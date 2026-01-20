Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"O taką zgodę na razie nikt nie wystąpił". Rzecznik rządu o Radzie Pokoju

Adam Szłapka
Szłapka: na razie nikt nie wnioskował do Rady Ministrów o zgodę na nałożenie na Polskę zobowiązań międzynarodowych
Źródło: TVN24
Żeby można było nałożyć na Polskę jakiekolwiek zobowiązania, to musi być zgoda Rady Ministrów - powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka, odnosząc się do zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego do Rady Pokoju. Dodał, że na razie nikt do rządu o taką zgodę nie wystąpił.

Prezydent Karol Nawrocki został zaproszony do dołączenia do powołanej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju. Ma ona nadzorować nowe władze Strefy Gazy - jej utworzenie zostało zapisane w przygotowanym przez stronę amerykańską planie pokojowym, na który zgodził się zarówno Izrael, jak i palestyński Hamas. Działania Rady mogą jednak wykraczać poza ten obszar, a struktura, skład i jej mandat rodzą wiele pytań.

Kolejne państwo zaproszone do Rady Pokoju
Dowiedz się więcej:

Kolejne państwo zaproszone do Rady Pokoju

Świat

Wpłynięcie zaproszenia potwierdził szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, ale nie przesądził, czy Nawrocki przyjął zaproszenie. - Co do finalnych decyzji proszę pozwolić, aby najpierw strona amerykańska poznała odpowiedź prezydenta RP - powiedział szef BPM w trakcie briefingu prasowego przed wylotem prezydenta na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Przydacz podkreślił, że list z zaproszeniem od Trumpa "został skierowany do prezydenta Rzeczypospolitej jako głowy państwa i to prezydent Rzeczypospolitej na ten list będzie odpowiadał".

Rzecznik rządu o Radzie Pokoju: musi być zgoda Rady Ministrów

Do sprawy odniósł się na konferencji prasowej po wtorkowym posiedzeniu rządu jego rzecznik Adam Szłapka. Poinformował, że Rada Ministrów wysłuchała informacji ministra spraw zagranicznych "o propozycjach składanych przez pana prezydenta Donalda Trumpa".

Zauważył, że w tym kontekście podkreślenia wymaga jeden z elementów art. 89 konstytucji, zgodnie z którym – jak mówił - "każdy udział Polski w jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej albo umowie międzynarodowej wymaga zgody Rady Ministrów".

1.  Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy: 1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych, 2) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji, 3) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej, 4) znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym, 5) spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy. 2.  O zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej do ratyfikacji umów międzynarodowych, których ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie, Prezes Rady Ministrów zawiadamia Sejm. 3.  Zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania i wypowiadania umów międzynarodowych określa ustawa.
Art. 89. [Ratyfikacja umów międzynarodowych], Konstytucja RP

- Żeby można było nałożyć na Polskę jakiekolwiek zobowiązania, to musi być decyzja Rady Ministrów, zgoda Rady Ministrów. O taką zgodę na razie nikt nie wystąpił. Jakiekolwiek zobowiązania muszą być poprzedzone głęboką analizą - powiedział.

- To, co jest istotne w tym zakresie, to to, że sytuacja międzynarodowa oczywiście jest bardzo napięta - dodał.

- W związku z tym, w czwartek będzie szczególne posiedzenie Rady Europejskiej, które zwołał przewodniczący Antonio Costa. Pan premier oczywiście weźmie w tym posiedzeniu udział - mówił dalej rzecznik rządu. 

- Z tego co wiem, pan premier rozmawiał z panem prezydentem Nawrockim. Ale przepisy tutaj są jasne - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump pokazał SMS-y od Ruttego i Macrona. Piszą o Grenlandii

Trump pokazał SMS-y od Ruttego i Macrona. Piszą o Grenlandii

Świat
Co wiadomo o Radzie Pokoju

Co wiadomo o Radzie Pokoju

Świat

Tusk: nikomu nie damy się rozegrać

W poniedziałek do sprawy odniósł się już Donald Tusk. Szef rządu w serwisie X przypomniał, że "przystąpienie Polski do organizacji międzynarodowej wymaga zgody Rady Ministrów i ratyfikacji przez Sejm".

Jak dodał, "rząd kierować się będzie wyłącznie interesem i bezpieczeństwem państwa polskiego". "I nikomu nie damy się rozegrać" - zapewnił.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/akr

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiDonald TrumpStrefa GazyIzrael
Czytaj także:
Opady śniegu, wczesna zima
Mróz trochę odpuści, ale wróci śnieg
METEO
Urszula Brzezińska-Hołownia
TVN24: żona Szymona Hołowni odchodzi z wojska
Polska
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Obława po nieudanym napadzie na bank. Zatrzymali podejrzewanego
Kraków
Awaria wodociągowa na drugiej linii metra
Prezydent i premier rozmawiali o zaproszeniu od Trumpa
Polska
1 godz
pc
"Trump odziera politykę z hipokryzji". Czy prawo międzynarodowe to ściema?
Terlikowski. Istota rzeczy
Prezydent USA Donald Trump wysiada z Air Force One po przylocie na lotnisko Haneda w Tokio (27 października 2025 roku)
Rok Trumpa. Co się wydarzyło krok po kroku
Świat
imageTitle
Z Włochami nie tylko o honor. O której dzisiaj mecz Polaków w mistrzostwach Europy?
EUROSPORT
shutterstock_2326465191
Od lutego więcej płatnych dróg w Polsce
BIZNES
14-letnia Natalia z Andrychowa
Policjanci z zarzutami po śmierci 14-latki
Kraków
Smog dusi między innymi w Krakowie
Smog w Polsce. Gdzie powietrze jest najgorszej jakości
METEO
Mężczyzna ukradł ciągnik z odśnieżarką
Ukradł minipług, zrobił wielką awanturę
Poznań
Kosmos gra z WOŚP
Kosmos gra dla WOŚP. Naukowcy otwierają drzwi do centrów Europejskiej Agencji Kosmicznej
Hubert Kijek
shutterstock_2384624527
Gigant zmienia kierunek i "wraca do formy"
BIZNES
shutterstock_2660243863
Pracownik etatowy - 590 złotych, rolnik - 8,60. Składka zdrowotna pod lupą eksperta
Zdrowie
Komisja Nadzwyczajna do spraw ochrony zwierząt 20.01.2026
Doda i Małgorzata Rozenek-Majdan w Sejmie. "Będziemy walczyć"
Polska
Cyklon Harry w Katanii na Sycylii
Cyklon Harry na Morzu Śródziemnym. Życie na wyspach zamarło
METEO
forum-0426687457
Polska w "elitarnej dziesiątce"
BIZNES
Komendant SOP gen. bryg. SOP Radosław Jaworski
Szef SOP zawieszony. Komentarz z kancelarii prezydenta
Robert Zieliński, Grzegorz Łakomski
szkola smartfon uczen uczennica uczniowie shutterstock_2705779833
"Poważne obawy rodziców". Wielka Brytania rozważa wprowadzenie zakazu
BIZNES
Mieli uprowadzić i znęcać się nad 19-latkiem. Zatrzymano cztery osoby
Mieli uprowadzić i znęcać się nad 19-latkiem. Film z zatrzymania
Kujawsko-Pomorskie
Wypadek na Grochowskiej
Tragiczny wypadek na Grochowskiej. Śledczy postawili zarzuty obojgu kierującym
WARSZAWA
Mieszkańcy Kijowa ogrzewają się w "punktach niezłomności"
Cegły na palniku, "punkty niezłomności". Tak mieszkańcy Kijowa walczą z mrozem
Świat
imageTitle
Gąsienica-Daniel w życiowej formie. Wyrównała rekord
EUROSPORT
Mężczyzna miał ukraść alkohol i zaatakować ochroniarza sklepu (zdj. ilustracyjne)
Potrącenie dziecka, lądował LPR
Kraków
shutterstock_2258586657
Wysyłają poradniki na wypadek wojny. "Broszura dla firm"
BIZNES
11 bokserów zostało zabezpieczonych przez fundację
Rażenie prądem zamiast pełnej miski. Pseudohodowca trafił do aresztu
Kielce
Interwencja strażaków w szkole podstawowej na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
Ewakuacja szkoły. Ktoś miał rozpylić kwas masłowy
Poznań
„Smok” i Ewelina J., zatrzymani przez łowców cieni
Co łączy zaginionego twórcę giełdy kryptowalut z narkotykowym gangiem?
Maciej Kuciel
shutterstock_2681852933
Mówiła, że idzie popływać. Godzinę później znaleziono jej ciało, wokół było stado psów
METEO
"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Jak śmierć wykorzystali do fejka
FAŁSZ"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Nawet śmierć wykorzystali
Michał Istel

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica