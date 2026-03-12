Czarzasty do prezydenta: zniszczył pan marzenia polskiej armii

Czarzasty: zniszczył Pan marzenia Polskiej armii Źródło: TVN24

Karol Nawrocki ogłosił, że zawetuje ustawę o programie SAFE. Prezydent motywował to między innymi niezgodą na zapożyczanie się Polski zagranicą.

- Łatwo jest powiedzieć: "dług można zaciągnąć w jeden dzień". A ja panu dodaję, zniszczył pan marzenia polskiej armii i polskich zakładów w jeden dzień, to jest łatwo zrobić - powiedział w "Kropce nad i" Włodzimierz Czarzasty, komentując decyzję prezydenta.

Jak podkreślał, zwracając się do Nawrockiego, "doprowadził pan po prostu do tego, że zabrał pan pieniądze firmom, ludziom, polskiemu wojsku". - Prezydent naszego kraju dokonał moim zdaniem zdrady stanu i pozbawił polskie wojsko i Polaków bezpieczeństwa na kwotę 185 miliardów złotych - podsumował.

Czarzasty do Nawrockiego: niech pan przestanie ściemniać

Marszałek Sejmu zarzucił również Nawrockiemu, że jego uzasadnienia decyzji opierają się na nieprawdzie. - Prezydent mówił dzisiaj Polakom, że to jest łamanie traktatów, że to jest wychodzenie poza traktaty. Mówił też o tym, że Bruksela będzie decydowała o naszych zakupach. Proszę państwa, to wszystko są kłamstwa - mówił Czarzasty.

- Po pierwsze, Polska już zdecydowała, że 90 procent tej kwoty będzie wydawane w Polsce - podkreślił.

Czarzasty odniósł się również do pożyczki na zbrojenia, którą rząd PiS zaciągnął w Korei Południowej. - Po drugie, panie prezydencie, niech pan przestanie ściemniać. Gdzie jest ta pożyczka zrobiona? W Korei. Nie przeszkadza to panu. Na ile ta pożyczka jest wzięta? Prawie 80 miliardów - wymieniał.

Co zrobi rząd?

W odpowiedzi na decyzję prezydenta premier Donald Tusk zwołał na piątek nadzwyczajne posiedzenie rządu.

- Jutro koalicja partii, która rządzi w tej chwili krajem, będzie rozpatrywała wariant B. W ramach tego wariantu będziemy rozpatrywali wszystkie sprawy - mówił w "Kropce nad i" marszałek Sejmu.

We wtorek do Sejmu trafił projekt "SAFE zero procent". Zapytany, czy w związku z zapowiedzią Nawrockiego Sejm zajmie się teraz inicjatywą prezydenta, Czarzasty odpowiedział: - Jeżeli chodzi o ustawę pana prezydenta, nie widzę żadnych podstaw, żeby procedować ustawę, która oszukuje Polaków, pokazuje zysk w miejscu, którego nie ma i rozmydla sprawę.

"To jest jego największy kompleks"

Czarzasty ocenił, że zapowiedziane weto i przedstawianie swojego projektu jako alternatywy dla unijnego programu spowodowane są "kompleksem" u Nawrockiego.

- Prezydent nie jest rządem i to jest jego największy kompleks. Kompleks Nawrockiego polega na tym, że chciałby być prezydentem, rządem i marszałkiem Sejmu - podkreślił.

Jak dodał, swoje kompetencje mają zarówno Sejm, jak i prezydent. - Ma swoje kompetencje prezydent i jest od reprezentacji. Ma swoje kompetencje rząd i premierem rządu jest Donald Tusk. Musi się pan tego nauczyć - mówił Czarzasty, zwracając się do głowy państwa.

