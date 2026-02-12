Logo strona główna
Polska

Nawrocki zaprosi na spotkanie Siemoniaka i szefów służb specjalnych. Chce rozmawiać o Czarzastym

Karol Nawrocki i podsekretarz stanu w KPRP Karol Rabenda
Leskiewicz: Nawrocki zaprosi na spotkanie Siemoniaka i szefów służb specjalnych
Źródło: TVN24
Karol Nawrocki zaprosi ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka, a także szefów służb specjalnych na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego - poinformował prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. Przekazał, że prezydent chce porozmawiać "w wąskim gronie" na temat marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Rzecznik zapowiedział również rozpoczęcie prac nad poprawkami do projektu ustawy dotyczącej programu SAFE.

W czasie briefingu prasowego Rafał Leśkiewicz nawiązał do środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego i jej trzeciego punktu, który dotyczył rzekomych "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

- Podczas posiedzenia RBN pan marszałek Czarzasty nie odpowiedział na żadne z zadanych mu pytań. To milczenie było niezwykle wymowne. Na tej trzeciej części posiedzenia nie było też pana premiera Donalda Tuska - powiedział.

Leśkiewicz dodał, że jednoznacznych odpowiedzi nie udzielił również obecny na spotkaniu Tomasz Siemoniak. - Wobec tych kolejnych wątpliwości pan prezydent zaprosi ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, a także szefów służb specjalnych na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego, by o tej kwestii bardzo szczegółowo, ale już w wąskim gronie (...) porozmawiać - przekazał.

Kulisy Rady Bezpieczeństwa Narodowego. "Najdziwniejsza"

Kulisy Rady Bezpieczeństwa Narodowego. "Najdziwniejsza"

"Miało być wielkie halo", a RBN "okazała się pustym balonem"

"Miało być wielkie halo", a RBN "okazała się pustym balonem"

Leśkiewicz o terminie spotkania

Prezydencki rzecznik przekonywał, że "to jest kwestia dotycząca niezwykle ważnych spraw ustrojowych, bo mówimy o przeszłości, powiązaniach biznesowo-towarzyskich drugiej osoby w państwie".

Wyraził również nadzieję, że do spotkania prezydenta z ministrem Siemoniakiem i szefami służb specjalnych dojdzie już wkrótce. Jak dodał Leśkiewicz, zaproszenia mają zostać wysłane w ciągu najbliższych kilku dni.

Program SAFE i "konkretne zmiany w ustawie"

Leśkiewicz mówił również o programie SAFE, który stanowił jeden z tematów posiedzenia RBN. W środę rząd przyjął projekt ustawy wdrażającej ten unijny instrument. W ramach projektu polski rząd będzie mógł skorzystać z około 43,7 miliarda euro (około 184 miliardów złotych) w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność.

Jak poinformował Leśkiewicz, szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz rozpoczęli prace nad poprawkami do projektu ustawy dotyczącej programu SAFE. - Zaproponowane zostaną konkretne zmiany w ustawie. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej - oświadczył.

Rząd przyjął ustawę o SAFE. "Pierwsze środki mogą popłynąć już w marcu"
Rząd przyjął ustawę o SAFE. "Pierwsze środki mogą popłynąć już w marcu"

BIZNES

Rzecznik sprecyzował, że proponowane zmiany będą dotyczyć kwestii, o których prezydent mówił w trakcie jawnej części posiedzenia RBN. Pierwsza z nich dotyczy warunków udzielenia pożyczki, a także spłaty pożyczki w ramach SAFE. Wspomniał przy tym o tak zwanej "warunkowości".

Jak wyjaśnił Leśkiewicz, ma na myśli kwestie dotyczące "ewentualnego wstrzymania wypłaty części środków w przypadku, gdy Komisja Europejska uzna arbitralnie, że to wstrzymanie środków powinno nastąpić na przykład z powodu zmiany sytuacji politycznej w Polsce".

Leśkiewicz powiedział, że drugim elementem, który wzbudził szczególne zainteresowanie prezydenta i którego będą dotyczyć proponowane zmiany, jest obszar "transparentności i skuteczności mechanizmów antykorupcyjnych". Trzecim elementem wymieniony przez rzecznika są "zdolności polskich sił zbrojnych, a także polskiego przemysłu do realizacji tak ogromnego programu jakim jest SAFE".

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn/akr

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa

Tomasz SiemoniakWłodzimierz CzarzastyKarol NawrockiPrezydent RPKancelaria Prezydenta RP
