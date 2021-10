Pożegnanie Karoliny Kaczorowskiej w Londynie

W Londynie w kościele św. Franciszka pożegnano w poniedziałek Karolinę Kaczorowską - ostatnią Pierwszą Damę na Uchodźstwie, wdowę po ostatnim Prezydencie RP na Uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim. Po kremacji jej prochy zostaną przewiezione do Polski i złożone w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, gdzie pochowano jej męża.

Dziedziczak: odchodzi ostatnia osoba zaangażowana bezpośrednio w prezydenturę na uchodźstwie

- To bardzo symboliczna uroczystość, bo odchodzi ostatnia osoba zaangażowana bezpośrednio w prezydenturę na uchodźstwie i na naszych oczach kończy się pewna epoka. Pamiętajmy, że pokolenie Karoliny Kaczorowskiej stworzyło, tu na Wyspach, po II wojnie światowej wspaniały system polskich organizacji, polskiej edukacji, polskiego harcerstwa i polskiego duszpasterstwa. Mimo znacznie trudniejszych czasów to dzielne pokolenie dokonało wielkich rzeczy, które owocowały później przez dziesięciolecia - powiedział Jan Dziedziczak, minister pełnomocnik ds. Polonii i Polaków za granicą.

- To otrzymujemy od tego pokolenia za darmo i naszym obowiązkiem jest, byśmy z tego korzystali i - także mieszkając za granicą - przekazywali polskość naszym dzieciom, przekazywali odpowiedzialność za sprawy polskie, dumę z Polski. Myślę, że to jest testament tamtego pokolenia, to jest testament Karoliny Kaczorowskiej - dodał minister Dziedziczak.