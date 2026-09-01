Polska Karol Nawrocki wzywa do odwagi "niemieckie stronnictwa w Polsce". Radosław Sikorski reaguje Filip Czerwiński |

Karol Nawrocki o powinnościach "niemieckich stronnictw w Polsce" Źródło wideo: gdansk.pl Źródło zdj. gł.: Adam Warżawa/PAP

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Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski nawiązał we wtorek do słów Karola Nawrockiego, które padły podczas centralnych obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

"Przemawiając na Westerplatte w rocznicę wybuchu wojny Karol Nawrocki mógłby sobie odpuścić wredne insynuacje o rzekomej partii niemieckiej w Polsce, tym bardziej, gdy w następnym zdaniu apeluje o jedność. Apeluje do patriotów czy do zdrajców? Bezczelne to i głupie" - napisał w serwisie X.

Przemawiając na Westerplatte w rocznicę wybuchu wojny @NawrockiKn mógłby sobie odpuścić wredne insynuacje o rzekomej partii niemieckiej w Polsce tym bardziej gdy w następnym zdaniu apeluje o jedność.

Apeluje do patriotów czy do zdrajców?

Bezczelne to i głupie. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 1, 2026 Rozwiń

Co powiedział Karol Nawrocki?

We wtorek rano na Westerplatte, jak co roku 1 września, odbyły się obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przemawiali między innymi prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk.

Nawrocki mówił o tym, jak w Niemczech długo przed napadem na nasz kraj, jeszcze w czasach Republiki Weimarskiej, tamtejszą politykę cechował antypolonizm. - Niemcy nie potrzebowały Adolfa Hitlera, żeby gardzić Polską, Polkami, Polakami i polskością - przekonywał.

W tym kontekście kładł nacisk na odpowiedzialność polityków za pamięć historyczną. - Dziś, kiedy wspólnie z naszymi zachodnimi sąsiadami jesteśmy w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim, potrzebujemy odwagi cywilnej, potrzebujemy odpowiedzialności, potrzebujemy zdecydowania polskich polityków i niemieckich polityków - mówił.

- I powiem więcej, potrzebujemy też odwagi cywilnej i służenia Rzeczpospolitej Polskiej ze strony niemieckich stronnic w Polsce. Potrzebujemy też zrozumienia tej sytuacji przez wszystkich historyków i polityków wychowanych przez niemieckie fundacje - oświadczył Nawrocki.

Karol Nawrocki w trakcie przemówienia na uroczystości przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte w Gdańsku Źródło zdjęcia: Adam Warżawa/PAP

W ocenie prezydenta ta "odpowiedzialność jest zbyt wielka". - My wszyscy musimy być razem i rozumieć pełnię historii II wojny światowej i drogi do 1 września 1939 roku - apelował.