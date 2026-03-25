Polska

Wizyta Karola Nawrockiego "bardzo nietypowa". Radosław Sikorski: jest tylko jedno uzasadnienie

Karol Nawrocki i Viktor Orban
Sikorski: jedynym uzasadnieniem tej wizyty była chęć wsparcia premiera Orbana w jego kampanii wyborczej
Jedynym uzasadnieniem tej wizyty była chęć wsparcia Orbana w jego kampanii wyborczej - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski o spotkaniu prezydenta Nawrockiego z premierem Węgier. Ocenił też, że skutki tej wizyty "będą wyłącznie negatywne", a Nawrocki "zachowuje się zgodnie z logiką ideologiczną i partyjną, a nie państwową".

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki poleciał do Budapesztu na spotkanie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Wizyta ta od momentu jej zapowiedzi w zeszłym tygodniu wywołuje kontrowersje ze względu na stosunek Orbana do Rosji, wojny na Ukrainie i Unii Europejskiej.

O tej wizycie mówił w środę szef polskiego MSZ, wicepremier Radosław Sikorski. Ocenił, że decyzja o podróży na Węgry była "bardzo nietypowa" z perspektywy protokołu dyplomatycznego.

"Wtedy daliśmy mu w gębę". Kulisy wyjazdu Nawrockiego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiKuba Koprzywa

- Ta wizyta w Budapeszcie jest od początku bardzo nietypowa, bo dla prezydenta równym partnerem jest drugi prezydent. Z prezydentem Węgier pan prezydent spotkał się w ramach Dni Przyjaźni w Polsce, zgodnie z sekwencją, w Przemyślu - powiedział Sikorski podczas konferencji prasowej.

- Nie było żadnej protokolarnej czy politycznej potrzeby, żeby on pielgrzymował do osoby niższej rangą, czyli do premiera - mówił.

Sikorski zwrócił uwagę, że w tym kontekście spotkanie w Budapeszcie było niecodzienne również z perspektywy szefa węgierskiego rządu. - Dla premiera Orbana partnerem politycznym jest polski premier, a nie polski prezydent - zaznaczył. 

Szef MSZ skonstatował zatem, że cel spotkania Nawrockiego z Orbanem mógł być tylko jeden. - Jedynym uzasadnieniem tej wizyty była chęć wsparcia premiera Orbana w jego kampanii wyborczej - ocenił.

Pozytywnych skutków wizyty "póki co nie widać"

Oficjalnie prezydent Nawrocki spotkał się z prezydentem i premierem Węgier z okazji Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Szef MSZ ocenił jednak, że podróż Nawrockiego do Budapesztu nie przyniosła dla relacji polsko-węgierskich żadnych wymiernych korzyści.

- Nie ma ani zniesienia węgierskich wet w Unii Europejskiej, ani pan prezydent nie przywiózł dwóch uciekinierów od polskiego wymiaru sprawiedliwości, podejrzewanych o złodziejstwo publicznych pieniędzy - powiedział o Zbigniewie Ziobrze i Marcinie Romanowskim.

OGLĄDAJ: Węgrzy przeciwko Orbanowi. Nadchodzi polityczny przełom?
Peter Magyar

Węgrzy przeciwko Orbanowi. Nadchodzi polityczny przełom?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Jak dodał, "obawia się, że skutki tej wizyty będą wyłącznie negatywne". - Prezydent ingerujący w kampanię wyborczą to nie jest dobra praktyka - podkreślił. Nie wiemy, kto wygra, ale jeśli wygra opozycja na Węgrzech (...), to pan prezydent będzie miał pod górkę z następnym rządem Węgier i po co mu to było? - mówił Sikorski. 

- Ta wizyta zaszkodziła polskiej polityce zagranicznej, bo nie jest polityką Polski ingerowanie w procesy wyborcze w innych krajach, tym bardziej na rzecz kandydatów, którzy pomagają Putinowi. Więc moje wielkie rozczarowanie, że pan prezydent zachowuje się zgodnie z logiką ideologiczną i partyjną, a nie państwową - powiedział Sikorski.

Czytaj także:
Sławomir Nowak
Sławomir Nowak złożył zawiadomienie na prokuratora, który go ścigał
Robert Zieliński
Miejsce zdarzenia
Ciało mężczyzny w rowie. Leżał z twarzą w wodze
Lublin
Zderzenie na Czerniakowskiej
Zderzenie z autobusem. Jedna osoba w szpitalu
WARSZAWA
"Nie jesteś jednym z nas". Transparent na meczu Lecha Poznań z Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Rysa na wizerunku "prezydenta kibiców". O to mają pretensje do Nawrockiego
Marcin Złotkowski
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Dziemianowicz-Bąk: to zjawisko, które ma destrukcyjny, niszczący wpływ na życie
BIZNES
imageTitle
Urban uchylił rąbka tajemnicy. Tego się spodziewa i oczekuje w meczu z Albanią
EUROSPORT
Rene Haas
Pokazali autorski chip. Akcje poszybowały
BIZNES
Julius Jakab
Poseł porównał zarobki w Polsce i na Słowacji. "Oto co osiągnęliście"
Świat
Zmiana czasu
Koniec ze zmianą czasu? Nowe informacje z Brukseli
BIZNES
Policjanci zatrzymali kolejne dwie osoby
Stosowali metodę "loverboya". Handlowali kobietami i zarabiali na prostytucji
Łódź
27 min
pc
Jest warta tryliony dolarów, chcą ją zapakować do worka. "To jest wykonalne"
Opinie i wydarzenia
Karol Nawrocki
TVN24: rolą dziennikarzy jest zadawanie pytań
Polska
ropa naftowa baryłka paliwo
Kolejne koło ratunkowe dla ropy. "Jesteśmy gotowi"
BIZNES
Drogi krzyżowe w Warszawie
Drogi krzyżowe w Warszawie. Trasy i zamknięte ulice
WARSZAWA
sen zegarek shutterstock_2674805173
Niewielki wysiłek, duża różnica. Ryzyko udaru może spaść nawet o 57 proc.
Anna Bielecka
Kaczyński - mikrofon
Kaczyński o wizycie Nawrockiego. "Nie wiem, co przywiózł"
Polska
pap_20100821_1E3
Rosjanie boją się o irańską elektrownię jądrową. Ich zdaniem ziszcza się najgorszy scenariusz
BIZNES
Do pomocy wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
Ciało 13-latka znaleźli rodzice. Są wstępne wyniki sekcji
Rzeszów
Banknoty (zdjęcie ilustracyjne)
Przez wyłudzenia stracili ponad trzy miliony złotych. CBA zatrzymało pięć osób
Poznań
Donald Trump
Przegrał kandydat wspierany przez Trumpa. Mar-a-Lago będzie reprezentować demokratka
Świat
Wielkanoc
Co na Wielkanoc prognozuje IMGW
METEO
Pożary traw i zarośli to ogromne zagrożenie (zdj. ilustracyjne)
W pożarze traw zginął mężczyzna
Kraków
Ubiegał się o ochronę międzynarodową w Polsce
Ma amputowane części obu nóg. Straż Graniczna wpuściła go Polski dopiero za drugim razem
Lublin
U.S. aircraft carrier Gerald R. Ford
Najpotężniejszy lotniskowiec dotarł na Kretę. Przejdzie naprawy po pożarze
Świat
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Szukają siedziby dla unijnej instytucji. Warszawa poza finałem
WARSZAWA
shutterstock_347958275
Nowa fala w Chinach. "Ludzie nie kupują jedynie rzeczy"
BIZNES
Skutki przejścia burzy Therese przez Wyspy Kanaryjskie
Archipelag znajdzie się w centrum burzy. Załamanie pogody na Kanarach
METEO
Andrzej Poczobut
Rocznica "najsmutniejsza, jaką do tej pory obchodziliśmy"
Świat
Był przesłuchiwany w prokuraturze
Organista "przeprowadzał badania uczniów". Usłyszał zarzuty, został aresztowany
Katowice
Dostawały nagie zdjęcia (zdjęcie ilustracyjne)
Pół roku i koniec. Gigant wycofuje kontrowersyjną aplikację
BIZNES

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica