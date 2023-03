"Przełomowy", "jeśli były podejrzenia, teraz są dowody". Światowe media o reportażu Marcina Gutowskiego

"Franciszkańska 3" to siódma część serii "Bielmo" autorstwa Marcina Gutowskiego z "Czarno na białym". To właśnie przy ulicy Franciszkańskiej 3 w Krakowie znajduje się Pałac Biskupi, miejsce symboliczne dla pontyfikatu Jana Pawła II. Tutaj mieszkał Karol Wojtyła jeszcze jako student seminarium duchownego, tutaj też przyjął w 1946 roku święcenia kapłańskie, a następnie - do czasu wyboru na papieża - pełnił stamtąd posługę biskupa i metropolity krakowskiego.

6 marca na antenie TVN24 dokument "Franciszkańska 3" miał swoją premierę w poniedziałek 6 marca, a od soboty, 4 marca, można go oglądać także w TVN24 GO.

"Cień na pontyfikacie"

"Jeśli były podejrzenia, to teraz są na to dowody"

Francuski "La Croix" podkreślił, że "jeśli były jakieś podejrzenia, że Karol Wojtyła był świadomy przypadków pedofilii w polskim Kościele, to teraz są na to dowody". Odnosząc się do sprawy księdza przeniesionego do Austrii, "Le Croix" podkreślił, że Wojtyła w liście do kardynała wiedeńskiego "nie poinformował go o zarzutach wobec niego".