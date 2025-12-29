Notatka od prezydenta wciąż nie dotarła Źródło: Fakty po Faktach TVN24

W niedzielę Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkali się w posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie. Prezydenci omawiali plan pokojowy dla Ukrainy, po czym przeprowadzili rozmowę telefoniczną z europejskimi przywódcami. Jak podała kancelaria prezydenta, wziął w niej udział również Karol Nawrocki.

W "Faktach po Faktach" TVN24 wiceminister spraw zagranicznych i poseł KO Marcin Bosacki powiedział, że dotychczas notatka z tej rozmowy nie trafiła do MSZ. - Podobno ma dotrzeć jutro. Czekamy na nią z wytęsknieniem - stwierdził.

Rząd zaproponował Nawrockiemu rozwiązanie

Jednocześnie Bosacki przyznał, że do kancelarii prezydenta wciąż nie trafiła notatka od rządu w sprawie sobotniej rozmowy Wołodymyra Zełenskiego z europejskimi przywódcami, w której wziął udział Donald Tusk. Jak powiedział, ma to się stać jeszcze wieczorem lub we wtorek rano.

Dodał, że rząd zaoferował kancelarii prezydenta zainstalowanie systemu, który pozwalałby na sprawniejsze przesyłanie informacji niejawnych. - Czekamy na odpowiedź - poinformował.

Czemu Nawrocki a nie Tusk?

- Natomiast w trakcie spotkania Zełenski - Trump, z tego, co wiemy, Trump zaproponował Zełenskiemu: no to teraz się połączmy z naszymi kolegami z Europy. I ten zestaw (rozmówców - red.) wybierali Amerykanie. Oni w Polsce wybrali prezydenta, a nie premiera - przekazał Bosacki.

Jak ocenił dyplomata, to, że Amerykanie wolą rozmawiać z prezydentem Polski niż z premierem, jest u nich "długą tradycją". - Tak naprawdę od prezydenta Obamy, bo jeszcze Bush spotykał się z premierami - stwierdził.

