Zarzuty przywłaszczenia "mienia o znacznej wartości" i areszt dla kasjerki CBA i jej męża

Kasjerka Centralnego Biura Antykorupcyjnego Katarzyna G. i jej mąż Dariusz G. usłyszeli zarzuty karne i trafili do aresztu - poinformowała sekcja prasowa warszawskiego Sądu Okręgowego. Zarzuty dotyczą przywłaszczenia mienia o znacznej wartości i mają związek z opisywaną w mediach sprawą wyprowadzania pieniędzy z funduszu CBA. Rzecznik Biura zaprzeczał tym informacjom i stwierdził, że "nie jest prawdą, jakoby CBA utraciło jakiekolwiek środki finansowe".

W piątek Onet napisał, że odwołanie dwóch dyrektorów to efekt wykrycia, iż jedna z pracownic CBA wyprowadzała pieniądze z funduszu operacyjnego Biura. W sumie mogło to być nawet blisko pięć milionów złotych.

Areszt dla podejrzanej kobiety i jej męża

Podejrzanym postawiono zarzut przywłaszczenia mienia o znacznej wartości, czyli ponad 200 tysięcy złotych. Grozi za to od roku do 10 lat więzienia. Zarzut postawiono też w związku z artykułem 12 paragraf 1 Kodeksu karnego, co wskazuje, że kradzież miała się powtarzać.