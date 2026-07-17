Polska Weto Nawrockiego. Donald Tusk: to wyraz pogardy wobec ludzi Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Andrzej Jackowski/PAP

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Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek ustawę o statusie osoby najbliższej w związku. - Nic co jest quasi małżeństwem, nie może liczyć na moje poparcie - uzasadniał.

Decyzję Nawrockiego skrytykował premier Donald Tusk. Jak mówił w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, jest "bardzo zły". - Ustawa jest ciężko wypracowanym kompromisem, który miał na celu ułatwienie życia milionom Polek i Polaków - powiedział. - Mówimy o związkach nieformalnych, nie tylko par jednopłciowych, ale także setek tysięcy ludzi, którzy żyją w tych związkach z różnych powodów - podkreślił.

W jego ocenie odrzucona przez Nawrockiego ustawa "była absolutnym minimum". - Jeśli prezydent Nawrocki uważa, że to jest z jakiegoś powodu niedopuszczalne, to trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek wersja znalazła akceptację prawej strony i prezydenta Nawrockiego - zaznaczył.

Wcześniej Tusk komentował tę decyzję w mediach społecznościowych "Prezydenckie weto to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia" - napisał w serwisie X.

Prezydenckie weto to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 17, 2026 Rozwiń

Kotula: to weto nie zatrzyma zmiany społecznej

Na decyzję Nawrockiego zareagowała współautorka ustawy, pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. - Prezydent obrócił się plecami do dwóch milionów osób żyjących dziś w związkach nieformalnych. Słowa "po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy" trafiły właśnie do kosza - powiedziała w opublikowanym w serwisie X nagraniu.

Kotula oceniła, że prezydenckie weto "nie zatrzyma zmiany społecznej". - Poparcie dla związków partnerskich i równości małżeńskiej z roku na rok rośnie. Dzisiejsze weto nie jest blokadą, a opóźnieniem zmiany prawa - mówiła.

Rządowa pełnomocniczka przypomniała, że ustawa o statusie osoby najbliższej zastąpiła projekt ustawy o związkach partnerskich, który dawał znacznie szersze prawa. Jak zauważyła, wtedy zrobiła "krok wstecz, żeby zrobić kolejne kroki do przodu"

- Nie zbaczam z objętego przeze mnie kursu. Jak nie drzwiami, to oknem - zapowiedziała. Dodała, że choć od niedawna w Polsce uznawane są małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą, to "nie wszystkie świadczenia są jeszcze dla nich dostępne". - To jest rzecz, którą jako pełnomocniczka rządu do spraw równości chcę dowieźć - podkreśliła.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Tym samym obrócił się plecami do dwóch milionów osób żyjących dziś w związkach nieformalnych. Słowa „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy” trafiły właśnie do kosza.… pic.twitter.com/MssrnyxWjA — Katarzyna Kotula (@KotulaKat) July 17, 2026 Rozwiń Źródło: X/Katarzyna Kotula

Żurek: to ideologiczny odwet na obywatelach

Według ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, weto Nawrockiego to "pokaz skrajnego cynizmu i całkowitego oderwania od rzeczywistości". Jak ocenił, ustawa ta "nie miała charakteru ideologicznego", lecz "miała rozwiązywać codzienne, ludzkie dramaty", takie jak prawo do informacji medycznej w szpitalu czy prawo do pochówku.

"Prezydent w kampanii deklarował otwartość na dialog, a dziś, jednym podpisem, wyrzucił do kosza bezpieczeństwo tysięcy polskich rodzin żyjących w związkach nieformalnych" - ocenił. "To nie jest dbanie o Konstytucję. To jest ideologiczny odwet na obywatelach" - dodał minister.

Decyzja Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o statusie osoby najbliższej to pokaz skrajnego cynizmu i całkowitego oderwania od rzeczywistości.



Ta ustawa nie miała charakteru ideologicznego - miała rozwiązywać codzienne, ludzkie dramaty. Mówimy o prawie do informacji… — Waldemar Żurek (@w_zurek) July 17, 2026 Rozwiń

Kosiniak-Kamysz: prezydent zablokował dobre zmiany

Decyzję Karola Nawrockiego skrytykował też lider PSL, minister obrony i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wskazał, jakie rozwiązania zawierała zawetowana przez prezydenta ustawa: "dostęp do informacji o stanie zdrowia bliskiej osoby, wspólne rozliczanie i po prostu łatwiejsze załatwianie codziennych spraw".

"Prezydent zablokował dobre zmiany. Zamiast ułatwiać ludziom życie, wybrał politykę" - ocenił Kosiniak-Kamysz.

Dostęp do informacji o stanie zdrowia bliskiej osoby, wspólne rozliczanie i po prostu łatwiejsze załatwianie codziennych spraw – takie rozwiązania zawierała ustawa o statusie osoby najbliższej.



Prezydent zablokował dobre zmiany. Zamiast ułatwiać ludziom życie, wybrał politykę. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 17, 2026 Rozwiń Źródło: X/Władysław Kosiniak-Kamysz

Ustawa o osobie najbliższej

Ustawa o osobie najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu została uchwalona przez Sejm pod koniec maja. Za jej uchwaleniem głosowało 230 posłów. Zakłada ona, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę cywilnoprawną u notariusza, rejestrowaną następnie w urzędzie stanu cywilnego.

Prezydent Nawrocki zapowiedział już wtedy, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. Kotula w tym tygodniu mówiła, że odkąd ustawa trafiła na biurko Nawrockiego próbowała ona przekonać go do jej podpisania. Jednak, jak oceniła, widziała ze strony Nawrockiego "brak dobrej woli do rozmów, do tego, żeby usiąść do stołu". - Nie ma z drugiej strony żadnej lepszej, innej propozycji - dodała.

Przyjęta przez Sejm ustawa miała umożliwić między innymi:

możliwość wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatku dochodowego;

dostęp do informacji medycznej

prawo do decyzji o pochówku;

prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej;

zwolnienie z podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych;

dziedziczenie testamentowe;

możliwość wzajemnej alimentacji;

prawo do mieszkania.