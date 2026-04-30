Polska Nominacje generalskie. Nawrocki podjął decyzję Oprac. Filip Czerwiński |

Karol Nawrocki wręczył nominacje generalskie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podało, że na stopień generała dywizji mianowani zostali: gen. bryg. Dariusz Lewandowski - dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz gen. bryg. Michał Strzelecki - dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych.

Na stopień generała brygady mianowani zostali: dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej płk Dariusz Dróżdż, dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej płk. Krzysztof Duda, dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk Marcin Dusza, dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej płk Piotr Gołos, I zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej płk Jarosław Kowalski, szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych płk Andrzej Kupis, zastępca Dowódcy Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych płk Andrzej Lis, dowódca 18 Brygady Artylerii płk Piotr Męczyński oraz zastępca Szefa Zarządu Szkolenia P7 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego płk Robert Polak.

Na stopień kontradmirała mianowany został kmdr Przemysław Karaś - zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich, zastępca dowódcy Komponentu Morskiego.

Oficerowie już byli na etatach generalskich

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w wojsku zostali powołani dowódcy na stanowiska, które są normalnie stanowiskami generalskimi, a często pełnią je pułkownicy na etatach generalskich.

- Chciałbym, żeby to zostało wypełnione. Ja swoją listę przedstawiłem. Na 2 maja my jesteśmy gotowi. Jeżeli będzie akceptacja prezydenta, premiera, to chciałbym, żeby [nominacje były - red.] szczególnie dla tych, którzy są na linii, dowodzą określonymi brygadami, dowodzą dywizjami czy są ich zastępcami - powiedział w środę minister Kosiniak-Kamysz.

Akty mianowania - podało BBN - zostaną wręczone przez prezydenta w sobotę, 2 maja o godzinie 12.00, podczas uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Nominacje w Państwowej Straży Pożarnej

Prezydent na wniosek szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego nadał również stopnie generalskie dwóm oficerom Państwowej Straży Pożarnej. Wręczenie nominacji odbędzie się 4 maja, podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

Do stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej awansowani zostali: zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Sławomir Sierpatowski oraz lubelski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Zenon Pisiewicz.

OGLĄDAJ: TVN24