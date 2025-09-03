Logo strona główna
Polska

Donald Trump: amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce

Jasionka. Amerykańscy żołnierze w bazie (zdjęcie z 2022 roku)
Nawrocki o wydatkach na obronność: nie jedziemy na gapę
Źródło: TVN24
Czy amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce? "Tak" - odpowiedział prezydent USA Donald Trump w trakcie rozmów z prezydentem Karolem Nawrockim w Gabinecie Owalnym i dodał, że w tej kwestii Polska i USA "pozostają zgrani".

W środę przed godziną 18 w Gabinecie Owalnym w Białym Domu rozpoczęły się rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

W TVN24 I TVN24+ OD GODZINY 17 WYDANIE SPECJALNE I RELACJA Z WIZYTY PREZYDENTA.

Szczegóły spotkania relacjonujemy także w tvn24.pl.

Karol Nawrocki i Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Karol Nawrocki i Donald Trump w Gabinecie Owalnym

Na początku spotkania przywódcy odpowiadali na pytania dziennikarzy. Jeden z nich zapytał Trumpa, czy amerykańskie wojska nadal będą stacjonować w Polsce. - Tak, chyba, że pan wie, o czymś, o czym ja nie wiem - odpowiedział prezydent USA. 

- Zostaną w Polsce. Jesteśmy zdecydowanie zgrani w tej kwestii - mówił. 

Dodał, że jeśli Polska będzie chciała, to Stany Zjednoczone "rozmieszczą ich więcej". Podkreślił też, "bardzo szczególne" relacje Polski i USA. - Nigdy nawet nie myśleliśmy (o wycofaniu wojsk z Polski) - przekonywał Trump.

Trump: amerykańskie wojska zostaną w Polsce
Źródło: TVN24

Nawrocki o wydatkach na obronność: nie jedziemy na gapę 

Nawrocki stwierdził, że to "to jest pierwszy raz w historii Polski w XX i XXI wieku, kiedy Polacy są zadowoleni z tego, że mamy zagranicznych żołnierzy w Polsce"

- Teraz mamy niemalże 10 tysięcy żołnierzy i to jest sygnał dla całego świata, również do Federacji Rosyjskiej, że jesteśmy razem, ale nie jesteśmy, jak ci, którzy jeżdżą sobie na gapę w Europie i w NATO - mówił prezydent. 

- Prezydent Trump o tym wie, bo nasze PKB na służbę wojskową osiągnęło 4,7 procent, więc jesteśmy prawdopodobnie jednym krajem NATO, które jest na tym poziomie i nie zakończymy na tym. Ja jako prezydent Polski mówię, że osiągniemy 5 procent PKB na służbę wojskową, ale z amerykańskimi żołnierzami na polskiej ziemi umacniamy się i jesteśmy bezpieczni - przekonywał. 

- Polska była jednym z dwóch krajów, które płaciły więcej niż miały płacić na NATO - przyznał Trump, dodając, że to "było bardzo miłe". 

