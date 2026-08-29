Polska Karol Nawrocki spotkał się z młodzieżą w Juracie. Jednym z pierwszych punktów koncert Skolima Milena Zawiślińska |

Tomczyk zapytał o koszt "wiecu" Nawrockiego. Kancelaria prezydenta odmówiła udzielenia odpowiedzi Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Gadomski

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Jak podkreślali organizatorzy, prezydencka rezydencja w Juracie po raz pierwszy została otwarta dla młodzieży.

Kto bierze udział w spotkaniu z Karolem Nawrockim?

Według Karola Nawrockiego na spotkanie z młodzieżą zgłosiło się blisko dwa tysiące osób, jednak rezydencja może przyjąć około 800 uczestników.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał w piątek, że selekcja uczestników odbyła się na podstawie analizy formularzy, w których aplikujący podawali informacje nt. swoich zainteresowań i aktywności.

Karol Nawrocki i Skolim na plaży w Juracie

W sobotę jednym z pierwszych punktów programu był koncert Skolima. Po godzinie 16 rozpoczęła się niedostępna dla mediów sesja pytań i odpowiedzi z prezydentem, którą poprzedziło krótkie wystąpienie Karola Nawrockiego skierowane do zebranej na plaży młodzieży.

Zaczynamy! Dzięki, że jesteście z nami 😎 pic.twitter.com/uNLlMcwEAq — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) August 29, 2026 Rozwiń

Prezydent opowiadał, że na każdym etapie swojej drogi zawodowej zwracał się do młodzieży z pytaniami, co myśli o teraźniejszości i przyszłości - zarówno wtedy, gdy pracował w Instytucie Pamięci Narodowej, jak i w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wskazywał, że robi to także obecnie, jako prezydent, m.in. kierując projekty ustaw do zaopiniowania przez Radę Młodzieży.

- Dzisiaj dyskutowanie o przyszłości Polski bez młodzieży nie jest z całą pewnością pełne - podkreślił Nawrocki.

Zaznaczył, że jako przedstawiciel "średniego pokolenia" jest odpowiedzialny za to, by "budować przyszłość Polski z mocno słyszalnym głosem młodzieży, z szacunkiem do tych, od których możemy się uczyć, bo są doświadczeni, są starsi od nas". - Tylko połączenie pokoleń daje nam siłę, rozwój i świadomość, że idziemy do przyszłości - mówił prezydent. - Dlatego, dopóki będę prezydentem, do tego czasu będę słuchał młodzieży przy podejmowaniu swoich dyskusji - zapewnił Nawrocki.

Prezydent powiedział, że chciałby, aby spotkanie w Juracie było "drogą do budowania narodowej wspólnoty pomiędzy generacjami". - Tą młodą, którą reprezentujecie wy, tą średnią, którą reprezentuję ja i tą starszą jeszcze ode mnie - wskazywał. Dodał, że zależy mu również na tym, aby to i kolejne spotkania dawały możliwość "budowania silnej świadomej swoich celów, swoich zobowiązań Rzeczpospolitej Polskiej".

Plan spotkania "Przyszłość.pl" w Juracie

W trakcie dwudniowego spotkania pod hasłem "Przyszłość.pl" zaplanowano rozmowy z ministrami, doradcami oraz zaproszonymi gośćmi reprezentującymi świat nauki, biznesu, sportu, mediów i kultury.

Program obejmuje debaty i rozmowy nieformalne, a także wystąpienia ekspertów i praktyków. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. historyk prof. Andrzej Nowak, przedsiębiorca i prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski, współtwórcy podcastu "Dwie Lewe Ręce" Jakub Dymek i Marcin Giełzak, publicysta i analityk polityki międzynarodowej Kacper Kita oraz szef kuchni reprezentacji Polski w piłce nożnej Tomasz Leśniak.

Jak czytamy na stronie wydarzenia, ministrowie Kancelarii Prezydenta RP, w tym szef kancelarii Zbigniew Bogucki oraz sekretarz stanu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i szef BBN Bartosz Grodecki, będą prezentować działania prezydenta wynikające z jego konstytucyjnych prerogatyw, dotyczące m.in. prawa, bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej.

Poza Skolimem wystąpią na niej Kubańczyk, WonerS i Tomasz Lubert. Zaplanowano także plenerowy koncert braci Hyuk i Hyo Lee z utworami Fryderyka Chopina.

Jest z nami Pierwsza Dama Marta Nawrocka!🩵 pic.twitter.com/RtFh60rtz9 — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) August 29, 2026 Rozwiń

Podczas wydarzenia - informuje KPRP - otwarta będzie strefa sportowa, w której zaplanowano aktywności na plaży i wodzie, zawody, konkursy oraz bieg z parą prezydencką. Pierwsza dama Marta Nawrocka zaprosiła natomiast uczestniczki wydarzenia na rozmowy przy matchy oraz zajęcia z samoobrony.

W niedzielę uczestnicy będą mogli wziąć udział w mszy, którą odprawi ks. Jarosław Wąsowicz.