, by podjąć jeszcze studia prawnicze. Wiedza tam zdobyta - jak oceniła - bardzo przydałaby się jej teraz w pracy. Co jeszcze poradziłaby sobie z przeszłości dziennikarka? - Powiedziałabym, że powinnam więcej czytać, chociaż czytam bardzo dużo, bo czytanie sprawia, że człowiek inaczej myśli i ma większą perspektywę - tłumaczyła.

Jakich rad udzieliłaby sobie Katarzyna Kolenda-Zaleska 20 lat temu? FACEBOOK/TVN24

Internauci pytali między innymi, jaki wiersz Wisławy Szymborskiej dziennikarka lubi najbardziej. Kolenda-Zaleska wskazała "Trzy słowa najdziwniejsze".

CZYTAJ O POPRZEDNICH SPOTKANIACH:

Autor:akr/tr

Źródło: TVN24