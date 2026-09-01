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Polska

Karol Nawrocki wzywa do odwagi "niemieckie stronnictwa w Polsce". Radosław Sikorski reaguje

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Gdańsk, 01.09.2026. Obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Prezydent RP Karol Nawrocki podczas uroczystości przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte w Gdańsku
Karol Nawrocki o powinnościach "niemieckich stronnictw w Polsce"
Źródło wideo: gdansk.pl
Źródło zdj. gł.: Adam Warżawa/PAP
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"Apeluje do patriotów czy do zdrajców? Bezczelne to i głupie" - ocenił szef MSZ Radosław Sikorski, nawiązując do słów prezydenta. Karol Nawrocki, przemawiając na Westerplatte, mówił o potrzebie "odwagi cywilnej i służenia Rzeczpospolitej" naszemu państwu ze strony "niemieckich stronnictw w Polsce".

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski nawiązał we wtorek do słów Karola Nawrockiego, które padły podczas centralnych obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

"Przemawiając na Westerplatte w rocznicę wybuchu wojny Karol Nawrocki mógłby sobie odpuścić wredne insynuacje o rzekomej partii niemieckiej w Polsce, tym bardziej, gdy w następnym zdaniu apeluje o jedność. Apeluje do patriotów czy do zdrajców? Bezczelne to i głupie" - napisał w serwisie X.

Co powiedział Karol Nawrocki?

We wtorek rano na Westerplatte, jak co roku 1 września, odbyły się obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przemawiali między innymi prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk.

Nawrocki mówił o tym, jak w Niemczech długo przed napadem na nasz kraj, jeszcze w czasach Republiki Weimarskiej, tamtejszą politykę cechował antypolonizm. - Niemcy nie potrzebowały Adolfa Hitlera, żeby gardzić Polską, Polkami, Polakami i polskością - przekonywał.

W tym kontekście kładł nacisk na odpowiedzialność polityków za pamięć historyczną. - Dziś, kiedy wspólnie z naszymi zachodnimi sąsiadami jesteśmy w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim, potrzebujemy odwagi cywilnej, potrzebujemy odpowiedzialności, potrzebujemy zdecydowania polskich polityków i niemieckich polityków - mówił.

- I powiem więcej, potrzebujemy też odwagi cywilnej i służenia Rzeczpospolitej Polskiej ze strony niemieckich stronnic w Polsce. Potrzebujemy też zrozumienia tej sytuacji przez wszystkich historyków i polityków wychowanych przez niemieckie fundacje - oświadczył Nawrocki.

Karol Nawrocki w trakcie przemówienia na uroczystości przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte w Gdańsku
Karol Nawrocki w trakcie przemówienia na uroczystości przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte w Gdańsku
Źródło zdjęcia: Adam Warżawa/PAP

W ocenie prezydenta ta "odpowiedzialność jest zbyt wielka". - My wszyscy musimy być razem i rozumieć pełnię historii II wojny światowej i drogi do 1 września 1939 roku - apelował.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Karol NawrockiRadosław SikorskiPrezydent RPRządWesterplatteII wojna światowaHistoria
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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