Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w USA
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zaproszenie od Karola Nawrockiego dla klubów parlamentarnych. W sprawie "uzdrowienia" TK

|
Zbigniew Bogucki i Karol Nawrocki
Leśkiewicz: prezydent zaprasza przedstawicieli środowisk politycznych, by móc porozmawiać o uzdrowieniu sytuacji w TK
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Wszystkie reprezentowane w Sejmie środowiska polityczne otrzymają zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego na konsultacje w sprawie Trybunału Konstytucyjnego - zapowiedział w czwartek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Do planowanych na poniedziałek rozmów został wyznaczony szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki.

Na czwartkowym briefingu prasowym Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że zaproszenia na spotkanie trafią do przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych jeszcze tego samego dnia.

- Dzisiaj wieczorem będziemy już wiedzieli dokładnie, o której godzinie to spotkanie się odbędzie - powiedział rzecznik prezydenta. Dodał, że będzie to jedno, wspólne spotkanie prowadzone przez szefa kancelarii prezydenta.

Briefing Rafała Leśkiewicza
Briefing Rafała Leśkiewicza
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Rzecznik prezydenta wyraził nadzieję, że zaproszenia wystosowane do wszystkich środowisk politycznych zostaną przyjęte i przypomniał, że po wydarzeniach z 30 na 31 października, które nazwał "zamachem" na TK, prezydent spotkał się z szeregiem przedstawicieli klubów parlamentarnych.

- Te spotkania przyniosły pewne efekty, są pewne propozycje, które pojawiły się na stole. Wobec tego pan prezydent zaprasza przedstawicieli środowisk politycznych na poniedziałek, by móc porozmawiać o uzdrowieniu sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym - mówił.

Rafał Leśkiewicz o TK: nie wykluczamy żadnego z rozwiązań

Leśkiewicz zaznaczył, że rozmowy będą służyć temu, by "znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie, by podyskutować na temat możliwych scenariuszy". - Nie wykluczamy żadnego z rozwiązań - zastrzegł.

- Uzdrowienie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym jest kluczowe dla kwestii ustrojowych, dla kwestii spokoju w Rzeczpospolitej - podkreślił rzecznik prezydenta. Przestrzegł przed sytuacją, w której "będą istniały dwa Trybunały Konstytucyjne". TK Kierowany przez Annę Korwin-Piotrowską nazwał "pseudotrybunałem".

W trakcie briefingu Leśkiewicz mówił, że obecnie "budynek Trybunału Konstytucyjnego zajmują uzurpatorzy", którzy weszli do niego "skrycie" i "pojawili się tam na policyjnych pałkach", a także "uniemożliwiają wykonywanie obowiązków" sędziom Bogdanowi Święczkowskiemu i Bartłomiejowi Sochańskiemu.

Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego

Spór o Trybunał Konstytucyjny zaostrzył się 30 października, kiedy Anna Korwin-Piotrowska jako sędzia TK z najstarszym stażem zarządziła przerwę w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego. Przekazała też, że od tamtej pory kieruje pracami Trybunału. Prezydent zawrócił wówczas z zagranicznej wizyty, a następnie w nocy z 30 na 31 października wszedł do gmachu TK.

Do tej pory sędzia Korwin-Piotrowska zwołała dwa Zgromadzenia Ogólne Sędziów TK, w których biorą udział sędziowie wybrani w tej kadencji Sejmu. Prezydent zaprosił na ślubowanie tylko troje z ośmioosobowej grupy, w związku z czym on i prawicowa opozycja nie uznają działań podejmowanych przez TK po 30 października. Pozostali sędziowie ślubowali w Sejmie z formułą "wobec prezydenta" i złożyli akty ślubowań w prezydenckiej kancelarii. Na dotychczasowych Zgromadzeniach Ogólnych przyjęli budżet Trybunału na 2027 rok, a także uchwalili nowy regulamin, który został opublikowany przez premiera Donalda Tuska w Monitorze Polskim.

W sprawie odsunięcia od czynności służbowych zarówno Święczkowski, jak i Sochański odwołali się do Sądu Najwyższego. W piątek, 6 listopada Sąd Najwyższy w osobie sędziego Zbigniewa Korzeniowskiego uznał się za sąd niewłaściwy do rozpoznania zażaleń obu skarżących i przekazał sprawę TK "jako odrębnemu organowi władzy sądowniczej".

Na to postanowienie SN obaj sędziowie TK również złożyli zażalenia. We wtorek - tego samego dnia, kiedy wpłynęły zażalenia - w komunikacie SN poinformowano o uwzględnieniu wniosków Święczkowskiego i Sochańskiego oraz uchyleniu zarządzeń o przerwie w czynnościach. Postanowienie wydali neosędziowie Maria Szczepaniec i Marek Dobrowolski.

W reakcji na komunikat SN sędzia Korwin-Piotrowska oświadczyła, że ewentualne orzeczenia SN nie mają wpływu na dalszą skuteczność zawieszenia w czynnościach Święczkowskiego i Sochańskiego, gdyż "status i pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego są rozłączne, a obie instytucje autonomiczne". Dodała, że tylko sąd dyscyplinarny TK może kontrolować zarządzenia w sprawie przerw w pracy sędziów Trybunału.

Do TK wpłynęło łącznie sześć prokuratorskich wniosków o uchylenie immunitetu Święczkowskiego i jeden taki wniosek wobec Sochańskiego. W jednym z wniosków prokuratura chce wyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Święczkowskiego. Wnioski ma rozpatrzeć zwołane na 17 listopada Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK.

Źródło: PAP, TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Prezydent RPKarol NawrockiKancelaria prezydentaTrybunał Konstytucyjnysędziowie
Czytaj także:
imageTitle
Sprawca tragedii nie jest w stanie grać. "Bardzo wstrząśnięty"
Najnowsze
Widok na Bazylikę Mariacką w Krakowie
"Trzeba coś zrobić, chociaż jesteśmy daleko". Wsparcie nowojorskich strażaków dla Krakowa
Katarzyna Czupryńska-Chabros, Alicja Skiba
Mieszkańcy Chodzieży upamiętniają ofiary zamachu w Krakowie
Izabela zginęła w Krakowie. Mieszkańcy uczcili jej pamięć
Poznań
Pete Hegseth
Reprymenda przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Wartownik przypomniał o szacunku
Świat
Grzegorz Braun opublikował zdjęcie z Jarosławem Kaczyńskim i Tobiaszem Bocheńskim
"Kaczyński już nie ukrywa". Tusk o słowach prezesa PiS
Polska
Ocean Shores walczy z erozją linii brzegowej
Ocean "zjada" część miasta. Wprowadzili stan wyjątkowy
METEO
Konar przebił przednią szybę
Drzewo runęło na jezdnię. Konar przebił przednią szybę
Lublin
Policja w Krakowie
Policja apeluje po tragedii w Krakowie. "Żerują na nieszczęściu"
Kraków
imageTitle
Zverev i Alcaraz faworytami. Rozlosowano grupy ATP Finals
EUROSPORT
Prawnicy dziennikarzy Onetu odpowiadali na pytania reporterów
Prezydent kontra dziennikarze. Pojednania nie będzie
Klaudia Ziółkowska
imageTitle
Niepokój o gwiazdora Warriors. Możliwa długa przerwa
EUROSPORT
Międzynarodowa akcja przeciwko grupie handlującej luksusowymi autami
Międzynarodowa akcja policji i polski wątek. W tle luksusuowe samochody
Rzeszów
49 min
Jensen Huang
Wpadł w "honey trap". Jak chiński wywiad zastawia na Amerykanów pułapki i dlaczego są skuteczne?
Podcast o zagranicy
meta siedziba shutterstock_2303237425
Milionowa kara dla Mety po wyborach prezydenckich
BIZNES
Koza utknęła na klifie
Słyszeli ją od dwóch tygodni. "To pierwszy raz, kiedy jedna z nich utknęła tak wysoko"
METEO
Widok na tor z kamery czołowej pociągu Kolei Mazowieckich
Dywersja na kolei. Myśleli, że to zwierzę. Pociągi jeździły po uszkodzonych torach
WARSZAWA
shutterstock_2574323755
Przełom w diagnostyce raka jajnika? Test może wykryć bardzo wczesne zmiany
Zdrowie
Zatrzymany mężczyzna
Mężczyzna z nożem zatrzymany podczas obchodów Święta Niepodległości
Poznań
haker shutterstock_2559824501
"Chcieli zrobić Polsce krzywdę". System wciąż nie działa
BIZNES
imageTitle
Zamykają drzwi przed Rosjanami. Nowe przepisy uderzą w sportowców
EUROSPORT
Pożar pociągu. 150 pasażerów ewakuowanych
Pożar w pociągu, ewakuowano około 150 pasażerów. Nagranie
Kujawsko-Pomorskie
Lotnisko Chopina w Warszawie i siedziba Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
Sąd w Belgii zdecydował w sprawie środków PAŻP
BIZNES
Lekarze w PIM MSWiA operowali serce wielkości oliwki
Nadzieja dla chorych dzieci. Sztuczne serce ma rosnąć razem z pacjentem
Zdrowie
Akta - zdjęcie ilustracyjne
850 tysięcy złotych na kampanię referendalną. Pięć osób oskarżonych
Trójmiasto
Pochmurna jesień
Deszcz na chwilę ustanie, ale wciąż będzie wietrznie
METEO
41-latek podejrzany o przemoc wobec matki
Miał znęcać się nad 68-letnią matką. Syn trafił do aresztu
Opole
Kara Śmierci
Zabójstwo trojga dzieci i zastrzelenie męża kochanki. Na dziś zaplanowano dwie egzekucje
Świat
Zderzenie na Puławskiej
Zderzenie i korek na Puławskiej
WARSZAWA
"Milion Polaków" na Marszu Niepodległości? Nie na tym zdjęciu
FAŁSZ"Takich tłumów Warszawa jeszcze nie widziała". Politycy i fejkowy obraz
Zuzanna Karczewska
Ania i Marta zaginęły w 2000 roku
Ludzie wiedzieli, ale bali się mówić. Proces po śmierci Ani i Marty
Alicja Glinianowicz
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica