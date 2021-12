Wypadek na Kasprowym Wierchu. Turystka poślizgnęła się i nieprzytomna zjechała kilkaset metrów po stoku

"Nie jest połamana"

- Spadła do stromego odcinka Kotła Gąsienicowego, no i poleciała dalej. Wszystko wskazuje na to, że chwilowo straciła przytomność, troszkę została odrapana w czasie tego spadania, ale mamy nadzieję, że nic poważniejszego się nie stało. Nie jest połamana, nie możemy stwierdzić, czy są jakieś obrażenia wewnętrzne, to już załatwi szpital - mówi Marasek.