Polska

"Prezydent spotkał się z człowiekiem, który ma na sumieniu ciężkie przestępstwa"

Nawrocki
Marek Osiecimski o relacji Nawrockiego ze środowiskiem kiboli. "To jest człowiek, który pokazuje się na zdjęciach z neonazistami"
Karol Nawrocki nie ma żadnego problemu z afiliacją kibolską - mówił dziennikarz "Czarno na białym" Marek Osiecimski, autor reportażu "Idą...", opisującego relacje prezydenta ze środowiskiem kibiców. W sobotę Nawrocki w trakcie pielgrzymki kibiców na Jasną Górę spotkał się z karanym w przeszłości szefem gangu kiboli. - Prezydent spotkał się z człowiekiem, który ma naprawdę na sumieniu ciężkie przestępstwa - powiedział Osiecimski.

W sobotę prezydent Karol Nawrocki wziął udział w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę w Częstochowie. Po części dostępnej dla wszystkich, doszło do spotkania "w bardziej wyselekcjonowanym gronie", gdzie prezydent wyszedł do oczekujących go kibiców - opisywał dziennikarz Szymon Jadczak w artykule opublikowanym w niedzielę w Wirtualnej Polsce.

Jednym z nich był - jak czytamy w tekście WP - Tomasz P., ps. Dragon, którego prezydent "serdecznie uścisnął". Mężczyzna to przywódca gangu kiboli Jagielloni Białystok, skazywany w przeszłości. Teraz "czeka na wyrok sądu drugiej instancji, po tym, jak w 2024 r. został nieprawomocnie skazany na 6 lat więzienia za propagowanie nazizmu, kierowanie gangiem i pobicia" - napisał Jadczak.

Agata Adamek: To była parodia? Żart?
"Jak starzy znajomi". Prezydent i "serdeczne powitanie z szefem gangu kiboli"
Prezydent na patriotycznej pielgrzymce kibiców
Kibice powitani jak żołnierze. "Słowa zarezerwowane dla szczególnej sytuacji"
Agata Adamek: To była parodia? Żart?
"To nie jest przypadkowe spotkanie". Minister: wyjaśniamy, czy wiedziała o tym SOP

"Prezydent spotkał się z człowiekiem, który ma na sumieniu ciężkie przestępstwa"

Do spotkania Nawrockiego z Tomaszem P. odniósł się we wtorek na antenie TVN24 dziennikarz "Czarno na białym" Marek Osiecimski, autor reportażu "Idą", opisującego relacje Nawrockiego ze środowiskiem kibiców.

Osiecimski zwrócił uwagę, że "jednym z zarzutów wobec Tomasza P., 'Dragona', jest udział w szeroko rozumianym organizowaniu tak zwanych ustawek". Dodał, że "osobą bardzo aktywną w ustawkach był Karol Nawrocki".

kibole nawrocki

Są radykalni i bardzo agresywni. "Mówią: Karol to jest nasz człowiek"

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w rozmowie z Wirtualną Polską powiedział we wtorek, że Nawrocki nie wiedział o okolicznościach skazania Tomasza P.

Osiecimski mówił jednak, że nie wierzy, aby Nawrocki nie wiedział, z kim spotyka się na Jasnej Górze. - Wystarczy pobieżny research, niekoniecznie taki śledczy, dziennikarski, żeby zobaczyć, że ten człowiek już 20 lat temu był skazywany za napaść, za podżeganie do napaści, w której zginął człowiek, za napaść na funkcjonariusza publicznego z bronią bądź innym niebezpiecznym narzędziem w ręku - powiedział.

Jak podkreślił, "na Jasnej Górze prezydent spotkał się z człowiekiem, który ma naprawdę na sumieniu ciężkie przestępstwa i odsiedział za nie wyrok".

Nawrocki "nie ma żadnego problemu z afiliacją kibolską"

Dziennikarz wskazał, że prezydent "nie ma żadnego problemu z afiliacją kibolską". - Karol Nawrocki wielokrotnie powtarzał w trakcie kampanii wyborczej, że uważa się za kibola. Dokładnie w ten sam sposób o sobie mówi jego spowiednik i kapelan ksiądz Jarosław Wąsowicz, który nawet napisał książkę "Polska kibolska" - powiedział.

- Karol Nawrocki wielokrotnie, jeszcze zanim obejmował kolejne ważne urzędy, był uczestnikiem tych pielgrzymek jako kibic, jako kibol - mówił Osiecimski. Ocenił też, że "to jest człowiek, który pokazuje się na zdjęciach z neonazistami, z ludźmi, którzy mają wytatuowanego Hitlera, swastyki".

Autorka/Autor: mgk/lulu, akr

Źródło: TVN24, Wirtualna Polska

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Waldemar Deska

Karol Nawrocki Prezydent RP Częstochowa Kibice
imageTitle
Ośmioro polskich łyżwiarzy figurowych powalczy o medale mistrzostw Europy
EUROSPORT
shutterstock_2348565381
Rząd po trzech latach wraca do stolicy. Razem z nim milion osób
Świat
Szymon Hołownia
Hołownia "nie będzie się uchylał od żadnego rozwiązania". Nie wykluczył startu
shutterstock_1202645383 Seattle, Waszyngton / USA - 04.10.2018 Sklep Microsoft Store w University Village w Seattle w stanie Waszyngton
Trump dogadał się z gigantem i zapowiedział kolejne zmiany. "W najbliższych tygodniach"
BIZNES
Sowa śnieżna zauważona w Szczecinie. Może grozić jej niebezpieczeństwo
Sowa śnieżna zauważona w Szczecinie. Może jej grozić niebezpieczeństwo
Szczecin
Komisja Europejska
Co to jest program SAFE i dlaczego Polska jest w drugiej grupie? Wyjaśniamy
imageTitle
Świątek i Sabalenka na jednym korcie jeszcze przed Australian Open
EUROSPORT
"ORMO wróciło"? Uwaga na ogłoszenia o "służbie sąsiedzkiej"
"Służba sąsiedzka. Kto chętny dołączyć?". Akcja w kilkunastu miastach
Michał Istel
Policja w Szwecji
Jest czołową postacią w szwedzkim gangu. 21-latek aresztowany
Świat
Elon Musk
Musk zabrał głos w sprawie weta prezydenta Nawrockiego
BIZNES
Chiński niszczyciel rakietowy Tangshan (Hull 122) w porcie Simon's Town w pobliżu Kapsztadu
Iran wycofuje się z ćwiczeń z Rosją i Chinami
Świat
Auto zatopione w zbiorniku
Wjechał na zamarznięty akwen, auto zatonęło. "Sytuacja wymknęła się spod kontroli"
Katowice
Studniówka (zdjęcie ilustracyjne)
Zbierała pieniądze na studniówkę, nie trafiły do właściciela lokalu
Łódź
quiz 2016
#2016challenge. Ile pamiętasz z 2016 roku? Sprawdź w naszym quizie
Martyna Nowosielska-Krassowska
Jerome Powell
Światowi bankierzy murem za szefem Fed. "Pełnił funkcję z uczciwością"
BIZNES
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska
Rywalki razem na rządzie. Tak wyglądało spotkanie po unieważnionych wyborach
IMGW prognozuje opady marznące
Uwaga, kierowcy! Opady marznące w 11 województwach
METEO
41-latka została zatrzymana
Po sprzątaniu zniknęła spora kwota gotówki i złote monety
WARSZAWA
Karetka pogotowia utknęła w zaspie pod Brodnicą
Karetka utknęła w śniegu. Pomogli mieszkańcy
Kujawsko-Pomorskie
Karol Nawrocki i Keir Starmer
"Nasze relacje są szczególnie silne". Nawrocki z wizytą w Londynie
Świat
HOLOWNIA
Hołownia zabrał głos po unieważnionych wyborach. "Rozwiązania są dwa"
Gołoledź sparaliżowała lotnisko w Wiedniu
Poważne utrudnienia na kilku lotniskach w Europie
METEO
Skan obrazu radiologicznego ludzkiego mózgu
Zdrowie mózgu priorytetem państwa? Neurolodzy apelują o Brain Plan
Zdrowie
Londyńska policja
Liczba zabójstw najniższa od dekady. "Donald Trump jest trochę zazdrosny"
Świat
Zima na Lotnisku Chopina
Przedstawiciele lotniska ostrzegają przed możliwymi opóźnieniami
WARSZAWA
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
"Awaria została usunięta". Komunikat spółki
BIZNES
imageTitle
Polski dzień w Dakarze. Eryk Goczał wygrał etap, Michał był drugi
EUROSPORT
NARCIARKA
Na nartach po Rynku Podgórskim. Atak zimy w Krakowie
Kraków
Na oddziale doszło do rękoczynów
Weszła do szpitala, zaatakowała trzy osoby. 42-latka z zarzutami
Łódź
W środę przez Polskę przetoczy się strefa opadów
Radar opadów. U jednych śnieg, u drugich marznący deszcz
METEO

