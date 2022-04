"Afera hejterska" w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ziobro zaprzecza, by wiedział o grupie zbierającej haki na sędziów

czytaj dalej

Propozycję skierowania do Komisji Europejskiej wniosku o zawieszenie w całości bądź w części składki do budżetu Unii Europejskiej przedstawili na wtorkowym posiedzeniu rządu szef Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz minister w KPRM Michał Wójcik. Jak argumentował Ziobro, ma to związek z wydatkami, jakie ponosi Polska w związku z wojną w Ukrainie i wywołanym przez nią kryzysem uchodźczym. - Ziobro chce po prostu zaistnieć. Chce być takim kontrapunktem dla premiera i robi wszystko, żeby torpedować jakiekolwiek ustalenia - komentował propozycję lider KO Borys Budka.