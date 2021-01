Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie osób, które korzystały z zamkniętego stoku narciarskiego

Sprawa była opisywana w lokalnych mediach. Chodzi o kontrolę przeprowadzoną przez policjantów na stoku w Wieżycy-Koszałkowie w powiecie kartuskim w gminie Stężyca. Policja napotkała tam wiele osób korzystających ze stoku, w tym narciarzy i zjeżdżających na sankach. Media pisały m.in. o korkach, jakie tworzyły się na drodze prowadzącej do stoku. Po kontroli funkcjonariusze zawiadomili sanepid, a materiały dokumentujące łamanie obostrzeń przekazali do prokuratury.

Zamknięte stoki narciarskie

Za popełnienie tego przestępstwa właścicielowi stoku grozi kara pozbawienia wolności do lat ośmiu. - W przypadku niestosowania się do obowiązujących obostrzeń, policjant może nałożyć mandat w wysokości nawet tysiąca złotych lub może skierować do sądu wniosek o ukaranie - poinformował rzecznik. Przekazał również, że o rażącym łamaniu przepisów funkcjonariusze poinformują również inspektora sanitarnego, który może nałożyć karę administracyjną do nawet 30 tysięcy złotych.