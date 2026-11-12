Polska Zaproszenie od Karola Nawrockiego dla klubów parlamentarnych. W sprawie "uzdrowienia" TK Oprac. Sebastian Zakrzewski |

Leśkiewicz: prezydent zaprasza przedstawicieli środowisk politycznych, by móc porozmawiać o uzdrowieniu sytuacji w TK Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

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Na czwartkowym briefingu prasowym Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że zaproszenia na spotkanie trafią do przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych jeszcze tego samego dnia.

- Dzisiaj wieczorem będziemy już wiedzieli dokładnie, o której godzinie to spotkanie się odbędzie - powiedział rzecznik prezydenta. Dodał, że będzie to jedno, wspólne spotkanie prowadzone przez szefa kancelarii prezydenta.

Briefing Rafała Leśkiewicza Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Rzecznik prezydenta wyraził nadzieję, że zaproszenia wystosowane do wszystkich środowisk politycznych zostaną przyjęte i przypomniał, że po wydarzeniach z 30 na 31 października, które nazwał "zamachem" na TK, prezydent spotkał się z szeregiem przedstawicieli klubów parlamentarnych.

- Te spotkania przyniosły pewne efekty, są pewne propozycje, które pojawiły się na stole. Wobec tego pan prezydent zaprasza przedstawicieli środowisk politycznych na poniedziałek, by móc porozmawiać o uzdrowieniu sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym - mówił.

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Rafał Leśkiewicz o TK: nie wykluczamy żadnego z rozwiązań

Leśkiewicz zaznaczył, że rozmowy będą służyć temu, by "znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie, by podyskutować na temat możliwych scenariuszy". - Nie wykluczamy żadnego z rozwiązań - zastrzegł.

- Uzdrowienie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym jest kluczowe dla kwestii ustrojowych, dla kwestii spokoju w Rzeczpospolitej - podkreślił rzecznik prezydenta. Przestrzegł przed sytuacją, w której "będą istniały dwa Trybunały Konstytucyjne". TK Kierowany przez Annę Korwin-Piotrowską nazwał "pseudotrybunałem".

W trakcie briefingu Leśkiewicz mówił, że obecnie "budynek Trybunału Konstytucyjnego zajmują uzurpatorzy", którzy weszli do niego "skrycie" i "pojawili się tam na policyjnych pałkach", a także "uniemożliwiają wykonywanie obowiązków" sędziom Bogdanowi Święczkowskiemu i Bartłomiejowi Sochańskiemu.

Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego

Spór o Trybunał Konstytucyjny zaostrzył się 30 października, kiedy Anna Korwin-Piotrowska jako sędzia TK z najstarszym stażem zarządziła przerwę w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego. Przekazała też, że od tamtej pory kieruje pracami Trybunału. Prezydent zawrócił wówczas z zagranicznej wizyty, a następnie w nocy z 30 na 31 października wszedł do gmachu TK.

Do tej pory sędzia Korwin-Piotrowska zwołała dwa Zgromadzenia Ogólne Sędziów TK, w których biorą udział sędziowie wybrani w tej kadencji Sejmu. Prezydent zaprosił na ślubowanie tylko troje z ośmioosobowej grupy, w związku z czym on i prawicowa opozycja nie uznają działań podejmowanych przez TK po 30 października. Pozostali sędziowie ślubowali w Sejmie z formułą "wobec prezydenta" i złożyli akty ślubowań w prezydenckiej kancelarii. Na dotychczasowych Zgromadzeniach Ogólnych przyjęli budżet Trybunału na 2027 rok, a także uchwalili nowy regulamin, który został opublikowany przez premiera Donalda Tuska w Monitorze Polskim.

W sprawie odsunięcia od czynności służbowych zarówno Święczkowski, jak i Sochański odwołali się do Sądu Najwyższego. W piątek, 6 listopada Sąd Najwyższy w osobie sędziego Zbigniewa Korzeniowskiego uznał się za sąd niewłaściwy do rozpoznania zażaleń obu skarżących i przekazał sprawę TK "jako odrębnemu organowi władzy sądowniczej".

Na to postanowienie SN obaj sędziowie TK również złożyli zażalenia. We wtorek - tego samego dnia, kiedy wpłynęły zażalenia - w komunikacie SN poinformowano o uwzględnieniu wniosków Święczkowskiego i Sochańskiego oraz uchyleniu zarządzeń o przerwie w czynnościach. Postanowienie wydali neosędziowie Maria Szczepaniec i Marek Dobrowolski.

W reakcji na komunikat SN sędzia Korwin-Piotrowska oświadczyła, że ewentualne orzeczenia SN nie mają wpływu na dalszą skuteczność zawieszenia w czynnościach Święczkowskiego i Sochańskiego, gdyż "status i pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego są rozłączne, a obie instytucje autonomiczne". Dodała, że tylko sąd dyscyplinarny TK może kontrolować zarządzenia w sprawie przerw w pracy sędziów Trybunału.

Do TK wpłynęło łącznie sześć prokuratorskich wniosków o uchylenie immunitetu Święczkowskiego i jeden taki wniosek wobec Sochańskiego. W jednym z wniosków prokuratura chce wyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Święczkowskiego. Wnioski ma rozpatrzeć zwołane na 17 listopada Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK.