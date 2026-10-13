Obiekt przypominający drona znaleziony na plaży w Karwi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Google Maps

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Podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy Żandarmerii Wojskowej, potwierdził prowadzenie działań. - W rejonie miejscowości Karwia doszło do ujawnienia fragmentów bezzałogowego statku powietrznego - poinformował.

- Na miejsce zadysponowano odpowiednie służby i prowadzone są działania - przekazał. Dodał, że na ten moment nie może potwierdzić, czym dokładnie jest obiekt. - Jak tylko będziemy pewni, że można bezpiecznie zbliżyć się do obiektu, na pewno będziemy o tym państwa informować - podkreślił.

Karwia, województwo pomorskie Źródło zdjęcia: Google Maps

Zgłoszenie na policję

Aspirant Agnieszka Selewska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Pucku przekazała, że zgłoszenie wpłynęło do służb o godzinie 18.20. - Oficer dyżurny, za pośrednictwem Centrum Powiadamiania Ratunkowego, otrzymał zgłoszenie o tym, że na plaży w Karwi osoba postronna znalazła obiekt przypominający drona - przekazała.

- Na miejsce skierowano policjantów. O zdarzeniu powiadomiono prokuraturę oraz właściwe służby. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i wyjaśniają okoliczności zdarzenia - dodała policjantka.

Informację o podjętych działaniach potwierdził również młodszy kapitan Maciej Kuptz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. - Strażacy są na miejscu, ale wyłącznie jako służba pomocnicza, oświetlając teren - zaznaczył.

Pierwszą informację o działaniach służb na plaży w Karwi otrzymaliśmy na Kontakt24.