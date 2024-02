Straż Marszałkowska pomyliła posłanki. "Niniejszym panią przepraszam"

W trakcie środowych obrad Sejmu posłanka PiS Katarzyna Sójka zażądała od marszałka Sejmu Szymona Hołowni przeprosin za "kłamliwe pomówienie". - Zobowiązałem się do publicznych przeprosin i niniejszym panią poseł przepraszam - oświadczył Hołownia. Wcześniej tłumaczył, że został wprowadzony w błąd w sprawie udziału Sójki w przepychankach przed Sejmem z początku lutego. Centrum Informacyjne Sejmu przekazało, że "Prezydium Sejmu podjęło uchwałę o wycofaniu kary finansowej wobec pani poseł Sójki".

W środę Katarzyna Sójka z sejmowej mównicy oświadczyła, że została "kłamliwie pomówiona jako osoba, która miałaby uczestniczyć w jakiejkolwiek szarpaninie ze strażnikami marszałkowskimi".

- Chciałabym, żeby wykorzystał pan ten moment tutaj publicznie i przeprosił mnie - zwróciła się do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Dodała, że chciałaby, aby Hołownia "bardzo szeroko" sprostował to "kłamliwe pomówienie"

- Zobowiązałem się do publicznych przeprosin i niniejszym panią poseł przepraszam - oświadczył Hołownia. - Chcę żeby miała pani świadomość, że jeżeli nasi funkcjonariusze popełniają błędy, to nie może się to kłaść na wizerunku osób, które powinny być w tej sytuacji poza podejrzeniem - dodał.

Hołownia poinformował też, że Prezydium Sejmu podjęło w środę uchwałę o wycofaniu kary finansowej nałożonej na poseł Sójkę.

Sójka i Hołownia w Sejmie TVN24

O tym, że doszło do pomyłki Hołownia poinformował dziennikarzy przed rozpoczęciem środowych obrad Sejmu. - Pan komendant Straży Marszałkowskiej dzisiaj przyszedł rano do mnie z informacją, z przeprosinami, że wprowadził w błąd mnie, wprowadził w błąd Prezydium Sejmu. W tym raporcie nie powinna znaleźć się pani Katarzyna Sójka - przyznał. Jak dodał, "to była pani poseł Agnieszka Górska i co do tego już Straż Marszałkowska nie ma żadnych wątpliwości".

- W związku z powyższym pan komendant został przeze mnie zobowiązany do przeproszenia dzisiaj pani poseł Sójki. Ja też ją przeproszę za to, bo przecież też powtórzyłem tezy, które były w tym raporcie - zapowiedział marszałek Sejmu. Dodał, że "tak się powinno robić" i nie ma z tym "absolutnie żadnego problemu".

"Komendant Straży Marszałkowskiej przeprasza za wprowadzenie w błąd Marszałka Sejmu i Prezydium Sejmu w raporcie dotyczącym wydarzeń pod Sejmem 7 lutego. Siódmą osobą naruszającą tego dnia porządek i wdającą się w przepychanki ze Strażą Marszałkowską nie była posłanka Katarzyna Sójka, a posłanka Agnieszka Górska" - napisało w komunikacie Centrum Informacyjne Sejmu.

Dodano, że "Komendant osobiście przeprosił dziś panią poseł Sójkę".

Przepychanki przed Sejmem i kary dla posłów

7 lutego grupa posłów PiS chciała wprowadzić do budynku Sejmu byłych posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Na ich drodze stanęła Straż Marszałkowska, a gdy politycy opozycji nie zastosowali się do poleceń, doszło do szarpaniny.

Posłowie PiS szarpali się z funkcjonariuszami Straży Marszałkowskiej. Szturm został powstrzymany PAP/Leszek Szymański

We wtorek Hołownia poinformował, że "Straż Marszałkowska wskazała siedmioro posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy w ewidentny sposób - i ma to potwierdzenie w materiale wideo - szarpali strażników, popychali ich, w niektórych przypadkach podduszali". - Ja osobiście będę rekomendował prezydium nałożenie maksymalnej możliwej kary, jaką przewiduje kolejny artykuł Regulaminu Sejmu. Jest to pozbawienie posła na okres trzech miesięcy połowy uposażenia albo całości diety poselskiej - podkreślił. Przekazał, że chodzi o posłów: Edwarda Siarkę, Jana Dziedziczaka, Antoniego Macierewicza, Jacka Boguckiego, Małgorzatę Gosiewską, Jerzego Polaczka i Katarzynę Sójkę. Prezydium przychyliło się do wniosku marszałka.

Na wypowiedź Hołowni jeszcze we wtorek zareagowała Sójka: "Panie Marszałku Szymonie Hołownia - oczekuję natychmiastowego publicznego sprostowania zarówno osobistego jak i w każdym z mediów, które powieliło Pana całkowicie bezpodstawne pomówienia. Oczekuję dziś pilnie Pańskiego osobistego sprostowania albo przedstawienia dowodów na to, że szarpałam, popychałam lub jak Pan powiedział podduszałam Straż Marszałkowską" - zwróciła się na platformie X do Hołowni posłanka PiS.

Autorka/Autor:momo/kg

Źródło: TVN24