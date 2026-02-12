Nawrocki zaprosi na spotkanie Siemoniaka i szefów służb specjalnych. Chce rozmawiać o Czarzastym

Leskiewicz: Nawrocki zaprosi na spotkanie Siemoniaka i szefów służb specjalnych Źródło: TVN24

W czasie briefingu prasowego Rafał Leśkiewicz nawiązał do środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego i jej trzeciego punktu, który dotyczył rzekomych "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

- Podczas posiedzenia RBN pan marszałek Czarzasty nie odpowiedział na żadne z zadanych mu pytań. To milczenie było niezwykle wymowne. Na tej trzeciej części posiedzenia nie było też pana premiera Donalda Tuska - powiedział.

Leśkiewicz dodał, że jednoznacznych odpowiedzi nie udzielił również obecny na spotkaniu Tomasz Siemoniak. - Wobec tych kolejnych wątpliwości pan prezydent zaprosi ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, a także szefów służb specjalnych na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego, by o tej kwestii bardzo szczegółowo, ale już w wąskim gronie (...) porozmawiać - przekazał.

Leśkiewicz o terminie spotkania

Prezydencki rzecznik przekonywał, że "to jest kwestia dotycząca niezwykle ważnych spraw ustrojowych, bo mówimy o przeszłości, powiązaniach biznesowo-towarzyskich drugiej osoby w państwie".

Wyraził również nadzieję, że do spotkania prezydenta z ministrem Siemoniakiem i szefami służb specjalnych dojdzie już wkrótce. Jak dodał Leśkiewicz, zaproszenia mają zostać wysłane w ciągu najbliższych kilku dni.

Program SAFE i "konkretne zmiany w ustawie"

Leśkiewicz mówił również o programie SAFE, który stanowił jeden z tematów posiedzenia RBN. W środę rząd przyjął projekt ustawy wdrażającej ten unijny instrument. W ramach projektu polski rząd będzie mógł skorzystać z około 43,7 miliarda euro (około 184 miliardów złotych) w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność.

Jak poinformował Leśkiewicz, szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz rozpoczęli prace nad poprawkami do projektu ustawy dotyczącej programu SAFE. - Zaproponowane zostaną konkretne zmiany w ustawie. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej - oświadczył.

Rzecznik sprecyzował, że proponowane zmiany będą dotyczyć kwestii, o których prezydent mówił w trakcie jawnej części posiedzenia RBN. Pierwsza z nich dotyczy warunków udzielenia pożyczki, a także spłaty pożyczki w ramach SAFE. Wspomniał przy tym o tak zwanej "warunkowości".

Jak wyjaśnił Leśkiewicz, ma na myśli kwestie dotyczące "ewentualnego wstrzymania wypłaty części środków w przypadku, gdy Komisja Europejska uzna arbitralnie, że to wstrzymanie środków powinno nastąpić na przykład z powodu zmiany sytuacji politycznej w Polsce".

Leśkiewicz powiedział, że drugim elementem, który wzbudził szczególne zainteresowanie prezydenta i którego będą dotyczyć proponowane zmiany, jest obszar "transparentności i skuteczności mechanizmów antykorupcyjnych". Trzecim elementem wymieniony przez rzecznika są "zdolności polskich sił zbrojnych, a także polskiego przemysłu do realizacji tak ogromnego programu jakim jest SAFE".

