Polska

W bezpośrednich kontaktach prezydent "wcale nie jest taki konfrontacyjny"

Karol Nawrocki i Donald Tusk
Teoria o otoczeniu Karola Nawrockiego
Źródło: W kuluarach TVN24
Jak mówili w programie "W kuluarach" dziennikarze TVN24, według ich informacji Karol Nawrocki w bezpośrednich kontaktach z Donaldem Tuskiem nie jest zbyt konfrontacyjny. - Usłyszałem taką teorię, że gdyby nie otoczenie Karola Nawrockiego, głównie Zbigniew Bogucki i politycy Prawa i Sprawiedliwości, to z prezydentem można by było jeszcze bardziej się dogadać - zdradził Radomir Wit. Agata Adamek mówiła, że Zbigniew Bogucki to także jeden z kandydatów PiS na premiera.

Według informacji dziennikarzy TVN24, spotkanie Karola Nawrockiego i Donalda Tuska 9 stycznia rzeczywiście dotyczyło tylko spraw międzynarodowych. - To spotkanie trwało około godziny, więc też nie można było wszystkich tematów międzynarodowych poruszyć. Chodziło o bezpieczeństwo - powiedziała w programie "W kuluarach" TVN24 Agata Adamek.

Jak zwróciła uwagę dziennikarka TVN24, tuż przed spotkaniem premiera i prezydenta urzędnicy kancelarii głowy państwa opublikowali informację o kolejnych wetach Karola Nawrockiego. - Chyba chodziło o to, żeby trochę rozdrażnić czy sprowokować premiera, czy wywołać rozmowę na ten temat w czasie tego spotkania prezydenta i premiera, ale to, proszę państwa, nie nastąpiło - mówiła.

- Kwestia Ukrainy, naszego bezpieczeństwa, naszej wschodniej flanki, współpracy wewnątrz NATO - to jest to, co łączy obu polityków. Tutaj nie ma większych kontrowersji i jest duży wspólny mianownik - przyznał reporter TVN24 Michał Tracz.

Michał Tracz zaznaczył, że kancelaria premiera była gotowa do osiągnięcia kompromisu z Karolem Nawrockim w sprawie mianowania ambasadorów, ale ten temat nie został poruszony na spotkaniu.

Otoczenie Nawrockiego nastawia go przeciw rządowi?

- Ja usłyszałem taką teorię, że gdyby nie otoczenie Karola Nawrockiego, głównie Zbigniew Bogucki i politycy Prawa i Sprawiedliwości, to z prezydentem można by było jeszcze bardziej się dogadać i wcale nie jest taki konfrontacyjny, jeżeli chodzi o te kontakty i takie już bezpośrednie relacje - oświadczył prowadzący program Radosław Wit.

Zbigniew Bogucki jest szefem kancelarii prezydenta, wcześniej był posłem PiS.

- I chyba też dlatego premier postanowił kontaktować się z prezydentem w sposób bezpośredni, używając po prostu swojego prywatnego telefonu komórkowego i dzwoniąc czy pisząc SMS-y bezpośrednio do Karola Nawrockiego i w ten sposób właśnie umówił się z Karolem Nawrockim na piątkowe spotkanie, co ujawnił rzecznik prezydenta - powiedział Agata Adamek.

Jak mówiła dziennikarka TVN24, z jej wiedzy wynika, że premier i prezydent wymienili się numerami telefonów w sierpniu, a potem był okres, kiedy Karol Nawrocki na SMS-y i telefony Donalda Tuska nie odpowiadał.

- Rzeczywiście jest tak, jak mówisz, Radomir, ja też słyszę z otoczenia premiera, że łatwiej jest rozmawiać wtedy, kiedy nie wchodzą w to ci, którzy wokół prezydenta walczą o to, kto będzie większym jastrzębiem wobec rządu Donalda Tuska - przyznała Adamek.

Źródło: PAP

Premier ma być "przed pięćdziesiątką" - wśród nazwisk Bogucki

W środę 7 stycznia w siedzibie PiS odbyło się spotkanie kierownictwa partii. Jak zdradziła Agata Adamek, Mateusz Morawiecki miał tam usłyszeć od Jarosława Kaczyńskiego, że ewentualny przyszły premier PiS ma być "młody, rzutki, inteligentny" i "znacząco poniżej 50 lat".

- Było o tyle ciekawie, że podobno prezes Prawa i Sprawiedliwości wprost powiedział do Mateusza Morawieckiego: Mateusz, ja cię cenię, byłeś świetnym premierem, ale z żadnych badań nam nie wychodzi, że jesteś kimś, kogo mamy teraz wynosić na piedestał i stawiać w roli przyszłego premiera w kolejnym rozdaniu po wyborach. Po prostu to musi być inny kandydat - relacjonowała dziennikarka TVN24.

Według informacji Adamek, kandydatów na premiera ma być trzech: Zbigniew Bogucki, Tobiasz Bochański i Przemysław Czarnek. Prezes PiS miał nawet pytać Karola Nawrockiego o to, czy by nie "oddał" Boguckiego partii, ale prezydent się na razie nie zgadza. - Sam Bogucki jednak nie przestaje działać w partii, bo nie dalej niż dzisiaj rano odbyło się posiedzenie Zarządu Regionalnego Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie. No i tam Zbigniew Bogucki, a jakże, za stołem prezydialnym zasiadał - dodała.

Według informacji Michała Tracza, politycy PiS z frakcji tzw. maślarzy, czyli przeciwników Mateusza Morawieckiego, "z wielką lubością słuchali o tym, że kandydat musi być młody, musi być mocno poniżej 50-tki".

- Przypomnę, Mateusz Morawiecki ma 57 lat, więc już w tej chwili wypada z tej wizji prezesa - zaznaczył Michał Tracz. - Wydaje mi się, że jest jeszcze trochę czasu, ta wizja może się zmienić. Jeszcze zobaczymy, jak będzie z tymi walkami frakcyjnymi - dodał.

pc

Autorka/Autor: fil/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Mikołaj Bujak/KPRP

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica