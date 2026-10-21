KAS: "puste" faktury z PZPN

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Fakt, że obszerne zawiadomienie wpłynęło w ubiegłym tygodniu do Prokuratury Krajowej, potwierdza jej rzecznik, prokurator Przemysław Nowak. Najpierw było ono analizowane w departamencie przestępczości gospodarczej. Tutaj zapadła decyzja o przekazaniu całości materiałów do zachodniopomorskiego wydziału zamiejscowego departamentu do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji.

O wpłynięciu zawiadomienia jako pierwsza napisała w środę Wirtualna Polska.

- Zawiadomienie dotyczy podejrzenia podania nieprawdy w deklaracjach VAT złożonych naczelnikowi Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego poprzez posłużenie się przez PZPN nierzetelnymi fakturami, nie odzwierciedlającymi rzeczywistych transakcji gospodarczych - mówi w rozmowie z nami rzecznik prokuratury.