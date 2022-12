"Mama ma raka, to się nagle okazało". Dorota Szelągowska o chorobie Katarzyny Grocholi

"Mama ma raka. Nie mówiłam ci, bo to się nagle okazało. Za kilka godzin operacja. Powiedziała, że wszystko będzie dobrze - napisała prowadząca program TVN "Totalne remonty Szelągowskiej" w felietonie opublikowanym na łamach "Wysokich Obcasów Extra". "Byłam wczoraj z Marią (siostra Doroty Szelągowskiej - red.) u notariusza. Matka chce pozałatwiać jakieś sprawy, a ja w sobotę jadę do Hiszpanii na trzy tygodnie".

W innym fragmencie dziennikarka wspomniała o premierze spektaklu "1989" w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, w którym gra jej syn, Antoni Sztaba: "W antrakcie dzwoniłam do matki, ale nie miała siły gadać. Pójdzie pewnie w grudniu, jak wyjmą jej dreny. Ale to już w Krakowie, bo pierwsza premiera była w Gdańsku" - napisała Szelągowska.

"Najlepsza pacjentka"

"Czas na pisanie jest dzisiaj"

Grochola jest autorką wielu powieści, m.in. "Nigdy w życiu" (2001), "Ja wam pokażę" (2004), "Trzepot skrzydeł" (2008) i "Przeznaczeni" (2016). - Bardzo często mówimy, że zrobię coś jak będę mógł. Zostanę pisarzem, jak będę miał warunki do pisania - mówiła w programie "Xięgarnia" w 2016 roku - Wiedziałam całe życie, że zostanę pisarką (...) Jeżeli chcesz pisać, to teraz jest czas na pisanie. Dzisiaj. Jeżeli chcesz pisać, to pisz, jeżeli chcesz tańczyć, to tańcz w tej chwili, a nie jak będziesz szczuplejszy, mądrzejszy, jak będzie lepszy rząd czy ustrój.