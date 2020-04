Kolenda-Zaleska: jeśli dalej nam państwo zaufają, to możemy wyposażyć kolejne szpitale

Prezeska Fundacji TVN "Nie jesteś sam" Katarzyna Kolenda-Zaleska mówiła w TVN24, że do tej pory fundacja przeznaczyła już 7.280.000 złotych na pomoc szpitalom i medykom. - Oczywiście dzięki państwu, bo to państwo się też składali na tę kwotę w czasie "Koncertu dla bohaterów", który zorganizowaliśmy razem z player.pl - dodała.

- Z pieniędzy, które zebraliśmy w czasie koncertu, to jest prawie pięć milionów złotych, przekazaliśmy 55 szpitalom w całej Polsce kwoty od 150 do 50 tysięcy złotych w zależności od potrzeb zgłaszanych przez szpitale - wyjaśniła. - To były bardzo małe miejscowości, na przykład Ryki albo większe miasta, jak Warszawa - dodała prezeska fundacji.