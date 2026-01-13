Marek Osiecimski o relacji Nawrockiego ze środowiskiem kiboli. "To jest człowiek, który pokazuje się na zdjęciach z neonazistami"

W sobotę prezydent Karol Nawrocki wziął udział w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę w Częstochowie. Po części dostępnej dla wszystkich, doszło do spotkania "w bardziej wyselekcjonowanym gronie", gdzie prezydent wyszedł do oczekujących go kibiców - opisywał dziennikarz Szymon Jadczak w artykule opublikowanym w niedzielę w Wirtualnej Polsce.

Jednym z nich był - jak czytamy w tekście WP - Tomasz P., ps. Dragon, którego prezydent "serdecznie uścisnął". Mężczyzna to przywódca gangu kiboli Jagielloni Białystok, skazywany w przeszłości. Teraz "czeka na wyrok sądu drugiej instancji, po tym, jak w 2024 r. został nieprawomocnie skazany na 6 lat więzienia za propagowanie nazizmu, kierowanie gangiem i pobicia" - napisał Jadczak.

"Prezydent spotkał się z człowiekiem, który ma na sumieniu ciężkie przestępstwa"

Do spotkania Nawrockiego z Tomaszem P. odniósł się we wtorek na antenie TVN24 dziennikarz "Czarno na białym" Marek Osiecimski, autor reportażu "Idą", opisującego relacje Nawrockiego ze środowiskiem kibiców.

Osiecimski zwrócił uwagę, że "jednym z zarzutów wobec Tomasza P., 'Dragona', jest udział w szeroko rozumianym organizowaniu tak zwanych ustawek". Dodał, że "osobą bardzo aktywną w ustawkach był Karol Nawrocki".

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w rozmowie z Wirtualną Polską powiedział we wtorek, że Nawrocki nie wiedział o okolicznościach skazania Tomasza P.

Osiecimski mówił jednak, że nie wierzy, aby Nawrocki nie wiedział, z kim spotyka się na Jasnej Górze. - Wystarczy pobieżny research, niekoniecznie taki śledczy, dziennikarski, żeby zobaczyć, że ten człowiek już 20 lat temu był skazywany za napaść, za podżeganie do napaści, w której zginął człowiek, za napaść na funkcjonariusza publicznego z bronią bądź innym niebezpiecznym narzędziem w ręku - powiedział.

Jak podkreślił, "na Jasnej Górze prezydent spotkał się z człowiekiem, który ma naprawdę na sumieniu ciężkie przestępstwa i odsiedział za nie wyrok".

Nawrocki "nie ma żadnego problemu z afiliacją kibolską"

Dziennikarz wskazał, że prezydent "nie ma żadnego problemu z afiliacją kibolską". - Karol Nawrocki wielokrotnie powtarzał w trakcie kampanii wyborczej, że uważa się za kibola. Dokładnie w ten sam sposób o sobie mówi jego spowiednik i kapelan ksiądz Jarosław Wąsowicz, który nawet napisał książkę "Polska kibolska" - powiedział.

- Karol Nawrocki wielokrotnie, jeszcze zanim obejmował kolejne ważne urzędy, był uczestnikiem tych pielgrzymek jako kibic, jako kibol - mówił Osiecimski. Ocenił też, że "to jest człowiek, który pokazuje się na zdjęciach z neonazistami, z ludźmi, którzy mają wytatuowanego Hitlera, swastyki".

