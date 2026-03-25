Wipler o "fundamentalnym błędzie" prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w poniedziałek w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Wizyta ta wzbudziła kontrowersje ze względu na relacje Orbana z Władimirem Putinem.

„Fundamentalny błąd" prezydenta

Wizytę tę komentowali w środowej "Kropce nad i" w TVN24 poseł Tomasz Trela (Nowa Lewica) i poseł Przemysław Wipler (Konfederacja). Goście Moniki Olejnik byli pytani, czy zwierzchnik Sił Zbrojnych powinien spotykać się z prorosyjskim premierem.

- Uważam, że to jest fundamentalny błąd, (ta) wizyta pana prezydenta - mówił Wipler, podkreślając, że premier Orban jest negatywnie odbierany wśród Polaków, a także Polacy nie rozumieją dlaczego premier Węgier działa w taki sposób.

- Granie z Putinem, czy w zakresie budowy elektrowni atomowej na technologii rosyjskiej może być w interesie Węgier. Kupowanie od niego ropy czy gazu (...) może być w interesie Węgier, ale nie jest w interesie Polski i nie jest w interesie Europy - ocenił.

Zdaniem Tomasza Treli wizyta w Budapeszcie tuż przed wyborami na Węgrzech była "skrajną nieodpowiedzialnością i skrajną niekompetencją prezydenta i jego otoczenia". - To była ustawka polityczna, bardzo brutalna. Orban wykorzystał instrumentalnie Nawrockiego - dodał poseł Lewicy.

Trela o Nawrockim: zachowuje się bardzo buńczucznie

Goście "Kropki nad i" byli również pytani o ostrą reakcję Karola Nawrockiego, po pytaniu reportera TVN24 Mateusza Półchłopka, który zapytał prezydenta, czy nie przeszkadza mu zażyłość premiera Węgier z Władimirem Putinem. - O co pan chce spytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie, panie redaktorze? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin? - mówił Nawrocki.

Według Treli to próba naśladowania znanego z ostrych reakcji Donalda Trumpa. - On każdego dnia niemalże obraża dziennikarzy, dziennikarki niezależnych mediów - mówił. - To samo robi Karol Nawrocki w Polsce. Zachowuje się bardzo buńczucznie, bardzo arogancko, żeby nie powiedzieć chamsko - zaznaczył.

Wipler: to jest błąd wizerunkowy

Zachowanie prezydenta przeszkadzało również posłowi Konfederacji, którego zdaniem na polskiej scenie politycznej "brakuje kultury osobistej". - Pan prezydent ma szczególne obowiązki i wobec niego jest szczególnie wysoko powieszona poprzeczka - mówił.

Odniósł się też do słów Treli o naśladowaniu Trumpa. - Moim zdaniem długofalowo to nie będzie służyło ani Trumpowi (…), ani panu prezydentowi Nawrockiemu - powiedział. Ocenił, że jeśli zachowania Nawrockiego będą dalej iść w tę stronę, to "jego wizerunek zostanie bardzo istotnie zszargany".

- Tak po ludzku i politycznie uważam, że to jest błąd wizerunkowy (…). My mamy zbyt dużo tego huśtania łódką w polskiej polityce - zbyt dużo mamy takich agresywnych, niegrzecznych zachowań - mówił, dodając, że "kultura w długim okresie popłaca".

