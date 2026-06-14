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Prezydent Karol Nawrocki z wizytą w USA. Jakie ma plany?

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Jan Błachowicz leci do USA z Karolem Nawrockim
Nawrocki leci na urodziny Trumpa. Przydacz: przygotowaliśmy dwa prezenty
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: X/@JanBlachowicz
Prezydent Karol Nawrocki przybył do Stanów Zjednoczonych w sobotę wieczorem czasu lokalnego. Razem z nim poleciał między innymi polski zawodnik MMA Jan Błachowicz. Nawrocki podczas wizyty spotka się z amerykańskim przywódcą, politykami i Polonią.

Wieczorem w niedzielę prezydent będzie uczestniczył w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250, upamiętniającej 250. rocznicę powstania USA i organizowanej w dzień 80. urodzin Donalda Trumpa.

W piątek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że prezydent w niedzielę będzie rozmawiał też z politykami, Polakami w Maryland i weźmie udział we mszy świętej.

Przydacz: rozmowy o kwestiach bezpieczeństwa

Przydacz podał, że w Waszyngtonie Karol Nawrocki spotka się z prezydentem Trumpem. Dopytywany, czy prezydent RP będzie miał możliwość odbycia rozmowy "jeden na jeden" z amerykańskim przywódcą, podkreślił, że "będzie oczywiście kontakt, będzie rozmowa".

Szef Biura Polityki Międzynarodowej zapowiedział, że prezydent Nawrocki będzie rozmawiał z Trumpem "o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunkach dwustronnych i współpracy energetyczno-gospodarczej".

W poniedziałek prezydent będzie rozmawiał na Kapitolu z liderem większości w Senacie Johnem Thunem. Następnego dnia prezydent spotka się z Polakami w Centrum Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie.

Przydacz: Nawrocki przekaże dwa prezenty Trumpowi

Marcin Przydacz poinformował też, że Nawrocki przekaże Trumpowi dwa prezenty, "jeden bardziej osobisty, a drugi bardziej o charakterze państwowym".

- Odpowiadające i oczekiwaniom, i stanowi relacji polsko-amerykańskich, ale też pewnym wyobrażeniom o tym, jak powinny wyglądać prezenty dla tego (...) prezydenta Stanów Zjednoczonych - dodał.

Z prezydentem poleciał Jan Błachowicz

Razem z prezydentem na galę UFC Freedom 250 poleciał również polski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA) Jan Błachowicz, który opublikował zdjęcie z Karolem Nawrockim w serwisie X.

"Kiedy w szkole podstawowej uczyłem się o Kościuszce i Pułaskim, nigdy nie przypuszczałem, że będę częścią obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych" - napisał Błachowicz.

Walki mieszane przed Białym Domem

Gala UFC będzie nawiązywała do 250-lecia Stanów Zjednoczonych. W tym celu na południowym trawniku przy Białym Domu postawiono specjalny ośmiokątny ring ogrodzony siatką, zwany oktagonem i metalową konstrukcję o wysokości 28 metrów. Walki będą łączyły techniki z różnych stylów: zapasów, boksu, judo.

Wydarzenie wywołuje liczne kontrowersje. Trump, jak donosi "New York Times", kilka tygodni przed ogłoszeniem imprezy kupił warte 50 tysięcy dolarów akcje spółki powiązanej z UFC.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Karol NawrockiPrezydent RPUSADonald Trump
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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