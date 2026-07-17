Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Weto Nawrockiego. Donald Tusk: to wyraz pogardy wobec ludzi

|
OSIEKI LĘBORSKIE KONIEC BUDOWY STACJI 400 KV CHOCZEWO
Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Andrzej Jackowski/PAP
Donald Tusk, komentując decyzję Karola Nawrockiego o odrzuceniu ustawy o statusie osoby najbliższej, podkreślił, że to "wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia". Ruch prezydenta skrytykowała również pełnomocniczka rządu ds. równości Katarzyna Kotula, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, a także szef MON i lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek ustawę o statusie osoby najbliższej w związku. - Nic co jest quasi małżeństwem, nie może liczyć na moje poparcie - uzasadniał.

Decyzję Nawrockiego skrytykował premier Donald Tusk. Jak mówił w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, jest "bardzo zły". - Ustawa jest ciężko wypracowanym kompromisem, który miał na celu ułatwienie życia milionom Polek i Polaków - powiedział. - Mówimy o związkach nieformalnych, nie tylko par jednopłciowych, ale także setek tysięcy ludzi, którzy żyją w tych związkach z różnych powodów - podkreślił.

W jego ocenie odrzucona przez Nawrockiego ustawa "była absolutnym minimum". - Jeśli prezydent Nawrocki uważa, że to jest z jakiegoś powodu niedopuszczalne, to trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek wersja znalazła akceptację prawej strony i prezydenta Nawrockiego - zaznaczył.

Wcześniej Tusk komentował tę decyzję w mediach społecznościowych "Prezydenckie weto to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia" - napisał w serwisie X.

Kotula: to weto nie zatrzyma zmiany społecznej

Na decyzję Nawrockiego zareagowała współautorka ustawy, pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. - Prezydent obrócił się plecami do dwóch milionów osób żyjących dziś w związkach nieformalnych. Słowa "po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy" trafiły właśnie do kosza - powiedziała w opublikowanym w serwisie X nagraniu.

Kotula oceniła, że prezydenckie weto "nie zatrzyma zmiany społecznej". - Poparcie dla związków partnerskich i równości małżeńskiej z roku na rok rośnie. Dzisiejsze weto nie jest blokadą, a opóźnieniem zmiany prawa - mówiła.

Rządowa pełnomocniczka przypomniała, że ustawa o statusie osoby najbliższej zastąpiła projekt ustawy o związkach partnerskich, który dawał znacznie szersze prawa. Jak zauważyła, wtedy zrobiła "krok wstecz, żeby zrobić kolejne kroki do przodu"

- Nie zbaczam z objętego przeze mnie kursu. Jak nie drzwiami, to oknem - zapowiedziała. Dodała, że choć od niedawna w Polsce uznawane są małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą, to "nie wszystkie świadczenia są jeszcze dla nich dostępne". - To jest rzecz, którą jako pełnomocniczka rządu do spraw równości chcę dowieźć - podkreśliła.

Żurek: to ideologiczny odwet na obywatelach

Według ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, weto Nawrockiego to "pokaz skrajnego cynizmu i całkowitego oderwania od rzeczywistości". Jak ocenił, ustawa ta "nie miała charakteru ideologicznego", lecz "miała rozwiązywać codzienne, ludzkie dramaty", takie jak prawo do informacji medycznej w szpitalu czy prawo do pochówku.

"Prezydent w kampanii deklarował otwartość na dialog, a dziś, jednym podpisem, wyrzucił do kosza bezpieczeństwo tysięcy polskich rodzin żyjących w związkach nieformalnych" - ocenił. "To nie jest dbanie o Konstytucję. To jest ideologiczny odwet na obywatelach" - dodał minister.

Kosiniak-Kamysz: prezydent zablokował dobre zmiany

Decyzję Karola Nawrockiego skrytykował też lider PSL, minister obrony i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wskazał, jakie rozwiązania zawierała zawetowana przez prezydenta ustawa: "dostęp do informacji o stanie zdrowia bliskiej osoby, wspólne rozliczanie i po prostu łatwiejsze załatwianie codziennych spraw".

"Prezydent zablokował dobre zmiany. Zamiast ułatwiać ludziom życie, wybrał politykę" - ocenił Kosiniak-Kamysz.

Ustawa o osobie najbliższej

Ustawa o osobie najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu została uchwalona przez Sejm pod koniec maja. Za jej uchwaleniem głosowało 230 posłów. Zakłada ona, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę cywilnoprawną u notariusza, rejestrowaną następnie w urzędzie stanu cywilnego.

Prezydent Nawrocki zapowiedział już wtedy, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. Kotula w tym tygodniu mówiła, że odkąd ustawa trafiła na biurko Nawrockiego próbowała ona przekonać go do jej podpisania. Jednak, jak oceniła, widziała ze strony Nawrockiego "brak dobrej woli do rozmów, do tego, żeby usiąść do stołu". - Nie ma z drugiej strony żadnej lepszej, innej propozycji - dodała.

Przyjęta przez Sejm ustawa miała umożliwić między innymi:

  • możliwość wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatku dochodowego;
  • dostęp do informacji medycznej
  • prawo do decyzji o pochówku;
  • prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej;
  • zwolnienie z podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych;
  • dziedziczenie testamentowe;
  • możliwość wzajemnej alimentacji;
  • prawo do mieszkania.
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
48 min
Szymon Hołownia
Nowa funkcja Szymona Hołowni?
News Michalskiego
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Czarno na białym
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
Udostępnij:
Tagi:
Katarzyna KotulaKarol NawrockiLewicaRząd Donalda Tuska
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Starsze osoby, starsza para, chodzik
Kto zapłaci za usługi opiekuńcze? Prezydent kieruje ustawę do TK
BIZNES
Dwulatka została potrącona przez samochód
Cofał, nie zauważył dwulatki. Potrącił ją i przejechał po rękach
Olsztyn
Chile nawiedziły groźne burze
Śmiercionośne burze. "Byliśmy w szoku"
METEO
Schronisko w Nowym Targu. Strażacy polewali boksy wodą
Schronisko miało być zamknięte, nadal działa
Kraków
imageTitle
Wielki pech wicemistrza w pierwszym meczu sezonu
EUROSPORT
imageTitle
Kulisy wyboru sędziego finału. Ugięły się pod nim nogi
EUROSPORT
Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak
Bochenek grozi wyrzuceniem. Statut PiS przewiduje też inne kary
Polska
Pożar w Strzegomiu
Pożar był olbrzymi, akcja trwała dobę. To było podpalenie
Wrocław
Osman Bukari został wypożyczony z Widzewa Łódź
Najdroższy piłkarz ekstraklasy odchodzi. Zagra o Ligę Mistrzów
Łódź
shutterstock_2704390369
Połowa przychodów na dekarbonizację. Nowa propozycja Brukseli
BIZNES
Antyukraiński baner pojawił się we wsi Owińska
Zaatakowane nastolatki, wulgarne hasła. Sytuacja Ukraińców w Polsce
Polska
Kadr z filmu "Dobry chłopiec" Jana Komasy
Światowy wymiar polskiego kina. Przed nami festiwal w Gdyni
Justyna Kobus
Donald Trump
Płać i zarabiaj. Platforma Trumpa wprowadza kontrowersyjną usługę
BIZNES
imageTitle
Testuje nowe "superpaliwo". To dzięki niemu deklasuje?
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek w Bolesławowie. 19-latek zginął po uderzeniu w drzewo
19-latek zginął po uderzeniu w drzewo
Trójmiasto
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Używał wiertarki, poraził go prąd, nie żyje
Łódź
pap_20210806_36U (1)
Sprawa RARS eskaluje. Są kolejne oskarżenia
BIZNES
Nowy szef IPN Mateusz Szpytma
Nowy szef IPN wybrany. PSL i Polska 2050 razem z opozycją
Polska
Sylwia Gregorczyk-Abram
Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. Sejm zdecydował
Polska
Lotnisko Chopina w Warszawie
Pieniądze PAŻP zablokowane. Jest skarga do sądu
BIZNES
sznajderZrzut ekranu (26)
Lewandowski bez debiutu. "Jesteśmy zawiedzeni"
EUROSPORT
Powodzie w Teksasie
"Opady deszczu bijące rekordy" na obszarze, na którym rok temu zginęło 130 osób
METEO
Szczątki helikoptera
W katastrofie zginęła rodzina z trójką dzieci i pilot. Śledczy o przyczynach
Świat
Sklep Żabka
Żabka zyska dużego udziałowca? "Prowadzimy rozmowy"
BIZNES
imageTitle
Krytyka po wyborze sędziego finału. "Wstyd"
EUROSPORT
imageTitle
Karano już Argentynę za kontrowersyjny transparent. FIFA bada sprawę
EUROSPORT
Paweł Śliz w Sejmie po wypadku
Poseł miał wypadek, trafił do szpitala. W Sejmie przesunęli głosowanie
Polska
Funkcjonariusze ABW zatrzymali Białorusina podejrzanego o szpiegostwo (zdjęcie ilustracyjne)
Chciał przelecieć dronem nad samochodem z prezydentem. Akt oskarżenia dla Ukraińca
Polska
ropa
Ropa dalej drożeje. Niepokój o dostawy przybiera na sile
BIZNES
Policja zatrzymała podejrzanego o atak na białoruską pływaczkę
Zatrzymali podejrzanego o atak na białoruską pływaczkę. Zarzuty i areszt
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica