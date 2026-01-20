Karol Nawrocki w Radzie Pokoju? "Jest sporo kontrowersji"

We wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Cezary Tomczyk był pytany o to, co powinien zrobić prezydent Karol Nawrocki w związku z zaproszeniem do powołanej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju. Ma ona nadzorować nowe władze Strefy Gazy - jej uwtorzenie zostało zapisane w przygotowanym przez stronę amerykańską planie pokojowym, na który zgodził się zarówno Izrael, jak i palestyński Hamas. Działania Rady mogą jednak wykraczać poza ten obszar, a struktura, skład i jej mandat rodzą wiele pytań.
Jak zauważył wiceminister obrony, propozycja wpłynęła raptem kilkanaście godzin temu. - Przystąpienie Polski do organizacji międzynarodowej wymaga zgody Rady Ministrów i ratyfikacji przez parlament. Zresztą podobne procesy mają miejsce w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym, jak każda poważna decyzja, wymaga ona namysłu - wyjaśnił.
Tomczyk zwrócił też uwagę, że "jest sporo kontrowersji, które się wiążą z tą Radą". - Głównie chodzi o obecność tam Władimira Putina i (Aleksandra - red.) Łukaszenki - wskazał.
Dalsza część rozmowy wkrótce.
Autorka/Autor: kgr/akw
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24