Polska

Sikorski zaproszony do Pałacu Prezydenckiego. Rzecznik MSZ: po miesiącach zapowiedzi

Radosław Sikorski
Sikorski: prezydent Nawrocki nie podpisuje 40 nominacji ambasadorskich; liczyłem na lepszą współpracę
Źródło: TVN24
Karol Nawrocki zaprosił Radosława Sikorskiego na spotkanie - poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Jak wyjaśnił, rozmowa będzie dotyczyć nominacji ambasadorskich, a prezydent jest gotów, "aby tę sytuację rozwiązać". Rzecznik MSZ odpowiedział.

Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, przekazał w środę na briefingu przed wejściem na spotkanie w MSZ, że prezydent Karol Nawrocki zaprosił szefa MSZ Radosława Sikorskiego na spotkanie na 26 stycznia na godzinę 14.

Przydacz dodał, że na czele wielu polskich placówek zagranicznych, w tym w USA, funkcjonują dyplomaci w randze charge d'affaires, a nie ambasadorowie, i "nie jest to sytuacja optymalna". Prezydent Nawrocki - jak mówił szef BPM - wielokrotnie wskazywał, że problem ten "wynika z decyzji pierwotnej ministra Sikorskiego o zawróceniu, o odwołaniu do kraju 50 ambasadorów bez słowa merytorycznego uzasadnienia".

Prezydencki minister powiedział, że Karol Nawrocki "jest gotów do rozmowy, do tego, aby tę sytuację rozwiązać" i "będzie oczekiwał pewnych działań" ze strony szefa MSZ.

Rzecznik MSZ: po miesiącach zapowiedzi minister Sikorski otrzymał zaproszenie

Do sprawy odniósł się w środę rzecznik MSZ Maciej Wewiór. "Po ostatnim spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim - zgodnie z ustaleniami - wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski 15 października ubiegłego roku przedstawił propozycję rozwiązania kwestii powołań ambasadorskich. Przez 91 dni pozostawała ona jednak bez odpowiedzi" - podkreślił.

"Dobrze, że dziś, przy okazji Konwentu Służby Zagranicznej - będącego elementem procedury wyboru ambasadorów, w którym zawsze uczestniczy przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP - po miesiącach zapowiedzi minister Sikorski otrzymał zaproszenie na spotkanie z prezydentem. Oczywiście przyjmujemy je z pełnym przekonaniem i traktujemy jako zaproszenie do merytorycznej rozmowy" - dodał rzecznik MSZ.

Jak zaznaczył, zaplanowana na 26 stycznia rozmowa "z pewnością będzie łatwiejsza, jeśli prezydent - zgodnie z obowiązującym prawem - rozpocznie podpisywanie powołań, które od 161 dni pozostają w Kancelarii Prezydenta RP".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Karol Nawrocki i Keir Starmer
Nawrocki po spotkaniu ze Starmerem. "Skupiało się na kwestiach bezpieczeństwa"
Świat
Bogdan Klich u Sekretarza Stanu Marco Rubio na spotkaniu świąteczno-noworocznym
"Świąteczno-noworoczne" spotkanie u Rubio. Klich pokazał wspólne zdjęcie
Świat
Karol Nawrocki i Donald Tusk
"To musi być nasze wspólne działanie". Tusk o konkluzjach rozmowy z Nawrockim

Przydacz: dni pana Klicha w Waszyngtonie są już policzone

Przydacz mówił także dziennikarzom o sytuacji Bogdana Klicha, obecnego szefa placówki w Waszyngtonie. - Wszyscy wiemy, że kluczowa jest tutaj obsada placówki w Waszyngtonie. Jak wiedzieliśmy z pisma ministra Sikorskiego, jest on już pogodzony z faktem, że pan Klich nie będzie ambasadorem w Waszyngtonie, wycofuje się z tej propozycji. To dobrze, że się wycofuje - powiedział.

Jak zaznaczył prezydencki minister, "dni pana Klicha są już policzone w Waszyngtonie". - Dobrze by było, gdyby jednak, po pierwsze, znaleźć dobrego, wspólnego kandydata, a po drugie znaleźć też, usłyszeć uzasadnienie ze strony MSZ, dlaczego dobrzy ambasadorowie, także i Marek Magierowski, zostali bez słowa merytorycznego uzasadnienia zawróceni do kraju - mówił dalej.

Nawrocki sprzeciwia się w szczególności nominowaniu na ambasadorów nie tylko Bogdana Klicha, ale i Ryszarda Schnepfa, charge d'affaires we Włoszech.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tusk i Nawrocki
Co Polacy sądzą o sporze premiera z prezydentem?
Prezydent Karol Nawrocki i szef MSZ Radosław Sikorski
Sikorski złożył "kompromisową propozycję" Nawrockiemu
Marek Magierowski
Konflikt prezydenta z rządem. Były ambasador w USA: to jest smutne

Pierwsza rozmowa nie przyniosła porozumienia

Przydacz przypomniał, że jedno spotkanie między prezydentem a szefem MSZ się już odbyło. Jednak według niego, pismo Sikorskiego, które po tym spotkaniu trafiło na biurko Nawrockiego, nie odpowiadało ich ustaleniom.

Na początku grudnia Radosław Sikorski opublikował w internecie swoje pismo do prezydenta, z którego wynikało, że obaj panowie spotkali się i rozmawiali o nominacjach ambasadorskich 8 października. Fakt ten wówczas nie został podany do wiadomości publicznej.

- Prezydent wystosował w ostatnim czasie za moją sprawą odpowiedź do pana ministra, informując, że tego typu informacje zawarte w piśmie ministra spraw zagranicznych nie są zgodne z ustaleniami, w związku z czym zaprasza pana ministra spraw zagranicznych na spotkanie do Pałacu 26 stycznia, na godzinę 14, licząc, że dojdzie tutaj do porozumienia - powiedział Przydacz.

Wcześniej w środę, w wypowiedzi dla środowego wydania "Dziennika Gazety Prawnej", Przydacz informował, że po powrocie z wizyty w Londynie Nawrocki zaproponuje Sikorskiemu termin spotkania w sprawie nominacji ambasadorskich. Jak przekazało "DGP" źródło z MSZ: "Sikorski, oczywiście, przyjmie zaproszenie, jeśli zostanie wystosowane, ale o szykowaniu się jakiegoś spotkania słyszymy już trzeci miesiąc i tylko w mediach".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Attache wojskowy RP w USA gen. Krzysztof Nolbert (zdjęcie z 2021 r.)
Polski generał "został w samochodzie przed Pentagonem". Amerykanie "zszokowani"
"#BezKitu"
Sławomir Cenckiewicz i Karol Nawrocki
Podział w Pałacu Prezydenckim. Cenckiewicz miał być już na wylocie
Sławomir Cenckiewicz
BBN publikuje "poprawioną kopię" raportu Cenckiewicza. Adwokat: to nie jest prawnie możliwe

Przydacz: Amerykanie pytali o Sikorskiego

Rozmówca z otoczenia Sikorskiego ocenił dla "DGP", że bez pełnoprawnego ambasadora trudno jest koordynować działania, między innymi z administracją prezydenta USA Donalda Trumpa, na przykład w zakresie planowanego na grudzień 2026 roku szczytu G20 w Miami.

Źródło podkreśliło, że "administracja Trumpa zorientowała się, że - czy im się to podoba, czy nie - w Polsce panuje ustrój parlamentarny i przez kolejne dwa lata będą musieli dogadywać się z rządem". Według rozmówcy nowy ambasador USA w Polsce Thomas Rose "znalazł wspólny język z Sikorskim, podobnie sekretarz stanu Marco Rubio".

"Z Waszyngtonu pojawiały się komentarze krytyczne wobec rządu i pytania, dlaczego minister Sikorski doprowadził do sytuacji, w której Polska nie ma ambasadora w USA. Prezydent po prostu dał panu ministrowi chwilę na przemyślenie sprawy" - mówił cytowany przez gazetę Marcin Przydacz.

OGLĄDAJ: Przydacz: dojdzie do spotkania Nawrocki - Tusk. "Najprawdopodobniej w piątek"
pc

Przydacz: dojdzie do spotkania Nawrocki - Tusk. "Najprawdopodobniej w piątek"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/akw

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wiktor Dąbkowski/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiRadosław SikorskiMarcin PrzydaczKancelaria Prezydenta RPMinisterstwo Spraw ZagranicznychUSAPolityka zagraniczna USAMarek MagierowskiDyplomacja
Czytaj także:
Nawrocki
"Dragon" na spotkaniu z prezydentem. Kto odpowiadał za uczestników?
Polska
imageTitle
Zacięta walka w slalomie. Zwycięsko wyszli z niej Włosi
EUROSPORT
kawa kawiarnia shutterstock_278456510
Wycofano ofertę sprzedaży popularnej sieci kawiarni
BIZNES
Trudna sytuacja na kolei, opóźnione pociągi
Śnieg i marznący deszcz uszkodziły sieć trakcyjną. Utrudnienia na kolei
WARSZAWA
Donald Trump w Białym Domu
Trump "rewizjonistą" porządku międzynarodowego? "Wchodzimy w okres nihilizmu"
Polska
shutterstock_2153191737
Ostrzeżenie dla pasażerów. Część połączeń może zostać odwołana
BIZNES
Trudne warunki pogodowe na Lotnisku Chopina
Odladzają samoloty, opóźnienia na Lotnisku Chopina i w Modlinie
WARSZAWA
Grenlandia
Wojsko jedzie na Grenlandię
Świat
imageTitle
Kasai wraca i powalczy z Polakami. "Niesamowite, że wciąż znajduje motywację"
EUROSPORT
sofia bulgaria shutterstock_2710427395
Duża zmiana "na finansowej mapie Europy". Ogromny wzrost
BIZNES
Piesi weszli na przejście przy czerwonym świetle
Zima, biała jezdnia i para pieszych na czerwonym świetle. Nagranie
Katowice
pap_20230922_0PD (1)
Nowe prawo na Węgrzech może uniemożliwić wydanie Ziobry i Romanowskiego
Świat
Utrudnienia na S8 pod Wyszkowem (zdj. ilustracyjne)
Trasa S8 zablokowana po wypadku
WARSZAWA
Ewa Drobek, nauczycielka z Warszawy
Nauczycielka z Polski z szansą na milion dolarów
Justyna Suchecka
Lotnisko Modlin, strażnik graniczny, ewakuacja
Zatrzymany na lotnisku, był poszukiwany czerwoną notą
WARSZAWA
lotnisko
Gigant likwiduje ponad milion miejsc. "Ci głupi politycy"
BIZNES
imageTitle
Siódmy mecz i znów taki sam wynik. Trump gra dalej
EUROSPORT
Śnieg i marznący deszcz w Warszawie
"Warszawa jeździ wolniej". Trudne warunki i korki w całym mieście
WARSZAWA
Ambasada USA w Hawanie
CNN: USA zdobyły urządzenie, które może mieć związek z syndromem hawańskim
Świat
Marznące opady mogą powodować gołoledź
Alert RCB dla kolejnego województwa
METEO
Trasa narciarstwa biegowego w KPN
Przygotowali trasę dla narciarzy biegowych
WARSZAWA
imageTitle
Świątek zgodnie z oczekiwaniami. Podano rozstawienie w Australian Open
EUROSPORT
shutterstock_2598546753
Gwałtowny wzrost. Deweloperzy mogą mieć problem
BIZNES
Tarcze TBM do budowy tuneli metra (zdjęcie ilustracyjne)
Metro do Ursusa. Jest już harmonogram
Dariusz Gałązka
Sprawę bada policja
Podejrzany balon znaleziony na Mazurach
Olsztyn
Usuwanie awarii sieci ciepłowniczej przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach
Awaria w Kielcach usunięta. Ciepło wraca do domów
Kielce
Sopockie molo - zdj. poglądowe
Zamknięto mola w Sopocie i Gdańsku
METEO
Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Grok "rozbiera" ludzi. Elon Musk komentuje
BIZNES
Sala Sądu Rejonowego w Kozienicach
Ksiądz był oskarżony o molestowanie siedmiolatka. Prawomocny wyrok
WARSZAWA
Czołg Leclerc
Są europejską potęgą, eksperci o słabościach. "Mają około 200 czołgów"
Świat

