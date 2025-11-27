Logo strona główna
Polska

Nawrocki zdecydował w sprawie 13 ustaw

Karol Nawrocki
Nawrocki: część polskich polityków gotowa jest do tego, by po kawałku oddawać polską wolność, niepodległość i suwerenność
Źródło: TVN24
W czwartek wieczorem prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał jedenaście ustaw, a zawetował dwie: nowelizację Kodeksu wyborczego, a także nowe przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zaakceptował m.in. zmiany w prawie o ruchu drogowym i ustawę podwyższającą podatki dla banków. Po raz kolejny zaapelował do rządu o konsultowanie z nim inicjatyw ustawodawczych.

Karol Nawrocki zawetował nowelizację Kodeksu wyborczego, bo - jak uznał - "brak pełnej kontroli nad procesem głosowania jest poważnym i niedopuszczalnym ryzykiem, którego nie możemy podjąć".

"Co do zasady, działania na rzecz szerokiego udziału obywateli w wyborach są słuszne, jednak obecna w ustawie nierejestrowana wysyłka pakietów wyborczych za granicą rodzi poważne ryzyko, bo uzależnia ten proces od jakości usług operatorów pocztowych z wielu państw" - czytamy w komunikacie na stronie prezydenta o powodach zawetowania ustawy z dnia 17 października 2025 roku o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy.

Jak stwierdził prezydent, "poważne wątpliwości budzi także brak zapewnienia tajności głosowania poza lokalem wyborczym". "Nie ma gwarancji, że wyborca oddaje głos samodzielnie, bez nacisków osób trzecich. Taki tryb głosowania jest ponadto bardziej skomplikowany i rodzi ryzyko wzrostu liczby głosów nieważnych. Autorzy projektu nie wskazali wystarczających zabezpieczeń, dlatego nie mogłem tej ustawy podpisać" - ocenił Nawrocki.

"Sprzeciw wobec odejścia od umowy, jaką państwo zawarło z Polakami"

Jeśli zaś chodzi o ustawę z dnia 17 października 2025 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to powodem weta jest "sprzeciw wobec odejścia od umowy, którą państwo zawarło z Polakami wprowadzając tę ustawę". 

W kwestionowanych przez Karola Nawrockiego przepisach chodzi o zasady dotyczące fundacji rodzinnych. "Gdy ta instytucja była tworzona, ustawodawca zapewnił, że zasady ich funkcjonowania nie ulegną zmianie przez okres trzech lat. Tymczasem przedstawiona nowelizacja wprowadzała po niespełna dwóch latach niekorzystne zmiany w opodatkowaniu już założonych fundacji, do których rodziny przekazały swoje aktywa" - czytamy w komunikacie.

Prezydent podkreślił, że uważnie analizuje każdą ustawę, jaka trafia na jego biurko, konsultując się z ekspertami i stronami zainteresowanymi. "Chcę jasno powiedzieć, że korzystam z prawa weta wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego interes obywateli, przejrzystość prawa oraz stabilność państwa. To obywatele powierzyli mi tę prerogatywę, wybierając mnie w wyborach powszechnych" - czytamy we wpisie Nawrockiego w serwisie X.

Prezydent chce być konsultowany

Karol Nawrocki kolejny raz zaapelował do rządu o konsultowanie z nim inicjatyw ustawodawczych już na wczesnym etapie.

"Powtarzam moją propozycję dla rządu i do premiera Donalda Tuska: zapraszam do konsultowania projektów ustaw już na wczesnym etapie prac. Takie działanie usprawniłoby proces legislacyjny, ograniczyłoby konieczność wetowania ustaw wadliwych, a przede wszystkim służyłoby obywatelom. Głosy Polaków i ekspertów wskazują, że oczekują od Prezydenta i rządu takiej współpracy" - napisał prezydent.

W sondażu przeprowadzonym w zeszłym miesiącu przez Opinia24 dla "Polityki" większość ankietowanych zgodziła się, że rząd powinien konsultować z prezydentem projekty ustaw, zanim zostaną skierowane do Sejmu.

27 procent badanych odpowiedziało "zdecydowanie tak", 31 procent - "raczej tak", "raczej nie" - 13 procent, a "zdecydowanie nie" - 12 procent. 17 procent badanych wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć". Sondaż został przeprowadzony metodą CATI/CAVI, na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków, w dniach 22-24 października 2025 roku.

Podpisane ustawy

Prezydent podpisał 11 ustaw, między innymi tę dotyczącą układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych, która ma ułatwić zawieranie i rejestrowanie układów zbiorowych pracy, a tym samym promować je.

Podpis uzyskała również ustawa podnosząca stawkę podatku CIT płaconego przez banki z obecnych 19 procent do 23 procent, przy czym w roku 2026 stawka ta będzie wynosić 30 procent, a w roku 2027 - 26 procent.

CZYTAJ WIĘCEJ: Podatek w górę. Jest podpis prezydenta

Nowelizacja ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw przewiduje stworzenie w ciągu 20 miesięcy portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami (DOM). Zainteresowani będą mogli znaleźć w nim informacje dotyczące realnego poziomu cen transakcyjnych, co ma zwiększyć przejrzystość rynku i ułatwić nabywcom podejmowanie decyzji o zakupie nieruchomości.

Zmiany w prawie o ruchu drogowym nakładają obowiązek noszenia kasku dla kierujących rowerem, rowerem z napędem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, którzy nie ukończyli 16. roku życia. Ponadto nowe przepisy przywracają możliwość wydawania prawa jazdy kategorii B osobom, które skończyły 17 lat i uzyskały pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Młodych kierowców będą jednak obowiązywały pewne ograniczenia, o czym pisaliśmy w tvn24.pl.

CZYTAJ WIĘCEJ: "Gdyby kask był na głowie, to kask miałby piętnaście pęknięć. A nie Antka głowa"

Autorka/Autor: fil/kg

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

