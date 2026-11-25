Polska Prezydent Karol Nawrocki przybył do Chile. Przydacz: w planach rozmowy o bezpieczeństwie energetycznym Oprac. Adam Styczek |

Przydacz o wizycie Nawrockiego w Argentynie: podstawowym celem rozmowa w ramach G20 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mikołaj Bujak/KPRP

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W stolicy Chile Santiago Nawrocki wręczy odznaczenia przedstawicielom lokalnej Polonii. W czwartek ma złożyć wieniec pod pomnikiem generała Bernardo O’Higginsa. Później spotka się z prezydentem Jose Antonio Kastem. Obu prezydentów czekają rozmowy w wąskim gronie, rozmowy plenarne oraz spotkanie z mediami.

W czwartek planowane jest też spotkanie prezydenta z sekretarzem wykonawczym CEPAL, czyli Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Funkcję tę pełni Jose Manuel Salazar-Xirinachs.

Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Chile Źródło zdjęcia: Mikołaj Bujak/KPRP

Natomiast w piątek prezydent odwiedzi kopalnię miedzi i molibdenu Sierra Gorda, w której udziały ma polski KGHM, a także miejsce budowy Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu.

Ostatnim punktem wizyty prezydenta będzie wizyta w Obserwatorium Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, położonym na wzgórzu Cerro Murphy w Chile.

Przydacz o rozmowach w Chile

Według prezydenckiego ministra Marcina Przydacza w Chile poruszone zostaną tematy bezpieczeństwa energetycznego oraz globalnych wyzwań w zakresie gospodarki i demografii. Rozmowy, jak zaznaczył, będą dotyczyły między innymi współpracy geologicznej i wydobywczej obu państw.

- Chile jest miejscem, gdzie polska firma wydobywcza, spółka Skarbu Państwa KGHM rozlokowała największą swoją inwestycję, jaką w ogóle Polska ma poza granicami kraju. Więc potrzebna jest także dobra wola polityczna do tego, by ta inwestycja mogła być prowadzona z sukcesem - podkreślił.

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Kolejnym tematem rozmów będzie współpraca naukowa i wizyta w obserwatorium astronomicznym - zaznaczył Przydacz. - W Chile rozmowy będą dotyczyły także współpracy gospodarczej, handlowej. To ważny partner, ważny rynek i miejsce, gdzie wydobywa się wiele metali ziem rzadkich. Cały świat o tym rozmawia. Polska jest tam obecna, ma swoją markę i swoje doświadczenia - podkreślił Przydacz.